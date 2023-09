Aprended, niñas, de Vero Boquete

"Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti". Doblan por ti. Han pasado veinticuatro horas desde la destitución de Jorge Vilda y todavía desconozco los motivos de su despido. Ayer doblaron por él las campanas pero mañana… mañana lo harán por ti. Acudo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para que resuelva mis dudas: "chantaje. Extorsión, presión sobre alguien". En septiembre del año pasado, quince jugadoras que enfermaron de repente amenazaron con no volver a la selección si no cambiaban las cosas. Las cosas eran entonces dos, Jorge y Vilda. Creyeron que la Federación no les aguantaría el pulso pero, extrañamente, sí lo hizo. ¿Cómo definir la actitud de aquellas jugadoras, que no explicaron motivos ni razonaron sus quejas? Eran, y siguen siendo hoy, lo que dije hace un año que eran, y aún hoy sigo diciéndolo: unas chantajistas de manual. No volvieron, la Federación no las llamó, hubo tres desertoras a las que tembló el pulso y resulta que el entrenador anticuado, el entrenador que no tenía ni idea, ese entrenador ganó el Mundial. A Vicente del Bosque le regalaron un marquesado por eso, a Vilda le dieron ayer una patada en el culo… ¿alguien sabe exactamente por qué? Anoche, en El Primer Palo, Rodrigo Marciel habló de "sensaciones", pero los periodistas no somos adivinos sino que trabajamos con los hechos. Yo puedo deducir o tener la sensación, la impresión, de que alguien es un ladrón, pero para hacer periodismo debo demostrarlo. La sensación siempre es subjetiva.

Como Rubiales aguantó el pulso, las cosas que tenían que cambiar pasaron de dos a cuatro: Jorge, Vilda, Luis y Rubiales. Y, con el beso a Hermoso y el Mundial en el bolsillo, el presidente de la Federación se la dejó botando y las chantajistas se reprodujeron y de quince pasaron a ochenta y una. A Vilda, que a estas horas debería ser marqués de Vilda, no le han matado sus conocimientos o la ausencia de resultados, ¡acaba de ganar un Mundial!, sino eso tan abstracto que ayer mi amigo Rodrigo Marciel definió como "sensación": Rocha le ha puesto de patitas en la calle porque la Federación tiene auténtico pavor, un miedo incontrolado y poco razonado, a que la gente tenga la impresión de que la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es un peligroso nido de machistas.

Un ejemplo para las niñas. Bueno, si el mensaje que queremos lanzarle a las niñas de España es algo así como "brinda con Champagne cuando a alguien le pase algo malo", el ejemplo de la señora Vero Boquete es el ideal. Si el mensaje que queremos lanzar a las niñas de España es "aguantad en silencio, esperad hasta que a vuestro enemigo le echen a la calle", el ejemplo de la señora Boquete es el perfecto. Su foto de ayer, sonriente y con una botella de Champagne que no es Champagne, brindando sonriente por la destitución de Vilda es, sin que ella lo sepa aún, el retrato exacto de la situación que lleva viviéndose en el fútbol femenino español desde hace un año: "Champagne Vintage, ocho años de maduración". Ocho años esperando, probablemente ocho años maquinando, urdiendo, trabajando en la venganza que ayer, al fin, se cumplió. ¿Es ese el modelo? ¿Esa es la conquista social alcanzada? ¿Es eso lo que queremos para nuestras niñas? ¿El ojo por ojo? ¿La ley del Talión? Gran conquista. Felicidades, Boquete. Pero recuerda, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas.

Mientras tanto, sigo sin saberlo. Sigo sin saber por qué. ¿Lo sabe usted, Pedro Rocha? Ayer, casi al mismo tiempo que el juez del caso Negreira hablaba de "corrupción sistémica", la Federación volvía a pedir disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad por el beso de Rubiales, que hoy ha denunciado, por fin, Hermoso. No pidió perdón por haberse puesto de perfil en el pago por parte del Barcelona de 7’3 millones de euros al vicepresidente arbitral durante 17 años o por decir, como dijo Rubiales, que Negreira era un busto parlante, no, sino por el beso. Hoy he leído que el Gobierno fiscalizará a Rocha, que el pobre va como dicen que iban las maletas de la Piquer. ¿El Gobierno de la Ley del sí es sí metido a fiscal? ¿El Gobierno del ministro que dijo no estar al tanto del caso Negreira? ¿El Gobierno que ha tenido que corregir en el BOE los nombres de cinco de las jugadoras campeonas del mundo? ¿Fiscal?

Montse Tomé, tú también aplaudiste, te lo digo para que te tientes la ropa. Y te lo advierto, aunque tú ya lo sabes, porque las que mandan, las jefas, ya han dejado caer que tú tampoco les gustas. Y eso que eres una mujer. Calienta, Guillotin, que sales. No hagas preguntar por quién doblan las campanas, Tomé, doblan por ti. Pones en Google "Vero Boquete critica" y te sale "Vero Boquete critica el comunicado de los jugadores de la selección", "Vero Boquete carga contra la designación de Montse Tomé como seleccionadora". Esta señora fue comentarista de TVE en el Mundial y durante la transmisión del partido contra Japón, en el que a España le pegaron una buena paliza, un micrófono abierto la pilló criticando a Vilda porque faltaban futbolistas que deberían estar y no estaban. Luego, España, 5 - Suiza, 1 en octavos; España, 2 - Países Bajos, 1 en cuartos; España, 2 - Suecia, 1 en semifinales; y España, 1 - Inglaterra, 0 en la final. Todo esto conseguido sin las jugadoras a las que Boquete echaba en falta el día que España perdió con Japón por 4-0. Lo que se merece esta selección es que Rocha eliga a Boquete seleccionadora nacional. Ocho años enfriando el Champagne que no era Champagne. Qué paciencia. Y cuánto odio, ¿no? Un gran ejemplo, sí señora. Una gran conquista social. Aprended, niñas, de Vero Boquete.