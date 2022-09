Atlético de Madrid, cuando tú vas yo vengo de allí

A las cinco y media de la tarde, o sea casi 48 horas después de que a Vinicius le llamasen mono en los aledaños del Metropolitano y clamasen por su muerte dentro de él, el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva ha emitido un comunicado condenando lo sucedido en el derbi. Me interesa recalcar lo de que el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima ha tardado dos días en reaccionar contra los insultos racistas y las amenazas de muerte proferidos contra un crío de 22 años porque yo tengo un montón de amigos colchoneros, gente sana y normal, que ya lo hizo nada más producirse tan lamentables hechos. O sea que, una vez más, ocurre que, en este caso concreto los aficionados atléticos, van por delante del consejo de administración propietario del club. Mis amigos del Atleti jamás sentarían a su mesa a un nazi supremacista ni se tomarían una caña con un violento, ni tienen tampoco intereses comerciales en el club; ellos son atléticos de corazón y por herencia, aman al equipo, lo quieren y, por supuesto, sufren cuando su imagen pública queda expuesta negativamente, como ha ocurrido nuevamente en esta ocasión.

Decía que el comunicado del Atlético de Madrid ha llegado casi dos días después de que se humillara en el Metropolitano a un crío de color negro. Habrá quien diga que eso es tener realmente poca cintura y escasos reflejos y que un consejo de administración diligente y un departamento de comunicación laborioso y emprendedor tendría que haber saltado a la palestra al minuto siguiente de que ese grupo de vándalos denigrasen a un ser humano por el color de su piel. Pero quia, nada de eso, es un error pensar así. En marzo de este mismo año, y con motivo de la disputa de un partido correspondiente a la Youth League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, otro grupo de miembros del Ku Klux Klan, o quizás el mismo del domingo, insultó gravemente a Peter Federico y a Marvel sin que, más de medio año después, el Consejo de Administración del equipo madrileño haya considerado todavía oportuno condenar aquellos hechos, que le costaron por cierto una multa de la UEFA. Se estará tomando su tiempo. En mayo, hace de eso cuatro meses, al portero ucraniano Andrei Lunin le gritaron "Tú aquí jugando y tu país llorando" mientras el ejército ruso bombardeaba Mariúpol o Járkov y, que se sepa, el Atlético Sociedad Anónima aún no ha dicho nada al respecto. Estará reflexionando sobre qué hacer: larga y dura reflexión a fe mía.

¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué hoy con Vinicius y no anteayer con Peter Federico y Marvel o ayer con Lunin? Fácil. Porque hoy, a eso de las once y media de la mañana, el colchonero Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno mal que nos pese a muchos, ha dicho en una entrevista que lo ocurrido el domingo le entristeció, que esperaba un mensaje fuerte del club contra ese tipo de comportamientos y que se lo iba a pedir a sus dirigentes. Dicho y hecho, seis horas más tarde el Consejo de Administración del Atlético, que ha aguantado en silencio las críticas más duras por su silencio connivente con algunas actitudes violentas, ha salido a condenar lo ocurrido. Esto quiere decir que si Sánchez, o sea Antonio, o sea Falconetti, hubiera dicho que le entristecía que se insultara a Lunin, el Atlético de Madrid lo habría condenado al instante. Y yo me pregunto: ¿Lo siente de verdad el Atleti o finge? ¿O es un modo de no incomodarse con el poder establñecido? ¿O es que Cerezo quiere darse un garbeo en el Falcon? La duda, en este caso, no ofende sino que es muy razonable según yo lo veo.

Tengo una noticia buena y otra mala, ¿cuál doy primero?... Venga, la buena. La buena noticia es que, por fin, el Atlético afirma que no se detendrá hasta conseguir erradicar la lacra del racismo; la mala noticia es que, a renglón seguido de decir eso, el Consejo de Administración del Atlético de Madrid vuelve a tirarse al monte como la cabra pidiendo a todos los profesionales del fútbol una profunda reflexión y se acusa a no sé quién de no sé qué cosas, vamos como cuando lo del pasillo frustrado, que no se le hizo al Real Madrid porque un periodista o dos habían bromeado la víspera con esa posibilidad. Por cierto que me gustaría mucho, pero mucho, mucho, mucho, saber qué han hecho en el Atleti para localizar a quienes denigraron a Peter Federico o insultaron a Lunin. En serio que me gustaría saberlo.

El lunes, la Liga de Fútbol Profesional denunció ante quien corresponde los cánticos racistas. La semana anterior, la fiscalía cerraba el expediente sobre los insultos a Vinicius en el Camp Nou debido a que los Mossos no han conseguido localizar al individuo que le insultó. A ver si lo entiendo: ¿archiváis la denuncia porque la policía ha sido incapaz de localizar a un individuo que estaba previamente localizado por las imágenes captadas por las cámaras de televisión? ¿Queremos acabar con el racismo o no queremos acabar con él? ¿Vamos o no vamos? ¿O fingimos que queremos y hacemos como que vamos pero, al final, nos quedamos? ¿O dependiendo de quien sea, queremos más o queremos menos? ¿O únicamente queremos cuando hay una denuncia falsa, como la de Diakhaby vertida contra Juan Cala? Florentino quiso y pudo. Laporta también. ¿Quiere Gil acabar sinceramente con el problema o está fingiendo querer acabar con él? ¿O sólo está ganando tiempo para contentar al presidente del Gobierno?