¿Y no será que el Madrid le viene grande a Xabi Alonso?

Cuando Phil Connors se da cuenta de que está irremisiblemente atrapado en el mismo día y que, haga lo que haga, sus mañanas arrancarán a las 6 de la mañana escuchando "I Got You Babe" de Sonny & Cher, entonces se dedica a experimentar con todo: se hincha a comer pasteles porque sabe que no corre peligro de engordar, roba dinero y, eso sí, trata de seducir una y otra vez a Rita al mismo tiempo que prueba infructuosamente múltiples métodos de suicidio. Pero después de un montón de años en el bucle temporal (en su día hicieron un cálculo y salían aproximadamente 33) y en vista de que no enternece a su amada ni puede quitarse la vida, de repente Connors empieza a aprender de su extraña situación. No se puede decir que no le cueste, porque le cuesta, pero, en vista de que parece que va a pasar ahí el resto de su vida, el malhumorado y maleducado hombre del tiempo de la televisión local empieza a aprovecharlo: aprende a tocar el piano, diseña espectaculares estructuras de hielo, habla francés y ayuda a la gente a la que antes despreciaba. Y, por supuesto, de tanto conocerla, enamora a Rita. ¿Qué le sobraba a Connors? Tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo.

Pues bien: como al personaje a quien dio vida Bill Murray, y desafortunadamente para los madridistas, nuestro Real Madrid está atrapado en otro bucle temporal. A las 6 de la mañana no nos despiertan Sonny & Cher sino el Nessun Dorma de Turandot, a las 9 llega Xabi Alonso a Valdebebas, luego aparecen los jugadores, imagino que repite idénticos ejercicios, supongo que los futbolistas los llevan a cabo, abandonan la Ciudad Deportiva, juegan partidos más o menos con idéntico y fatal resultado, los jugadores parecen incapaces de defender con cierto criterio, en ataque simplemente no pisan el área, el equipo se parte, cualquiera domina al Madrid, no se sabe a qué juega, aparece Alonso en rueda de prensa diciendo eso de que todos unidos lo van a sacar adelante, que aún queda mucha temporada por delante, al día siguiente suena el Nessun Dorma de Turandot, a las 9 vuelve a llegar Xabi Alonso a Valdebebas, más tarde aparecen los jugadores, repiten los mismos ejercicios, imagino que los jugadores tratan de llevarlos a cabo, abandonan la Ciudad Deportiva, juegan partidos más o menos con idéntico y fatal resultado, los jugadores defienden mal y hablan entre ellos sobre el campo porque parecen sobrepasados tácticamente por el rival, en ataque nadie pisa el área no vaya a ser que aparezca de repente por allí un cocodrilo, el equipo se rompe, nadie sabe a qué quiere jugar el entrenador, aparece Xabi en rueda de prensa diciendo que si están todos unidos lo van a sacar adelante, que se siente con fuerzas y que aún queda mucha temporada y, a la mañana siguiente, a eso de las 6 de la mañana, suena el Nessun Dorma.

Pero, queridos amigos, hay algo que tiene Phil Connors de lo que carece Xabi Alonso: tiempo. Connors no es especialmente listo pero en 10 años aprende a tocar el piano como lo haría el mismísimo Federico Chopin. Le sobra el tiempo, no sabe qué hacer con él. Alonso no lo tiene, Xabi Alonso no puede aprender en ese banquillo, no puede dedicarse a hacer más probaturas como la de ayer. A Alonso se le acabaron los días. El bucle temporal nos afecta también a nosotros, los periodistas. Yo siempre dije desde el primer día que este chico no era el hombre y aquellos que afirmaron que sí lo era, con las dramáticas consecuencias a las que ahora nos vemos abocados, defienden que sí lo es lo que pasa es que… los jugadores no le hacen caso, sopla el viento, sale el sol, hace frío, hace calor, cantan los pajaritos… Siempre hay algo, por supuesto externo a él, que impide a Xabi Alonso llevar a cabo su trabajo: el club no le apoya, los futbolistas pasan de él, son muy malos y quieren que venga otro, no le entienden, él pone vídeos y no les gusta, no le han fichado lo que él quería, Florentino no le da el biberón… Pero, eso sí, todos juntos lo vamos a sacar adelante y aún queda mucha temporada.

Yo no digo que Xabi Alonso sea un mal entrenador, no, lo que digo es que vino aquí a probar y a probarse y el resultado no puede ser más lamentable, tal y como auguré hace 6 meses. Me oigo a mí diciendo más o menos lo mismo que dije aproximadamente hace un mes porque yo también he entrado a la fuerza en ese bucle temporal: ¿Qué hacer? ¿Echan a uno o a dieciséis? ¿Echan a dieciséis y suben a los chicos del filial? ¿No se renueva a Vinicius? ¿Se vende a Rodrygo? ¿Y con Bellingham, qué hacemos con él? ¿Y a Valverde qué le decimos? ¿Le decimos que juegue en el Castilla? ¿Y hacemos todos esos movimientos para evitar prescindir de un entrenador que ha dirigido al filial de la Real Sociedad y al Bayer Leverkusen? Pero las preguntas no son esas, no, qué va. Lo que ocurre es que, por tozudez o por vanidad, a quienes defendieron a este chaval les cuesta apearse del burro. La pregunta es la siguiente: ¿Y no será que el entrenador no está preparado? ¿No será que le viene grande el traje? ¿En serio es imposible que estos futbolistas jueguen mejor al fútbol de lo que lo están haciendo?

Supongo que Xabi Alonso ha supuesto una gran decepción para quienes defendieron su fichaje contra viento y marea, porque es joven y practica un fútbol moderno y porque éste sí que les iba a tener finos y no como Ancelotti, que no se enteraba. Pero no ha sido así. El equipo juega cada vez peor, parece que el vestuario está cada día que pasa más desunido y el tolosarra ahí sigue, pidiendo paciencia porque su Real Madrid está en construcción. Veintiún años tardaron en construir el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Veintiuno. Felipe II también tenía tiempo. Y no necesitaba que nadie le diera cariño. Mañana, a eso de las 6, volverá a sonar el Nessun Dorma. Y el resto ya lo sabéis. ¿Hasta cuándo? Porque, mientras tanto, se desangra el Madrid.