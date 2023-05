Benzema: el dilema de un gato verde

¿Tenemos un precio? Y si lo tenemos, ¿lo tenemos todos? ¿Cuánto vale la lealtad, cuánto cuesta la palabra dada? En este dilema, que acabó con un sí como respuesta, indagó Adrian Lyne en una película tan interesante como inquietante que se llama Una proposición indecente: Diana y David forman un matrimonio a prueba de bombas que, sin embargo y debido a un tropezón económico, se meten en problemas, unos problemas que puede solucionar de un plumazo John, que es multimillonario. El rico se encapricha de Diana y ofrece a la pareja una cantidad indecente de dinero por acostarse una noche con ella. Y, si no habéis visto la película, hasta aquí os puedo leer. Y ese es el dilema, o similar, que ahora mismo ronda por la cabeza de Karim Benzema, si acostarse o no con el fútbol árabe por una cantidad indecente de dinero, se habla de doscientos millones de euros por dos años de contrato.

Es una manzana tan suculenta, tan brillante y tan apetitosa que, metidos en sus zapatos, cualquiera de nosotros diría probablemente que "sí". O, y citando la frase de otra gran película, a Benzema le han hecho una oferta que desde fuera entendemos que no podrá rechazar por la sencilla razón de que, en su situación, ninguno de nosotros lo haría. Además del dinero, que es el motivo principal para que el francés dude, empuja a aceptar a Benzema una carrera completa, un historial inmaculado, títulos de todos los colores y la sensación, yo creo que cierta, de que ya no puede hacer más en el fútbol de élite, que ya le hemos visto jugar sus cien mejores partidos y que ésta es su gran ocasión de firmar un grandísimo contrato. Si a eso le añadimos además el hecho de que a Karim le han trasladado que quieren convertirlo en un símbolo como a Cristiano y que Arabia quiere transformar su Liga en la palanca con la que mover el próximo Mundial de 2030, lo más razonable es que Benzema acabe yéndose, aunque en el club me dicen que el francés es un tipo hermético y extraño, como todos los genios. Pero, ¿tan extraño como para renunciar a 200 millones por dos años? No he conocido futbolista que lo haga.

Desde el punto de vista del club, lo que haga Benzema estará bien hecho. No hay futbolista al que el Real Madrid quiera retener en contra de su voluntad. Las puertas están abiertas para él de par en par aunque planteen varias incógnitas en el futuro deportivo inmediato. Porque Joselu está muy bien y es muy bueno y lleva muchos goles con el Español pero no es Benzema. Y porque, si se va, habrá que fichar para que el Real Madrid siga compitiendo al menos una temporada más. Y no digo "al menos" porque el Madrid vaya a cesar en su actividad, no, qué va, sino porque para el siguiente curso alguien se ha vuelto a convencer de que será posible fichar a Mbappé o a Haaland o quién sabe si a los dos al mismo tiempo. A la espera del megacrack, si se va Benzema y llega Joselu, que sería un Mariano, el Real Madrid tendría que calibrar muy bien sus pasos: ¿Ir a por un 9 de referencia mundial o a por otro de perfil más bajo? Si se va a por Kane, Harry no aceptará menos de 4 años de contrato y Levy no venderá por menos de 100 millones. Si se opta por acudir al mercado a por un goleador de perfil más bajo y luego Mbappé vuelve a mentir, ¿qué hacer? Todo esto dando por supuesto por hecho que no hay otro Benzema y que Karim es insustituible.

Este galimatías tiene un único responsable y no es otro que Kylian Mbappé. Y eso dejando a un lado que no es demasiado descabellado pensar que si este año el Madrid no ha ganado Liga o Champions o quién sabe si ambas ha sido por su traición. Diciendo que sí durante años y negando al Real en el último minuto, Mbappé ha hecho añicos la planificación deportiva, que pasaba invariablemente por él. El precio del francés por dejar tirado a Florentino y, con él, a todo el madridismo consistió en una prima de fichaje, más dinero del que podrá gastar nunca y una misteriosa llamada del presidente de la República. Hoy, con Mbappé, la marcha de Benzema sería menos importante, puede incluso que el Madrid no hubiera ido a por Bellingham. El "no" de Mbappé comprometió hasta tal punto al Madrid que hoy el "sí" al fútbol árabe de un futbolista de 35 años que ya lo ha dado todo por el Real está poniendo en jaque al club deportivo más importante de la historia.

Si, como decía Mourinho, Karim es un gato, es sin lugar a dudas un gato verde, color que es incluso más raro en los felinos que en los perros. Es precisamente esa rareza la que quizás no haya inclinado aún la balanza de Benzema del lado del "sí". Eso y que, millones mediante, al fin y al cabo Demi Moore se acostaba con Robert Redford mientras que a Benzema le piden que pase más de una noche y más de dos con una Liga de chicle a la que un jugador de fútbol sólo puede ir por una cosa, a por dinero, y a hacer otra, a colgar las botas y a morir deportivamente hablando. Morir o vivir, esa es la cuestión. Ser relevante cobrando mucho dinero o dejar de existir cobrando una cantidad indecente de dinero. Un dilema para el gato verde.