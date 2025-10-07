Fernando Alonso, ¿en crisis con Aston Martin?

El piloto español ha demostrado a lo largo de su carrera ser un hombre paciente. Paciente con su llegada a Ferrari, con el propio Ferrari cuando ya formaba parte de la escudería italiana y los resultados no llegaban, paciente con McLaren Honda y con proyecto que nunca cuajó y paciente con Aston Martin en la actualidad. Pero da la sensación que Alonso está perdiendo la paciencia ante la falta de resultados y tino de la marca inglesa. Las cosas siguen sin salir y el tiempo se le agota al asturiano, lleva siendo el piloto más veterano de la parrilla desde hace ya muchas temporadas.

Pero quizás, esté siendo este año cuando estemos viendo al Fernando más impaciente, más exigente con su equipo, algo que no tiene que ser necesariamente malo pero que puede llegar a abrir una brecha de confianza entre el equipo y el piloto y repercutir por tanto, en los resultados de ambos.

La gota que ha colmado el vaso parece haber sido el Gran Premio de Singapore donde Fernando no sólo se ha mostrado crítico con su equipo, si no que se le ha notado especialmente duro o tajante con otros pilotos de la parrilla.

El gran premio empezaba con muy buenas sensaciones para el asturiano que veía como el Aston Martin se colocaba entre los cinco monoplazas más rápidos en los libres del viernes, algo que cambió el sábado en parrilla cuando el equipo, según Fernando, cambió el setup del coche empeorando el rendimiento del monoplaza en pista. Un cambio que Alonso quiso hacer público y criticó ante la prensa que le preguntaban por el cambio del ritmo del Aston Martin. De hecho, y tras la clasificación, pese a que Alonso se metió en la Q3 sólo pudo ser décimo, lo que no gustó al asturiano al que pudimos ver golpeándose el casco y espetando por la radio que había sido horrible.

Las cosas no mejoraron en carrera. Si bien el coche mostró un gran ritmo, una mala parada hizo explotar a Fernando Alonso que tras el mensaje de su ingeniero de pista para darle información sobre las vueltas que restaban y su posición en pista, le pidió que si le iba a hablar cada vuelta para decirle eso que desconectaría la radio. Una conversación que llamó la atención por el tono, y que precedió a la remontada en pista, donde no faltaron mensajes para otros.

Hadjar y Hamilton víctimas colaterales

"Trofeo al Héroe de carrera", le dijo Alonso a Hadjar al adelantarle y después de que éste defendiera, como es normal su posición. No sería la última radio de Fernando. Tras los problemas de frenos de Lewis Hamilton y su estrategia de recortar el circuito para poder llegar a meta sin perder posiciones, Alonso soltó por la radio que no se lo podía creer lo que estaba haciendo el inglés. Hamilton finalmente fue sancionado lo que le permitió a Fernando escalar

hasta la séptima posición. Muchos le ven como un cascarrabias, otros, como el único que habla o se queja en voz alta pese a que luego esto le repercuta ante los comisarios de la FIA.

Otras salidas de tono de Alonso esta temporada

Y no es la primera vez esta temporada que Alonso exterioriza el enfado con su equipo. Ímola, Mónaco son dos ejemplos en donde el bicampeón del mundo dejó constancia de su descontento con el muro, o bien por la falta de fiabilidad del monoplaza o bien por las malas decisiones a la hora de plantear la estrategia de carrera.

La impaciencia de Fernando denota ganas de que las cosas funcionen pero pueden estar mostrando una quiebra en las relaciones con el equipo, el cual ha tenido que ser auxiliado por Adrián Newey, en varias ocasiones, desde la sombra para encarrilar el horrible arranque de temporada que tuvo Aston Martin.

Si las cosas no cambian el próximo año con la nueva normativa y toda la inversión personal y económica que se ha realizado, la fractura se podría convertir en rotura definitiva entre Fernando Alonso y el equipo, lo que significaría también la retira definitiva del asturiano.