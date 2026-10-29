Urda, el día después de la tragedia: "Es una impotencia de querer y no poder"

Urda intenta recuperar el aliento mientras sigue pendiente de las consecuencias del accidente ferroviario que ha conmocionado a toda España. En el segundo día del dispositivo, la tristeza se percibe en las calles, en los comercios y en las conversaciones de sus vecinos. "Es una sensación de querer y no poder", resume José, un peluquero del municipio que ha visto cómo las familias siguen llegando en busca de noticias de sus seres queridos.

Libertad Digital se ha desplazado por segundo día consecutivo hasta el municipio toledano, donde el despliegue de emergencias continúa mientras los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del siniestro. En la zona de intervención, el trabajo de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencias sigue adelante, con la investigación de las vías y el levantamiento de los vagones como parte de las labores sobre el terreno.

A varios kilómetros de allí, en el centro del pueblo, la tragedia se vive de otra manera. Los vecinos se han volcado desde el primer momento en ayudar a los afectados, ofreciendo comida, bebida, atención y acompañamiento a quienes llegaban desorientados, heridos o en estado de shock. Una ola de solidaridad que ha convertido a Urda en un refugio para quienes necesitaban ayuda en las horas posteriores al accidente.

"Es la sensación de querer y no poder"

José, que trabaja en una peluquería a escasos metros de la plaza del Ayuntamiento, describe la impotencia que se respira entre los vecinos. Muchos han querido acercarse a la zona del accidente para ayudar, pero se han encontrado con un dispositivo de emergencias al que poco más podían aportar.

"Ayer hicimos todo lo que pudimos de acercarnos a la zona, pero es una impotencia que dices: no puedo hacer más", explica. Mientras tanto, las familias han seguido recorriendo el municipio en busca de información. Durante las primeras horas, el pabellón municipal recibió a heridos leves y a personas que esperaban reencontrarse con sus familiares. Algunos permanecieron allí durante la noche y posteriormente fueron trasladados a Toledo.

El peluquero teme que Urda quede asociada para siempre a la tragedia. El municipio, conocido especialmente en la comarca por su devoción al Cristo de la Mancha, ha pasado de ser un lugar poco conocido fuera de su entorno a ocupar las portadas de toda España.

"Al final vamos a quedar como el pueblo del accidente del tren", lamenta. Sin embargo, enseguida reivindica la identidad de su localidad: "El pueblo de Urda es conocido por el Cristo".

Lola y Yolanda estuvieron en el pabellón municipal durante las horas posteriores al accidente. Sin ser profesionales sanitarias, se presentaron dispuestas a colaborar en lo que hiciera falta. Su labor consistió en acompañar a los afectados, escucharles y atender sus necesidades más inmediatas. "Ayer era como vivir todo muy rápido, con mucho vértigo. Intentabas detenerte, pero hoy ya vas tomando más conciencia", cuenta una de ellas.

En el pabellón, los vecinos y los establecimientos del municipio se organizaron para que no faltara lo básico. Llegaron agua, bocadillos, café, infusiones y material para atender a quienes lo necesitaban. "Casi todos los establecimientos del pueblo se volcaron enseguida y la gente en particular llevó cosas para que pudiera haber un poco de todo", recuerda.

La prioridad entre los heridos

También ayudaron a organizar a las personas que debían abandonar el lugar en autobuses y a tomar nota de sus datos para facilitar el control de los traslados. En medio de la confusión inicial, su prioridad era acompañar a quienes acababan de vivir una experiencia traumática.

Las dos mujeres recuerdan especialmente la actitud de los propios heridos. Pese a los golpes y al desconcierto, muchos se preocupaban más por los demás que por sí mismos. "Había como una prioridad entre ellos. Ellos mismos decían: 'Que atiendan a otros, que yo lo tengo menos'", explica Lola.

Algunas personas habían perdido sus teléfonos móviles y otras, en pleno estado de shock, ni siquiera recordaban los números de sus familiares. En un primer momento, además, la falta de conexión dificultó las comunicaciones, hasta que varias compañías instalaron wifi en el pabellón.

"Era muchísimo agradecimiento, muchísima serenidad", recuerda Yolanda, sorprendida por la entereza de quienes acababan de sufrir el accidente. Las voluntarias procuraban no hacer demasiadas preguntas. Si alguien estaba solo, se quedaban un rato a su lado y volvían después para comprobar si había conseguido localizar a los suyos. "Era de acompañarnos en ese momento", resume.

"Todo el pueblo se ha volcado"

Ramón Torres se enteró de lo ocurrido cuando regresó de una pequeña finca situada a unos seis o siete kilómetros de la zona del accidente. No había sido consciente de la magnitud del siniestro hasta que comenzó a ver el movimiento de vehículos y personas.

"Pensé: ahí ha pasado algo gordo", recuerda. Después intentó acercarse, pero el gran despliegue de guardias civiles, policías, médicos y enfermeros le impidió hacer más. Su delicado estado de salud también le limitaba a la hora de colaborar.

Aun así, tiene claro qué ha sucedido en su pueblo durante estas horas: "Todo el pueblo se ha juntado en una ayuda humanitaria muy grande. Muy grande". No sólo los vecinos de Urda, sino también los de localidades cercanas, han contribuido a atender a los afectados.

La solidaridad se ha extendido incluso a quienes no participaron directamente en el dispositivo. Los comercios han recibido a familiares, periodistas y personas que recorrían el municipio tratando de encontrar noticias de los desaparecidos. Un trabajador de una gasolinera relataba a Libertad Digital el paso constante de personas que preguntaban por sus seres queridos y la angustia que se vivía ante la falta de respuestas.

Un pueblo que ya no ve igual el tren

El accidente también ha cambiado la manera en que algunos vecinos contemplan los desplazamientos ferroviarios. José reconoce que, aunque habitualmente se mueve en coche, ahora siente más temor al pensar en sus familiares y en quienes utilizan el tren para ir a trabajar.

"Ahora mismo yo no me monto en un tren. Ni a mis hijos los dejo", asegura. Su hermana viaja habitualmente a Madrid y, tras lo sucedido, él mismo le ha planteado buscar otras alternativas.

El miedo convive con la indignación y con las preguntas que todavía no tienen respuesta. José considera que deben esclarecerse las responsabilidades y que no basta con atribuir lo sucedido a un único fallo humano. "Nos engañan", denuncia, antes de cuestionar cómo pudo producirse una colisión con los medios de control disponibles.

Ese mismo sentimiento aparece en el relato de una familia que vive en Madrid, pero que mantiene sus raíces en Urda. Sus miembros recuerdan las sirenas constantes y la sensación de estar viviendo una película de miedo. "Cuando ya te enteras realmente de lo que ha pasado, es como un mal sueño", explican.

Ver las imágenes en televisión, conocer el número de víctimas y comprobar que la tragedia ha sucedido tan cerca ha hecho que la conmoción sea aún mayor. "Hasta que no te toca tan cerca, ves todo y se pasa mal", reconocen.

El segundo día del dispositivo deja en Urda una mezcla de dolor, impotencia y solidaridad. Los vecinos siguen pendientes de las víctimas y sus familiares, mientras los equipos de emergencias continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y completar las labores en la zona del accidente.

José, sin embargo, quiere que la tragedia no sea lo único que se recuerde de su pueblo. Durante la conversación muestra con orgullo las imágenes del Cristo de la Mancha y explica cómo cada septiembre acompaña descalzo a la imagen durante la procesión. Es una tradición que forma parte de su vida y de la identidad de la localidad.

Urda no quiere que el nombre de su pueblo quede ligado únicamente al dolor de estos días, sino también a la generosidad de quienes abrieron sus puertas y dejaron lo que estaban haciendo para ayudar a desconocidos.