Cantautor Ramos

Ayer se estrenaba como nuevo tertuliano, analista o todólogo, como prefiráis, del programa Espejo Público de Antena 3, el ex delegado sevillista Cristóbal Soria. Y, al parecer, en su primera intervención fue requerido por Susana Griso a propósito de un tema que conoce bien, Sergio Ramos. Él conoce bien a Sergio porque vivió en primera persona su explosión como jugador en el Sevilla y su posterior fichaje por el Real Madrid, y luego mantuvieron la relación, que, como digo, es de buena amistad. Y, por lo que me cuentan, porque yo no he podido ver el programa, entre risas y acerca de la canción "Cibeles" que acaba de publicar el ex defensa central madridista, Soria dijo que su compadre había sacado la canción "porque estaba tieso". Imagino que quería decir que su necesidad no era económica, aunque no creo que Sergio tampoco busque perder dinero, sino que sacaba la canción, previa, al parecer, a la aparición de un disco completo, porque le gusta cantar y porque se puede permitir el lujo de hacerlo sin pedirle cuentas a nadie. Yo tengo mi opinión personal sobre este tipo de música, pero a la vista está que no es compartida por mucha gente, a la que hay que respetar. El otro día contaba en El Chiringuito esa breve crítica musical que alguien hizo a propósito del segundo disco de alguien. Decía, "Fulano acaba de sacar su segundo disco… ¿Por qué?", así de malo debía ser. Aquí el "por qué" no es, según Soria, económico sino emocional, pasional. A Ramos le gusta cantar y canta. Pero… esa letra…

Uno, y ahora de verdad que no me refiero a Ramos, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente pero que me dicen que es un buen tipo, puede estar tieso de muchas cosas y no sólo de dinero. Uno puede ser rico pero puede estar tieso, por ejemplo, de empatía. O puede estar tieso de simpatía. O puede estar tieso de oportunidad. Uno puede tener mil millones de euros en el banco y, sin embargo, ser un inoportuno. Y lo que, con la letra de su primera canción Cibeles demuestra Ramos, es que no estará tieso económicamente pero es un inoportuno del carajo. Por ejemplo, "tú me pediste que vuele, woh-uoh-oh, tú me pediste que vuele"... Mentira. Nadie te pidió que volaras. Tú, como antes que a ti les pasó a otros y les pasará a otros después que a ti, le echaste un pulso al presidente del Real Madrid porque te creíste imprescindible. Y lo perdiste. Porque, como dijo Sergio Fernández en El Primer Palo que le comentó en su día Florentino Pérez, "o mandan los jugadores o manda el presidente". Y apostilló: "Y si mandan ellos, yo me tengo que ir". Perdiste el pulso por vanidad. Perdiste el pulso por orgullo. Perdiste el pulso porque pensaste que un gol en el minuto 93 te situaba por encima del escudo. Y no hay nadie por encima del escudo. Nadie. Perdiste el pulso porque, y parafraseando a Cristóbal Soria, no estarás tieso de dinero, no, pero andas muy justito del don de la oportunidad.

"Te disfruté y te sufrí", dice. ¿Te sufrí? ¿Y cuándo sufriste tú al Real Madrid? ¿Cuándo? Tú, que eras un futbolista con una proyección fenomenal, que luego se vio ampliamente confirmada, eres una creación del Real Madrid, Sergio. Eres un invento del Real Madrid. Me juego pajaritos contra corderos a que, sin ti, el Real Madrid tendría hoy las mismas quince Copas de Europa que tiene ahora pero que tú no serías el mismo jugador. Tú, Ramos, tienes que besar por donde pise Florentino porque él se la jugó por ti. Y, casi hasta el minuto final, te dio lo que le pediste, cuestión ésta de la que te vanaglorias. Y en el último minuto, que no tiene por qué ser el 93, y por eso de que andas tieso del don de la oportunidad, te creíste más listo que el más listo. Otra: "Porque no me trataste igual". Y aquí tengo que darte la razón, Ramos. El Real Madrid no te trató igual, te trató mejor que a los demás. Y te trató mejor que al resto porque tú te lo ganaste ampliamente sobre el terreno de juego. Y luego está la apelación "yo prefiero morir de pie, que vivir arrodilla'o", que es una frase que se atribuye principalmente a Emiliano Zapata. Pero, entre tú y yo, no te veo como comandante del Ejército Libertador del Sur.

De forma, querido Soria, que tu amigo Ramos, que evidentemente no está tieso de dinero, anda sin embargo muy justito de inteligencia emocional. O eso o está fatalmente asesorado, que también puede ser. Porque se fue hace más de 4 años y hoy saca esta canción que él sabe que va a armar el revuelo que ha originado y que deja indefenso a Florentino Pérez, que no le va a responder, y lo que es más importante, al Real Madrid, al que dice querer tanto. Al Real Madrid le quieren sus socios y aficionados, que son los que pagan y que, por cierto, no tienen tiempo para canciones. Ni para cuentos chinos. No quieras tanto al Real Madrid, Sergio, de verdad, en serio. No le quieras tanto. Tieso de dinero no, inoportuno has vuelto a ser un rato. Repito: has vuelto a ser. Porque ya lo has sido otras veces. Y todo por pensar algo que no se creyó ni siquiera don Alfredo Di Stéfano, que te saca tres cabezas: que el Real Madrid Club de Fútbol eras tú. A ver si tenemos suerte y, en la siguiente canción, quieres otro poco al Barça.