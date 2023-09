Caídos por Putellas

Hoy ha caído Miguel García Caba, hasta ahora jefe de Integridad de la federación española de fútbol. Es, tras Vilda y Camps, el tercer nombre de una lista de la compra que pidieron por teléfono las jugadoras y ha servido el Consejo Superior de Deportes, o sea Iceta, o sea Moncloa. Es una lista negra indescifrable y abierta y que podría incluir también en las próximas fechas a Rubén Rivera, jefe de márketing, y a cualquiera, incluídos usted y yo. Todo aquel que haya respirado recientemente el mismo aire que Rubiales, y yo lo hice hace poco en Sevilla, podría estar condenado sin saberlo. Y, por supuesto, todos los que en Las Rozas estuvieran ahí por él podrían tener las horas contadas. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero hoy a García Caba, a quien no tengo el gusto de conocer, es probable que ya le hayan colgado el sambenito de machista o de algo incluso peor. ¿Lo es? Tampoco es posible saberlo salvo que Francos pregunte a Rocha y el presidente de la gestora tenga a bien compartir su conocimiento con el resto de la humanidad. Porque esta es otra: ¿Tan deficientes nos consideran a los españoles en la federación, en el Consejo Superior y en el Gobierno como para protegernos de esta información? ¿Es reservada? ¿Hasta cuándo? En los últimos cincuenta y cuatro años el Gobierno ha desclasificado documentos ocho veces, la primera sobre los GAL, la última sobre la Operación Kitchen. ¿Tendremos que esperar medio siglo para saber qué quería Putellas? Ella tendrá para entonces 79 años y yo 110. No sé cómo estaré de salud allá por 2073 pero seguro que ya no me interesará demasiado conocer sus exigencias.

Algunos hablan de nueve nombres, hay quien sugiere que son once, en algunos corrillos se comenta que podrían llegar hasta los quince… Esta lotería macabra, este tic tac tenebroso, esta dictadura del dime y del direte la han instalado ahí estas jugadoras, que ya aburren. Y si sé que aburren es por la sencilla razón de que, al menos a mí, me lo dice la gente por la calle: "Ni un paso atrás con las chantajistas". No es de igualdad de lo que estamos hablando sino de todo lo contrario, de una profunda desigualdad: aquí hay quien dispara sin motivo razonado y quien se limita a caer como perdiz o conejo. Hoy, como decía, fue esta persona, García Caba, del que se desconoce hasta la fecha su pecado. Como, por cierto, sigue desconociéndose el que cometió Jorge Vilda, al menos que sea considerado pecaminoso sentar a Misa, que tuvo un Mundial bastante deficiente, y hacer lo propio con la lideresa Putellas, que no era ni la sombra de la futbolista que realmente es.

Si el motivo de la destitución es haber sido elegido por Rubiales, todos tienen que irse ipso facto a la calle. También, por cierto, los ascendidos. Ha habido algunos ascendidos a los que fichó Rubiales y cuya idoneidad para el cargo era entonces cuando menos discutible y ahora claramente cuestionable. Y hay gente válida ahí dentro, lo que pasa es que no quiero dar nombres para que no los sacrifiquen antes de tiempo. Ayer Putellas dijo que ellas no ponían ni quitaban pero eso es mentira. Ponen y quitan, claro que quitan. Quitan más que ponen, pero también ponen. Y negaron haber pedido la cabeza de Montse Tomé, de modo que podría asegurarse casi, casi de un modo científico que a la seleccionadora le queda ahí dentro la información del tiempo de un telediario. Si yo fuera ella ya me habría ido porque no la están respetando.

Lo cierto y verdad es que el fútbol ha dejado de interesar, ha pasado a un segundo plano. Caerán más o menos cabezas, pondrán de seleccionadora a Boquete o a Putellas, con Misa de segunda. Se desclasificarán o no los papeles del pentágono, serigrafiarán más o menos camisetas y se viajará en primera clase o en turista pero, al final, bajará el suflé. Y también el telón. Se apagarán las luces de neón, quien hoy se cree Britney Spears caerá finalmente en la cuenta, la gran conquista social habrá consistido en ver a Boquete brindando con un falso Champagne por el mal ajeno y todos seguiremos preguntándonos ¿por qué? Ayer, después de todo lo que hemos vivido, todavía tenía que ver cómo algunos periodistas se indignaban porque hubiera quien dijera que no sabía qué querían. Pues no, no lo sabemos. O, por lo menos, yo no lo sé. Estaría por asegurar que ahora mismo no lo saben ni ellas. Pero, mientras se deciden, que ruede el balón y también las cabezas. Son gratis. Y, aún más importantes, son ajenas, son las cabezas de otros. Hasta que las campanas redoblen por usted. O lo hagan por mí.