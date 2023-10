¡Dejad en paz a Jorge Vilda!

La noticia adelantada ayer a primera hora de la tarde por Libertad Digital de que Jorge Vilda era el nuevo seleccionador femenino de Marruecos hasta el año 2027, o sea hasta el próximo Mundial, ha debido caer como una bomba entre las chantajistas y sus correveidiles mediáticos hasta el punto de que se han tenido que sacar de la manga un veto sin sentido de Lluis Cortés, ex entrenador del Barcelona, al también ex seleccionador nacional español. Y es que el objetivo es también, y además de la desaparición de la esfera civil, la destrucción profesional a futuro. O sea (y por supuesto antes de que actúe la justicia, no vaya a ser que le dé la razón a la otra parte), impidamos que los damnificados por las acusaciones sin pruebas de Jennifer Hermoso vuelvan a trabajar jamás en el fútbol profesional. Menudo ejemplo para millones de niñas, ¿eh?...

Como aquí, de entrada, hay una Federación, en este caso la de Marruecos, que tampoco debe creerse demasiado la versión de Hermoso, sacamos del baúl a Cortés, decimos que ya tenía apalabrado su contrato como seleccionador y que, al enterarse de que Vilda iba como responsable de las categorías inferiores, vetó a Jorge y, sorprendentemente, la federación marroquí se quedó con el entrenador del filial y prescindió del absoluto. De locos. Hasta el nombre elegido, el de Lluis Cortés, es como para echarse las manos a la cabeza. ¿Por qué? Muy sencillo: porque si hay alguien que sabe cómo se las gastan las chantajistas es precisamente él, que sufrió en primera persona sus maniobras orquestales en la oscuridad. El modus operandi con él fue muy similar al que, años más tarde, han empleado con Vilda y que quedó al descubierto, entre otras cosas, por el intercambio de watshapps entre Luis Rubiales e Irenes Paredes en el que literalmente le pedían al presidente de la federación la cabeza del entrenador.

Cortés ganó en el mismo año Liga, Copa y Champions con el Barça, de ahí que llamara tanto la atención que el club decidiera ponerle de patitas en la calle. ¿Por qué? Bueno, Cortés fue muy diplomático cuando dijo, y leo textualmente, que "es normal que en un equipo con tanta exigencia competitiva y tanta carga emocional aparezcan conflictos y momentos de más tensión"... Ahora resulta que cuando un vestuario te hace la cama se le llama "carga emocional". Deben ser cosas del nuevo fútbol. De carga emocional nada, Cortés, te pasaron por la quilla, te apuñalaron por la espalda, te traicionaron, te dejaron solo. Roger Pascual, periodista de El Periódico de Cataluña, lo describía así: "El técnico azulgrana, tras haber dirigido un triplete histórico, abandona el conjunto una semana después de que las capitanas del Barça, en representación de la plantilla, comunicaran de forma oficial a la directiva de Joan Laporta su descontento". Qué curioso, ¿verdad?, es más o menos el mismo lenguaje que empleaba Irene Paredes en sus mensajes a Rubiales: "Yo hablo en nombre de las capitanas"...

¿Sabéis quién ha sonado con mucha fuerza como nuevo director deportivo de la selección femenina de fútbol? Pues el señor Markel Zubizarreta. ¿Y por qué le quieren a él? Pues, además por supuesto de su preparación, que no discuto porque desconozco, lo más llamativo es que Zubizarreta puso su cargo de mánager del equipo que conquistó el triplete a disposición de la directiva azulgrana si no se atendía la petición del vestuario, que no era otra que la de prescindir de Cortés… ¿exactamente por qué? El remate del artículo de El Periódico es tremendo y también nos suena a algo actual: "Finalmente, ante los rumores y especulaciones crecientes sobre los motivos deportivos y extradeportivos que habían llevado a las jugadoras a pedir su dimisión, no seguirá". Rumores. Especulaciones. Motivos extradeportivos. Lo cierto es que, si Zubizarreta sabía por qué las jugadoras querían la cabeza de Cortés, han pasado más de dos años y sigue sin darnos ni siquiera una pista. Rumores. Especulaciones. Por eso le querían, y probablemente aún le quieran ahí, como director deportivo, porque es la voz de sus amas.

Es un golpe duro, lo sé chantajistas, pero al menos Jorge Vilda está siendo capaz de rehacer su carrera profesional. La historia no se tiene en pie aunque, y de ser cierto que Cortés vetó a Vilda, no parece demasiado sorprendente que los directivos marroquíes acabarán inclinándose por el vigente campeón mundial que ha conseguido aupar a España hasta la segunda posición del ránking de la FIFA antes que por el seleccionador de Ucrania, que está en el puesto 33. Dejad a Vilda en paz, ya le habéis arruinado bastante la vida. ¿O es que no tenéis límites? ¿O es que no váis a parar jamás? Buscadle ahora las cosquillas a Montse Tomé. A ver si batís vuestro propio récord y conseguís echarla en seis meses. En ese Mundial, el de pedir las cabezas de los entrenadoras, también acabasteis primeras.