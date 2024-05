El hilo rojo de Toni Kroos

Ya lo habréis oído alguna vez. En Japón existe la leyenda de que dos personas que tienen que quererse están unidas por un hilo rojo atado a sus dedos meñiques. Es un hilo invisible e irrompible que aquellos que son menos prosaicos, menos románticos y más realistas, suelen conocer como destino. Yo creo firmemente en ese hilo rojo invisible y tengo mi propia teoría al respecto. Por ejemplo, creo que no une sólo a personas entre sí sino a personas con circunstancias. En España, por ejemplo, solemos decir que Dios escribe a veces con los renglones torcidos. Es el destino. O que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Es el hilo rojo invisible e irrompible de la leyenda japonesa. Yo creo que Toni Kroos nació con ese hilo rojo atado a su dedo meñique y que, al final del mismo, se encontraba el estadio Santiago Bernabéu. Por atarlo a algún sitio, pongamos que el final del hilo rojo estaba anudado al poste derecho de la portería del fondo norte. Lo que pasó entre medias, sus primeras correrías por el campo defendiendo los colores del Greifswalder Sport, el club en el que entrenaba su padre; sus inicios en el equipo juvenil del Hansa Rostock, su paso por las categorías inferiores del Bayern de Múnich, su ascenso al equipo filial del equipo alemán, su inexplicable cesión al Bayer Leverkusen y su posterior regreso al Bayern de Múnich… todo eso no fue más que un largo preludio porque, y aunque él no lo viera, como os decía su dedo meñique estaba invisiblemente atado al poste derecho de la portería del fondo norte del estadio Santiago Bernabéu.

Lo sé. Estáis pensando que lo del hilo rojo es un cuento chino japonés. Si no me creéis, retroceded al año 2014: Toni Kroos ya no es el crío que iba con su mochila a entrenar con el Hansa Rostock, no, dejó de ser una promesa. De la mano de Jupp Heynckes, su ex entrenador en el Leverkusen, Kroos se ha convertido en el eje del Bayern junto a Bastian Schweinsteiger y, al año siguiente, se convierte en pieza fundamental del triplete del equipo alemán. Lo gana todo, también la Bundesliga con el sucesor de Heynckes, que es Pep Guardiola. Pep está enamorado de él, la afición lo idolatra, él se siente como en su casa pero, de repente, aparece Götze. Mario tiene la misma edad que Kroos, el Bayern le ofrece 10 millones por temporada, Kroos pide lo mismo que él y Karl Heinz Rummenigge se niega en redondo a dárselos porque no le considera un jugador de clase mundial. Bendito Rummenigge. Grandioso hilo rojo. Mágico destino.

No está siendo un buen año. A finales del mes de abril murió Paul Auster, uno de mis escritores favoritos, y a mediados de mayo sé que ya no volveré a ver jugar mucho más al fútbol a Toni Kroos, uno de mis futbolistas preferidos, con la camiseta de mi equipo. Dos partidos más, de hecho: el del sábado ante el Betis y la final del 1 de junio. De Paul me quedan sus libros. Puedo volver a leer el arranque de su Trilogía de Nueva York: "Todo empezó por un número equivocado, el teléfono sonó tres veces en la mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él". De Toni me quedan sus partidos, por ejemplo el último que le vi en vivo y en directo en ese nuevo Bernabéu al que le unía un hilo rojo invisible e irrompible, ante su ex equipo, el Bayern de Múnich. Verlo allí, en directo, no es como verlo en la tele. Hacedme caso, Kroos no juega al fútbol, Toni Kroos baila. Es Fred Astaire en Swing Time. Se marcha, al parecer, porque su cuerpo sufre lo que no sufría hace años. Se va por algo similar a Zinedine Zidane. No le retira la cabeza, le aparta la biología. Y hay que respetarlo. Y, como digo siempre en estos casos, no es un adiós porque Kroos no se va. A su meñique seguirá siempre anudado de por vida ese hilo rojo invisible e imposible de romper que los menos prosaicos suelen denominar destino. Gracias, Antonio. Suerte. Y a por La Decimoquinta.