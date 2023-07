El borrón de Engañé Sánchez

Como en España quien resiste vence, hoy Medina Cantalejo sigue siendo a estas horas presidente del Comité Técnico de Árbitros. Sólo en un país como el nuestro, que lo aguanta todo, incluso a un ex presidente del Gobierno que va diciendo por ahí sin ningún rubor que cuenta nubes y que el infinito es infinito, es entendible que alguien como Medina Cantalejo siga siendo el jefe de los árbitros españoles. Sólo en un fútbol como el nuestro, profundamente antidemocrático y en el que los colegiados, como denunciaba el otro día Rafa Guerrero, no pueden elegir a su presidente, es asumible que Medina Cantalejo continúe ahí. Y seguirá haciéndolo porque, según sus trompeteros, en los audios publicados por Libertad Digital, no se refiere específicamente a Javier Estrada Fernández. ¿Y? Pongamos por caso que, efectivamente, no estuviera llamando rata a Estrada, se lo estaría llamando a alguien, ¿no? ¿O es que Estrada puntúa doble?

Si Medina Cantalejo sigue ahí, como siguen ahí Rubiales o Tebas, es porque el ambiente lo propicia y la atmósfera lo auspicia. ¿A qué ambiente me refiero? Pues al que fomentan un presidente del Gobierno que califica el pago por parte del Barcelona de 7,3 millones de euros durante diecisiete años al vicepresidente arbitral como "un borrón", un ministro de Deportes que presume de no estar al tanto del caso Negreira o un presidente del Consejo Superior de Deportes huído hacia el Senado después de justificar lo injustificable. Y, por cierto, un (creo) próximo presidente del Gobierno, Feijóo, que ha realizado sobre este mismo asunto unas declaraciones ciertamente dalinianas diciendo que se alegra de que la UEFA no haya castigado al Barcelona: ¿Se alegra de un modo similar a como se alegra por ejemplo de que José Antonio Griñán, ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, no haya ingresado en prisión por el escándalo de los ERE o se alegra de un modo distinto? Hombre, yo creo que un presidente del Gobierno, pasado, como es el caso de Engañé Sánchez, o futuro, como probablemente sea el caso de Alberto Núñez Feijóo, debe alegrarse de que se haga justicia y no de que no se haga, ¿no? Hay que reclamar justicia independientemente del carnet de partido o el documento nacional de identidad, ¿verdad?

Ayer, en un canal de YouTube, intervino uno de los periodistas de la Cadena Ser que a su pesar destapó el escándalo de Negreira. Y digo que lo destapó a su pesar porque él mismo lo confiesa, reconoce que le costó, que advirtió al club de lo que tenía, que dejó que el Barcelona marcara los tiempos y, por si todo ello fuera poco, que miró de paso a ver si había algo del Madrid para compensar y no lo encontró. Lo que Sique dijo ayer, en un tono muy bajo por cierto, como desanimado por haber tenido que dar a la fuerza un scoop mundial, es que habló con todos los protagonistas del caso. "¿Hablaste con Laporta?", le preguntan, y Sique contesta "hablamos con todos los protagonistas". Claro, Sique habló con todos los protagonistas del caso Negreira, no con los protagonistas del robobo de la jojoya. ¿Quiénes son los protagonistas del caso Negreira? Pues son protagonistas aquellos que pagaron, entre los que se encuentra Joan Laporta, y el que cobró. Y dice Sique Rodríguez: "La sensación, en general, era y… ¡y qué vamos a hacer! Si era una cosa de hacía años y, al final, eh…, en Madrid manda el Madrid y había que compensarlo". Y acaba diciendo, "yo lloré, yo lloré antes de dar la noticia, y varios días además". Salvando todas las distancias, ¿alguien se imagina a Bob Woodward diciendo "yo lloré, yo lloré antes de descubrir el Watergate, y varios días además? Imaginaos la cara del director del Washington Post.

Pero bueno, al grano. La sensación que, después de llorar tanto por no tener más remedio que dar la noticia, tiene uno de los periodistas que destapó el caso Negreira después de hablar con todos los protagonistas es que, desde el Fútbol Club Barcelona, se justificaba el pago de 7,3 millones a la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, que en paz descanse, porque había que compensar… ¿el qué? ¿Qué había que compensar? ¿Y por qué había que compensarlo? Hombre, que el Real Madrid manda en Madrid es una obviedad porque el Real Madrid no sólo manda en Madrid, manda en todo el mundo. Entonces, ¿como el Madrid manda, yo tengo que pagar al número dos de los árbitros para compensarlo? ¿Para compensar en los despachos lo que otros consiguen sobre el terreno de juego? ¿Es eso? ¿Eso es lo que a Engañé Sánchez Pérez Castejón le parece un borrón? Y ojo, porque alguno se la ha cogido rápidamente con papel de fumar, todos sabemos que hay 7’3 millones de sensaciones de que eso fue exactamente así, no hace falta hablar con los protagonistas, basta con remitirse a los hechos. Es tal la inmundicia que no me extraña en absoluto que todos acaben en Arabia, en Qatar o en la Ligue 1, lo digo en serio. Ya no cabe más basura debajo de las alfombras. Y por encima tienen tanta inmundicia que habrá que ver si los Fernández son tan amables, y tan eficaces, de sacarla a baquetazos.