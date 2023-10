Barça: contra Franco vivía mejor

Nadie podrá negarme que lo del Fútbol Club Barcelona es un auténtico ejercicio de superación desde 1899. Ciento veinticuatro años luchando contra todo y contra todos, contra poderes ocultos y contra poderes fácticos y contra molinos de viento. Bien podría decirse que lo deportivo pasa a un segundo plano, más de un siglo luchando… y venciendo. ¿Y por qué? Porque el Barcelona es mejor, es distinto, es diferente, es más que un club. Y los culés también son mejores que los demás, mejores que los madridistas, que los colchoneros, que los sevillistas… ¡Cómo será la cosa que hasta tienen un ADN diferente! Más de un siglo luchando, por ejemplo contra la dictatura, luchando contra el Generalísimo Franco. Del maltrato al que se vio sometido el Barça durante el franquismo hablan bien a las claras los números, que son devastadores: ocho Ligas, casi un tercio del total de las logradas por el club catalán, ganadas contra el dictador, y nueve de las treinta y nueve Copas conseguidas a pesar de la voluntad del propio general. Esta lucha titánica derivó en las posteriores recalificaciones llevadas a cabo por Franco, se supone que en contra también de la voluntad del propio Franco y que sirvieron para que el Barça no acabara quebrado y desapareciendo. Hasta en tres ocasiones condecoraron los culés al Generalísimo, que pese a ser madridista de corazón no recibió sin embargo el mismo trato por parte de Santiago Bernabéu, y ese carácter indómito, esa arrolladora personalidad llevaron al club catalán a retirarle todas las medallas a Franco… cuando éste llevaba cincuenta años muerto, no fuera a resucitar.

Todos persiguen al Fútbol Club Barcelona, la dictadura… y también la democracia. No hay más que ver cómo se ha tomado la justicia ese pequeño detallito sin importancia que es el haberse tirado diecisiete años pagando al vicepresidente de los árbitros, como si fuera una cuestión personal del juez. Si eso es lo normal, ¿no? ¿No decía Iceta que quien estuviera libre de pecado arrojase la primera piedra? Lo del juez Aguirre imputando al Barça y a dos de sus ex presidentes por cohecho por pagar a Negreira para, según su señoría, influir en el arbitraje es otra prueba más de que aquí no funciona la división de poderes. ¿Cohecho? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por dónde? Al final, y yo creo que con razón, en el Barça van a pensar que con Franco vivían mejor porque el Generalísimo les salvaba de la quiebra y la democracia les imputa por delitos. ¿Pagar al vicepresidente de los árbitros lo es? ¿Estamos locos? ¿Qué tenía que ver Negreira con eso? Nada. Era un adorno. Un busto parlante. Pasaba por allí. Nunca decidió. No se enteraba. Hoy está enfermo.

Y ahora, por si toda la cacería anteriormente relatada no fuera suficiente, se ha sabido además que la Agencia Tributaria, o sea Hacienda, trata por igual incluso a aquellos que se tiraron cuarenta años luchando contra el franquismo pero beneficiándose al mismo tiempo de él, curioso ejercicio de funambulismo. Hacienda ha abierto otra investigación contra el club abanderado de las libertades que condecoró a Franco y lo ha hecho por supuestas irregularidades en los pagos a los agentes de los jugadores porque considera que ese dinero es una forma de incrementar el salario de los futbolistas de manera encubierta. Pero vamos a ver, amigos de la Agencia Tributaria, ¿cómo vais a tratar igual a quien tiene un ADN distinto, superior, mejor?

Y ahora en serio. Llevan más de medio siglo en Babia. Los abuelos les contaron a los padres y estos a sus hijos que efectivamente el Barça luchó contra Francisco Franco, que les trató fatal. Y ahí tienes a generaciones enteras ocultando las fotos de todos los culés con el brazo en alto. La historia real da igual, lo que importa es su propia historia, la que ellos han reescrito. Y fruto de ese aire de superioridad aderezado con una pizca de victimismo, otra probablemente de nostalgia del franquismo y una indudable dosis de cinismo es el estado actual de las cosas. El Barcelona lo ha hecho todo bien, el Real Madrid lleva cien años robando, las Copas de Europa son botijos y lo importante es el sextete y el estilo. A ellos les gusta jugar bien y a los demás mal. Y, ojo, atención, por mucho que insistas no les vas a sacar de ahí. Cervantes era de San Sadurní de Noya, Cristóbal Colón natural de Tamarit, Messi nacido en Arenys de Mar y el juez les persigue porque son molestos y porque Florentino mueve los hilos. Si el Barça gana jugando bien es porque tienen la fórmula secreta del buen fútbol, si lo hacen jugando mal es porque saben adaptarse y si pierden es que les roban, el último en hacerlo el modesto Granada, que tiene un presupuesto de sesenta millones. Lo extraordinario es que, así, hayan aguantado un siglo.