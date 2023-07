La filósofa Josefa Ros es una especialista en el estudio del aburrimiento, un sentimiento que, según ella, se encuentra ni más ni menos que detrás de la evolución de la humanidad. Tiene sentido. Dice la señora Ros que si el aburrimiento no causa fastidio, no cumple entonces su función de introducir un cambio, no conseguimos explorar el horizonte: "El ser humano no se aburre menos hoy que antes pero sí puede aprender a aburrirse mejor". Pues yo, querida Josefa, que se llama usted como una prima hermana mía, me aburro peor, qué quiere usted que yo le diga, debe ser cosa de la edad. Antes me aburría aunque en el fondo me divertía, me entretenía, ese complejo histórico de inferioridad del Barcelona con respecto al Real Madrid, ese afán por compararse siempre con el catorce veces campeón de Europa, pero hoy me hastía, me marchita por dentro. Del divertimento he pasado a la indiferencia y de ahí al hartazgo, del hartazgo pasé al enfado, a la molestia y, de ahí, reconozco que he pasado al aburrimiento malo, a esa clase de aburrimiento que no busca un cambio ni mucho menos explorar el horizonte como explica usted en sus estudios, o sea un aburrimiento aburrido. Si yo fuera culé me indignaría, por ejemplo, que el presidente de mi club dijera que mi equipo es mejor que el Real Madrid. ¿Por qué el Madrid? Es que no lo entiendo. ¿El Real Madrid como medida culé de todas las cosas? ¿Un equipo grande poniendo como ejemplo a otro… más grande? Sí, más grande, eso es.

Al revés no pasa. Yo no veo al presidente del Real Madrid hablando del Barça. No me imagino a Bellingham, por ejemplo, diciendo eso de "tenemos mejor equipo que el Barcelona". ¿A santo de qué? Pues el otro día lo dijo Laporta y hoy mismo Iñigo Martínez ha vuelto a repetirlo: "Somos mejores que el Madrid". Pues por supuesto que lo sois, lo sois porque el mejor es el que gana y el Barcelona es el vigente campeón de Liga, así que, hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto que el Barcelona es mejor que el Real Madrid. ¿O no? ¿Qué créeis? Es como si Laporta no fichara tantísimos jugadores para volver a ganar la Liga o para ser competitivo en la Champions sino para demostrar de puertas para afuera que es mejor que el Real Madrid. Es como si superar al Real Madrid ya constituyera por sí mismo un título para el Fútbol Club Barcelona, algo que celebrar en Canaletas. O sea, y en resumidas cuentas, es como si el barcelonismo tuviera una necesidad constante de reafirmarse, de engrasar su ego porque, en el fondo, supiera que no, que el Barça no es mejor sino peor y que, haga lo que haga, fiche lo que fiche y gane lo que gane, seguirá siendo peor que el mejor, que continuará siendo el mismo, o sea el Real Madrid, que no dice nada.

Hoy he visto en Instagram una historia que viene a colación de esto precisamente: "Cuando sabes cuál es tu lugar, no presumes". Efectivamente. El Real Madrid no tiene necesidad de presumir porque sabe cuál es su lugar mientras que el Barcelona tiene la necesidad de estar comparándose constantemente con el Real Madrid para sobrevivir. Eddy Merckx no tenía la necesidad de estar todo el día diciendo que era el mejor, él lo sabía. Yo no he escuchado nunca a Rafa Nadal decir que es el mejor, Nadal lo sabía. Como lo supieron Michael Jordan, Tiger Woods o Ayrton Senna. Los mejores siempre saben esas cosas, los mejores siempre saben que lo son, saben que son los mejores. ¿Y sabéis por qué también lo sabemos los demás al márgen de los títulos? Lo sabemos porque nunca lo dicen, no están recordándotelo constantemente, dándote la paliza. No debe haber nada más triste en la vida que saberte peor que otro en algo, que sentirte peor que otro. Además de inseguridad denota miedo y esconde un gran complejo de inferioridad latente. Y a mí, qué queréis que os diga, y salvo mejor opinión de la profesora Ros, me aburre mortalmente. Un aburrimiento malo, lo reconozco. Un aburrido aburrimiento, si se me permite la expresión. Un profundo hastío. Se llama pereza.