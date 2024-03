Sobre Gil Manzano

Desde el sábado he oído y he leído, a veces no sin cierta estupefacción, muchas cosas sobre los árbitros en general y en particular sobre Jesús Gil Manzano. Y de todas esas cosas que he oído y he leído me he querido quedar con tres, una que le he escuchado a Valdano, otra que ha dicho Eduardo Iturralde y la última que dijo anoche, creo, Edu García en Onda Cero. Y empiezo por esta última, con la que le he oído a Edu. Y lo hago por su valor informativo y porque me parece que Edu García puede haber sido de los pocos periodistas que hayan podido hablar, aunque sea a través de watshapp, con el protagonista de uno de los fines de semana más negros del fútbol español. Sin entrar en detalles, porque Edu no quiso bajar al terreno de lo concreto de su conversación, sí me llamó la atención que dijera que Gil Manzano era consciente de que se había equivocado para, a renglón seguido, añadir que estaba muy tranquilo y que su intención era seguir currando para continuar demostrando, y esto ya es de la cosecha particular del periodista, que es uno de los mejores colegiados de Europa.

A ver si lo entiendo: ¿Gil Manzano comete un error que da literalmente la vuelta al mundo varias veces y dice que está tranquilo? ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien? Hombre, nadie le está pidiendo a Gil Manzano que deje el arbitraje o que se meta a monje cisterciense, no, nada de eso. Pero, ¿cometes un error que coloca, y para mal, al fútbol español en el centro del huracán y dices que estás tranquilo? Yo no lo estaría. Ni, aunque lo estuviera, querría que mi mensaje fuera ese. Yo querría que la gente, el aficionado de a pie, empatizara conmigo. Pero para que alguien empatice contigo tienes que ser cercano y mostrarte humano. "Oye, mira, metí la pata y pido perdón. Lo siento mucho". Pero no: "Sé que me equivoqué pero estoy tranquilo". Pues mira, Gil Manzano, el sábado por la noche hubo mucha gente que se marchó a la cama nerviosita perdida gracias a tu fallo. Si Gil Manzano dice eso es porque se siente blindado, cree que está en un plano superior. Gil Manzano no necesita que empaticemos con él, no lo quiere. Sabe que el escándalo pasará y que él seguirá perteneciendo a esa categoría social que, como la casta política, tiene un foro distinto al de los ciudadanos normales.

Y conecto esto último con lo que le oí decir a Valdano, que a veces está brillante. Valdano habló de la vanidad y del protagonismo de los árbitros. No creo que Jorge quisiera decir que los árbitros se encuentran muy bien con ese papel protagonista, que les va la marcha, pero si no lo quiso decir así se acercó mucho. Gil Manzano añade y quita tiempo a su antojo, prolonga o no dependiendo de su inspiración, deja seguir o corta de raíz… Gil Manzano es como Cómodo, hijo de Marco Aurelio. Es un moderno emperador romano. Es protagonista. Se siente estrella. Es el rey. Y es un profundo error porque, efectivamente, un árbitro es tanto mejor cuanto menos se habla de él al final de un partido. Es un error porque la gente paga por ver a Bellingham y no por ver cómo Gil Manzano expulsa a Bellingham. Y lo que yo detecté el sábado es que Gil Manzano estaba feliz en su papel de Wyatt Earp.

Y luego está lo de Eduardo Iturralde. Itu ha estado recientemente impartiendo una Master Class en la Universidad Villanueva, en la que por cierto yo tengo el privilegio de dar clases de locución radiofónica. Y he visto que mi amigo Iturralde estuvo hablando, cómo no, de Real Madrid Televisión. Y, para referirse a la información que ofrece el canal del Real Madrid, empleó un adjetivo, "tendencioso", o sea "que manifiesta parcialidad, obedeciendo a ciertas tendencias". ¡Acabáramos! ¿De modo que Real Madrid Televisión tiende a ser parcial a favor del Real Madrid Club de Fútbol? Jamás me lo pude imaginar. Es algo que me pilla desprevenido, totalmente fuera de juego. Supongo que si Iturralde fuera director de Real Madrid Televisión, cuestión ésta bastante improbable porque fue uno de los árbitros que más perjudicó al Real Madrid, trataría de que el canal defendiera más a Barça y Atlético de Madrid, ¿no? Es increíble cómo ahora, de repente, todo el mundo ha descubierto la parcialidad justo con Real Madrid Televisión, ¿verdad? Mira, Iturralde, tú has pertenecido al estamento más tendencioso de la historia. Es tan tendencioso que, para defender a toda costa al colectivo, se ha mentido a sabiendas sobre la influencia de quien fuera tu vicepresidente, Enríquez Negreira, que según tú pintaba menos que la Tomasa en los títeres pero según el juez y al guardia civil era quien hacía y deshacía. No es tendencioso dudar de un colectivo cuando resulta que su vicepresidente cobró del Barça 7 millones durante 17 años, es realista. Insisto: no se trata de tal o cual jugada o de éste o aquel árbitro, se trata, querido Itu, del modelo que su señoría acaba de apellidar Corrupción de primero y Sistémica de segundo.