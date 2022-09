El derbi que no importa

Últimamente tengo la impresión de que el Atlético de Madrid o su entorno o ambos, el Atlético y su entorno, tratan de jugar un derbi fuera y otro dentro, ganando la inmensa mayoría de las veces el de fuera y perdiendo el que se juega dentro, que es el que vale y el que suma puntos. Y si gana el de fuera es única y exclusivamente debido a la extraordinaria e inacabable doble vara de medir, que no es otra cosa que juzgar de un modo al Real Madrid y de otro muy distinto al resto. Y pondré sólo un ejemplo de la transmisión de ayer. En el minuto 28 del derbi celebrado ayer, Reinildo caza literalmente a Rodrygo por detrás y cuando el futbolista del equipo blanco va lanzado como una bala hacia la portería de Oblak. Va a por él con la intención de pillar carne, y la pilla. O sea, con la intención de hacer daño. Como si se tratara de una garza, Reinildo corta la progresión de Rodrygo de un modo absolutamente ilegal. Rodrygo, por supuesto, cae al suelo dolorido y se revuelve y nadie repara en qué pasa con el agresor, que es el jugador colchonero. ¿Qué hace Reinildo? ¿Cuál es su reacción después de haber cazado al futbolista del Real Madrid? Pues lo que hace Reinildo es revolcarse de dolor por el suelo, exactamente igual que Rodrygo. O sea, Reinildo finge. ¿Y para qué finge Reinildo? Pues Reinildo finge para engañar al árbitro y esquivar la cartulina roja. De cada diez encuestados, nueve al menos dicen que la tarjeta que debió mostrar el árbitro fue la roja, o sea que el Atlético debería haberse quedado con diez jugadores en el minuto 28. Sin embargo, Reinildo sólo vio la cartulina amarilla y siguió jugando. ¿Cuál fue la reacción de quienes estaban transmitiendo el partido acerca del fingimiento de Reinildo? Ninguna. Simplemente no hubo reacción. En el minuto 42, sin embargo, y en un lance entre el citado Reinildo y Vinicius, éste último finge haber recibido un golpe del defensa colchonero. Lo finge porque dicho golpe, y eso es cierto, no existe. ¿Cuál es entonces la reacción de quien está transmitiendo el partido? Calificar de desleal la acción de Vinícius. O sea que en esto también hay negros de primera y negros de segunda: si fingen los primeros, no hay crítica, pero si lo hacen los segundos, es desleal.

¿Fingió más Vinícius? Quiero decir, ¿se puede afirmar que Vinícius finge por lo visto anoche en el Metropolitano? Acudamos a los hechos. En el minuto 20 de partido, Kondogbia barre al delantero brasileño sin intención de jugar la pelota; Vinícius, obviamente, no finge puesto que la falta, y dura, existe; pero es que el jugador del Atleti no es amonestado por el colegiado. Tres minutos más tarde, en el 23, entre Felipe y Llorente se deshacen de Vinícius , que recibe un golpe en la cabeza estando ya en el suelo; Vinícius , está claro, no finge, pero ni Felipe ni Llorente ven su acción castigada por parte del colegiado. En el minuto 65, y de nuevo Llorente, se frena a Vinícius en falta, que no finge. Llorente, cómo no, vuelve a irse de rositas. Y no hay más. He visto repetido el partido. Vinícius habla mucho, sonríe, aplaude y, cada cuarto de hora más o menos, recibe una falta muy dura merecedora de cartulina amarilla, pero no finge. Vinícius finge una vez, como Reinildo, pero el resumen es que Vinícius finge. Doble vara de medir. Por cierto, falta de Kondogbia, falta de Felipe, falta de Llorente… ¿No recuerda a algo? A mí me recuerda a lo que en 2006, y siendo Javier Aguirre entrenador precisamente del Atlético, le hicieron a Guti para frenarlo. "Táctica científica", recuerdo que lo llamaron. Yo lo llamo de otro modo.

Antes decía que tengo la impresión de que últimamente el Atlético de Madrid está empeñado en competir un derbi que al Real Madrid ni le va ni le viene. El derbi del pasillo, el derbi de la placa de Courtois, el derbi de la respuesta del alcalde al portero merengue y, ahora, el derbi del baile de Vinícius. Y todos esos derbis, los derbis que no cuentan, los ha ganado. Pero los ha ganado únicamente por la permisividad del árbitro del partido, que es el periodismo. Porque no me digáis que no es fantástico que el resúmen de un partido en el que una parte de la afición colchonera llama mono a Vinícius fuera del Metropolitano y otra parte pide que le maten dentro del estadio sea que Vinícius finge de un modo desleal. Desleal, pero con la verdad, es olvidarse de lo primordial y quedarse con lo accesorio, que es que Vinicius fingió en una acción concreta como, por otro lado, hacen el noventa y nueve por ciento de los futbolistas profesionales, y luego fue humillado. Vinícius no habría podido fingir en el minuto 42 si el árbitro hubiera hecho su trabajo en el minuto 28 y hubiera expulsado a Reinildo. Pero Reinildo, que fingió como hizo después Vinícius para engañar al colegiado y sacar ventaja, siguió pese a todo jugando. El derbi que no importa, el de la polémica absurda, el del sujétame el cubata, lo ganó el Atlético de Madrid. El otro, el que suma puntos en la clasificación, lo volvió a ganar el Real Madrid contra el Atleti y contra la doble vara de medir. El 1-2 no es fingido, el 1-2 es real como la vida misma.