La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a una crisis migratoria de extrema gravedad que ha escalado en las últimas horas después de que decenas de miles de inmigrantes hayan entrado en la ciudad autónoma a través del mar durante el pasado jueves.
El movimiento se produce ante, como mínimo, la permisividad absoluta de Marruecos y unas semanas después de que el Tribunal Supremo haya decretado en una sentencia que aquellos inmigrantes llegados a territorio español a través del mar no pueden ser devueltos de forma inmediata al otro lado de la frontera.
Ante la incapacidad de contener esta presión insostenible, el presidente ceutí, Juan Vivas, ha reclamado la declaración de emergencia nacional, a la que el Gobierno se ha negado, si bien sí se ha comprometido una vista este viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la zona.
Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos.
Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad.
El PP y Vox han señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por criticar al Gobierno de Giorgia Meloni y convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores de esta país, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.
"Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país", ha criticado la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de "absolutamente lamentable" que, ante "una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras", el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el "único" que "se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día".
"Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan", ha indicado en una publicación en redes sociales la portavoz parlamentaria de Vox.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permite "la invasión de España por Ceuta" --en relación con la entrada masiva de migrantes este jueves en la ciudad autónoma-- para "intentar ocultar todos sus juicios".
"Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", ha escrito Ayuso en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en "unas 400 como mucho" las entradas irregulares de personas inmigrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.
"Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho", ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un "efecto simpatía" con respecto a "lo dantesco de Ceuta", aunque ha remarcado que "no tiene comparación".
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de 16 personas en las últimas 24 horas. Ya son 47 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.
A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a 15 personas fallecidas en el agua. En la mañana fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida.
En la tarde del miércoles se localizaron otros dos. De este modo, pronto se superado la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.
En un mensaje de 'X', el jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida, al tiempo que ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.
"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha vinculado la crisis migratoria que se ha producido este jueves en Ceuta --con la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español-- a la regularización de inmigrantes que impulsó el Gobierno el pasado abril.
"A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro", ha afirmado el dirigente 'popular' a través de una publicación esta tarde en 'X', recogida por Europa Press.
Además, ha asegurado que los inmigrantes llegan "con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles", y ha criticado que el Ejecutivo esté mandando el mensaje de que "los que vengan" serán nacionalizados "pronto".
Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.
A media tarde, Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y tambien para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.
A lo largo de la tarde, una parte de los comercios habían decidido cerrar temporalmente, según ha comprobado Europa Press, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.