Trompeteros arbitrales

¿Para qué se suponía que quería el Atlético de Madrid que la jugada del posible penalti de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente se incluyera en eso que el Comité Técnico de Árbitros ha bautizado, de un modo tan sumamente hortera, como 'tiempo de revisión'? Pongamos por caso que la jugada, que para mí no ofrece dudas y que en mi opinión no es penalti de ningún modo, fuera clarísima. Pongamos por caso que esa jugada entre Dani Carvajal y Marcos Llorente hubiera sido, por ejemplo, tan clara como la entrada de Fede Valverde sobre Álex Baena, que para casi nadie es motivo de cartulina roja. Esa jugada sí ha entrado en el 'tiempo de revisión', ¿y qué ha hecho el CTA? ¡Pues darle la razón a Munuera Montero! ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque no es 'tiempo de revisión', no, es 'tiempo de adulación', es 'tiempo de confirmación', es 'tiempo de alabanza', o sea es tiempo esencialmente perdido.

Munuera Montero mete la pata, esa metedura suya de pata va a impedir que el Real Madrid pueda contar para los dos próximos partidos probablemente con uno de sus dos jugadores más en forma en estos momentos, y el CTA lo que va a hacer es cerrar filas en torno a Munuera Montero, que no expulsó por lo que vio, no, sino por el histórico que él, como media Espa&s tilde;a, sabía que existía entre Fede Valverde y Álex Baena. Munuera Montero no expulsa a Fede Valverde porque haya merecido ese castigo, no le echa a la calle por la entrada sino porque piensa que ha querido vengarse del jugador del Atlético de Madrid. Y, entonces, como lleva haciendo el noventa por ciento de los árbitros españoles de Juan Andújar para acá, se convierte en Wyatt Earp, se transforma en Wild Bill Hickok, se convierte en Butch Cassidy. Eso ellos, ellas se convierten en Calamity Jane.

Vimos a Munuera Montero ir muy despacito a hablar con Álvaro Arbeloa. ¡Uy, qué dialogante es Munuera Montero! ¡Mira qué bien lo explica Munuera Montero! ¡Munuera Montero le está contando lo que él ha visto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Munuera Montero! Y a Álvaro Arbeloa, que de tonto no tiene ni un pelo, no le queda más remedio que darle las gracias a Munuera Montero por joderle la vida, parafraseando al gran Fernando Hierro: ¡Gracias, Munuera Montero, por dejar fuera a Fede Valverde mientras me juego La Liga! ¡Gracias por joderme la vida! Y como Álvaro sabe mejor que nadie lo que supone que alguien te pille la matrícula, porque a él se la han pillado setecientas cincuenta veces, al final del partido baja al vestuario a darle las gracias a Munuera Montero por la explicación. ¿Por qué? Porque Álvaro Arbeloa sabe que no se va a poder librar de Munuera Montero.

Caerán entrenadores, se irán jugadores, habrá presidentes que presenten la dimisión, incluso llegará el día en que se vaya Pedro Sánchez, pero Munuera Montero seguirá ahí, rocoso, enroscado al suelo, silencioso, inamovible, indiferente a las críticas, inasequible al desaliento y, eso sí, respaldado solidariamente por el CTA aunque haya cometido una barrabasada. Munuera Montero no engaña a Álvaro Arbeloa, Álvaro sabe que es dulce por fuera, sabe que es dialogante por fuera, sabe que por fuera es razonable, pero que por dentro Munuera Montero sigue siendo Wyatt Earp. Y por eso, y si no quiere que le machaque el próximo que le toque, Álvaro Arbeloa tiene que darle las gracias… por joderle la vida.

Y es por pequeñas cosas como estas, niños y niñas de España, por lo que el Real Madrid no quiere contribuir a esa ceremonia de la confusión, a ese auténtico festival del embuste, a ese dislate que se llama, de nuevo con un nombre muy rimbombante, nuevo ordenamiento arbitral español. Porque ni es nuevo, ni ordena nada, y porque, como el tiempo de revisión, es otra trola de un moderno, el chico éste, Fran Soto, que lo único que ha hecho desde que ha llegado ha sido nombrar a Morientes no sé qué y cambiarle el número a todas las habitaciones, como hizo Groucho en El hotel de los líos.

La aluminosis de esa casa en ruinas, como cantaría M-Clan, que es el colectivo arbitral se llama Negreirato, que es un hijo adoptivo del viejo Villarato. Porque mientras Munuera Montero le explica a Álvaro Arbeloa de un modo muy dulce, de un modo muy poético, de un modo muy suave y muy dialogante cómo le piensa joder la vida, sobre ese colectivo sobrevuela la sombra del pago de 8,4 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona al exvicepresidente de estos mismos árbitros durante la friolera de 17 años. Y eso, querido Soto, querido Louzán, querido Javier Tebas, queridísimos todos, no se cura con palabras de amor. Eso no se cura diciendo "mis ojos, sin tus ojos, no son ojos, que son dos hormigueros solitarios, y son mis manos sin las tuyas varios intratables espinos a manojos", lo de Enríquez Negreira se cura con una resolución. Y con un castigo. Mientras tanto, todo lo que rodee a esta competición, absolutamente todo, será poco creíble y, sobre todo, mugriento. Y, gane, pierda o empate, el Real Madrid seguirá siendo muy crítico con un sistema que, como yo, considera que está podrido desde la raíz. Me parece que es fácil de entender, ¿no? Incluso es fácil de entender para los trompeteros, ¿verdad?