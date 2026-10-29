Instrucciones para descifrar tragedias

No soy ferroviaria, ni ingeniera. Como buena periodista, no sé de nada… pero sí sé saber. Enterarme. Conectar los puntos. Sumar dos y dos. Vamos a intentarlo, una vez más.

El Gran Apagón del año pasado: se cumplió a rajatabla el protocolo habitual en estas ocasiones. Es decir, el día de la tragedia eludir dar explicaciones "en caliente" y prometerlas "en frío"… ¿para el día del juicio final? Los que sí saben me dieron un consejo de oro: "El día que salga el informe, si sale, será una catarata de jerga técnica, incomprensible y exculpatoria; si quieres saber qué falló, ve al final de todo, lee las recomendaciones para que eso no vuelva a pasar… allí estarán las verdades y las culpas, inconfesablemente envueltas en papel de plata". Fue así. Nadie con mando en plaza ha admitido que las renovables a gogó eran una ruleta rusa si no se invertía en reforzar la red para prevenir caídas de ese tipo. Pero desde entonces sí invierten… y nos lo cargan en la factura de la luz, por cierto. ¿No lo han notado?

Adamuz: tampoco había que ser ningún genio para darse cuenta de que esa vía estaba hecha unos zorros. Es lo que pasa con las grandes infraestructuras en países como el nuestro. Se inauguran a bombo y platillo y a partir de ahí, no diré que no se invierta ni un duro sevillano de los de entonces –recordemos que la Alta Velocidad andaluza es anterior a la Expo de 1992…–, pero sí se regatea y racanea. Por la sencilla razón de que gastar en hacer funcionar bien lo que ya funciona no da ningún rédito electoral, tal y como lo ven nuestros políticos de aquí. Curiosamente, más los que más se autoproclaman defensores de "lo público" frente a la para ellos perversidad intrínseca de todo lo privado. O concertado. Oigan, pues si tanta rabia les da la economía libre de mercado, que administren mejor la que se nutre de nuestros cuantiosos impuestos, ¿no? Abominar de la privada, pero dejar morir la pública de hambre, es como decir que sí, sí que hay cambio climático… y combatirlo con abanicos del bazar chino.

Urda: aquí llega el escenario más interesante y acaso espeluznante. ¿Fallo humano? ¿Fallo del sistema? ¿Qué tal una combinación "inverosímil" –por decirlo en palabras del luctuoso ministro…– de ambas cosas? ¿Saben que eso es exactamente lo que provocó el desastre de Chernóbil? El reactor nuclear era inestable y tenía un defecto crítico en las barras de control. Sus puntas eran de grafito, un material inferior al que habría sido óptimo. Tampoco había un edificio de contención de hormigón armado lo suficientemente robusto. Moscú había decidido escatimar, pensando que nunca pasaría nada si nadie se saltaba los protocolos de seguridad. Pero hubo un apagón eléctrico y los operadores, para comprobar si las turbinas podían seguir alimentando las bombas de agua, hicieron una prueba más arriesgada de lo normal, violando los protocolos y desconectando sistemas clave. Los que tomaron esta decisión no tenían ni idea de los defectos estructurales del reactor. Igual que los que asumieron el riesgo de esos defectos estructurales no imaginaban que ningún operador se saltaría los protocolos. El resto es Historia. Atroz.

¿Pudo ser algo parecido a esto lo que desencadenó el espantoso accidente de este pasado miércoles? ¿Un fallo humano que no habría sido tan grave sin el fallo previo de la infraestructura, y al revés? En momentos así, cualquiera con dos dedos de frente y de alma se debate entre el horror de ver a los políticos tirándose los muertos a la cabeza porque estamos en campaña, y el horror no menor de que la campaña sea la excusa para correr otro tupido velo de silencio y desinformación. Yo creo que la gente está más que cansada, exasperada y muy harta de que todas estas tragedias se reduzcan al absurdo de quién gana y quién pierde electoralmente. Quien tenga altura de miras, humanidad y empatía, quizá logre inspirar algo que no se compra con votos ni con dinero: confianza.