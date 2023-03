El discurso más culé de Dani Carvajal

No recuerdo una crítica más feroz y más demoledora hacia la línea editorial de Real Madrid Televisión que la efectuada hoy por Dani Carvajal, futbolista de la primera plantilla del equipo que da precisamente nombre al canal, o sea el Real Madrid. Preguntado por la actuación arbitral, y en concreto por lo sucedido el domingo con el VAR y el gol anulado a su compañero Marco Asensio, ha dicho Dani que ellos no van a dudar del sistema en ningún momento. ¿Ah no? ¿No váis a dudar del sistema? ¿Y no lo váis a hacer en ningún momento? ¿Por qué no le echas un vistazo al canal de televisión del club que te paga, Dani? Te lo digo, más que nada, porque Real Madrid Televisión lleva desde hace varias semanas poniendo precisamente en tela de juicio eso de lo que, según tú, vosotros, o sea los futbolistas, no váis a dudar. Oye, y no váis a dudar "en ningún momento". Así que desde Real Madrid Televisión dicen en un vídeo que, y abro comillas, "De Burgos Bengoetxea, junto a su fiel escudero en el VAR, César Soto Grado, se encargaron con sus decisiones de alejar al Real Madrid de cualquier opción de pelear por el título", y tú, Carvajal, dices que los futbolistas del Real Madrid no dudáis del sistema en ningún momento. De modo que los jugadores del Real Madrid, si es que tú representas el sentir generalizado de ese vestuario, o al menos tú a título particular, pensáis que el canal de televisión del Real Madrid miente, falsea la realidad o, en el mejor de los casos, es muy torpe porque, en realidad, no hay motivo alguno para dudar del sistema "en ningún momento".

Interpreto, querido Carvajal, que como del sistema no se puede dudar en ningún momento, tampoco se puede dudar en el momento actual, por mucho que hace poco se haya sabido que el Barcelona lleva pagando casi veinte años al número dos del Comité Técnico de Árbitros. Supongo, por lo tanto, que vosotros os sentís bien tratados a pesar de que hoy se haya conocido que, sin el VAR, Real Madrid y Barcelona estarían ahora mismo empatados a 61 puntos mientras que con el VAR el Barcelona aventaja en 12 al Real Madrid. De tus declaraciones se desprende que le das la razón a Xavi, que el domingo dijo que el VAR era científico, y se la quitas a tu entrenador, que poco antes había dicho que era lícito dudar de la resolución de una jugada que había tenido cuatro minutos a los árbitros trazando de aquella manera las líneas.

Me gustaría, Dani, que aclararas si tu opinión de hoy es compartida, por ejemplo, por Vinicius. E insisto también en que me gustaría saber si es una opinión mayoritaria porque lo que a mí me cuentan desde el club para el que tú juegas es que están más quemados que el cenicero de un bingo. Sería importante que matizaras, corrigieras o confirmaras tu opinión acerca de la limpieza de un sistema que está en juicio porque si te hemos entendido bien, y yo creo que te hemos entendido correctamente, sostienes que lo que hace Real Madrid Televisión a diario es fomentar un bulo, alimentar una mentira. Sería importante que concedieras una entrevista al canal de televisión del Madrid y que, justo después de los informes demoledores contra los árbitros que sugieren la existencia de una mano negra, dijeras que eso es rotundamente falso y que vosotros no dudáis del sistema, que, como puede apreciarse a diario, es tan impoluto que tiene a la UEFA rastreándolo y es portada negativa de L’Equipe.

Lo que has hecho hoy, Dani, es echarle una mano al cuello a tu entrenador y, de paso, a tu club, que va a personarse como perjudicado en el Barçagate. De no ser porque te aprecio sinceramente creería que no estás en este mundo o que, estando como estás en la selección, te resulta más fácil ser políticamente correcto con los futbolistas del Barça con los que te puedas cruzar por el pasillo. Esto de hoy avala una vieja teoría mía y es que los futbolistas profesionales, y no sólo tú, vivís en Futbolandia y no os enteráis de nada o preferís no enteraros de nada de lo que sucede a vuestro alrededor. Por supuesto que se vive mucho mejor si te defienden otros, si otros dan la cara por ti, pero sería de agradecer que si tienes o tenéis en ese vestuario información privilegiada acerca de un sistema que si de algo se caracteriza es de estar ahora mismo en tela de juicio, os pongáis en contacto cuanto antes con el director de comunicación del club porque el canal de televisión del Madrid lleva dándole al colectivo arbitral más palos que a una estera. ¿Sabes qué, Dani? En Barcelona tienen que estar partiéndose de la risa con lo que has dicho hoy. Es, si me lo permites, el discurso más culé que he escuchado en mucho tiempo. De verdad. ¿Cómo vamos a dudar los demás si vosotros tenéis claro que el sistema funciona? ¿Y cómo va a dudar a partir de ahora Real Madrid Televisión? Imposible, ¿no? Llama al canal, Dani. Cuanto antes. No dejes que sigan haciendo el ridículo. Ponles sobre aviso. No se puede dudar en ningún momento del sistema.