¿El plan? Apostar todo al rojo

La salida repentina y precipitada de Alain Prost, Marcin Budkowski y Laurent Rossi de Alpine el pasado mes de enero anunciaba nuevas no muy buenas de parte de la escudería francesa.

Los rumores de que había habido problemas en el banco de pruebas con el motor se han confirmado en los primeros entrenamientos de pretemporada. Primero lo hizo en Barcelona cuando el equipo se dispuso a subir las revoluciones en el motor de Alonso, y pasaron dos cosas. La primera, que el extra de potencia le permitió al piloto español colocarse en lo más alto de la tabla de tiempos, pero la segunda cosa que ocurrió es que al segundo después, el motor rompió.

La explicaciones dadas desde el garaje, la habituales en estos casos, que son pruebas y ajustes normales en pretemporada. Llegado Barhéin y el primer días de test, la situación parece no haber variado mucho. Piezas nuevas, ajustes de motor y de nuevo, y tras varias vueltas al circuito, el coche de vuelta al garaje sin poder moverse durante más de dos horas. Esta vez, según Alpine, el problema no ha sido de motor si no un problema en el set-up. Sea como sea, los tiempos no han estado dentro de lo esperado y los problemas han sido demasiados, por lo que se espera un arranque complicado para la escudería de Fernando.

Muy distinta es la situación que se está viviendo en Ferrari. Tanto Leclerc como Carlos Sainz están disfrutando desde el minuto uno con la nueva creación de Maranello. Se les nota en las caras y se nota en los tiempos que tanto en Barcelona como en Barhéin están siendo la referencia para el resto de los equipos de la parrilla. Salen los tiempos y parece que está confirmada la fiabilidad de la unidad de potencia del Cavallino Rampante. Todos, incluida la prensa, les ven como los más serios aspirantes al podio en el primer gran premio que tendrá lugar en el propio Barhéin en poco más de un semana.

En cualquier caso insisto, los entrenamientos de pretemporada son distintos a unos libres o a una clasificación. Los equipos prueban muchas cosas y no se pueden medir o comparar, por qué ni todos prueban lo mismo ni lo hacen al mismo tiempo. Pero si tienen que apostar, recuerden, mejor todo al rojo.