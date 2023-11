Engañé Piqué

Imagino que, en el fondo, Pedro Sánchez es una trágica y cruel oportunidad. Que nadie me malinterprete, Engañé Sánchez es lo peor que ha podido pasarle a España en siglos y no saldremos bien parados de su esquizofrénica gestión. Todo irá a peor con él. Cuando digo que Sánchez es una oportunidad me refiero a los mediocres. Supongo que los mediocres mirarán al Palacio de La Moncloa y exclamarán "si ese está ahí, ¿por qué no puedo intentarlo yo?". Va por ahí mi reflexión y no por el otro lado. Y, trasladado al mundo del deporte, "si Engañé Sánchez le dice a Israel cómo solucionar sus problemas, ¿por qué no voy a hablar yo del proyecto de la Superliga? ¿Y por qué no voy a hablar yo de la Superliga después de haberme cargado, por ejemplo, la Copa Davis? Supongo que si alguien como Sánchez, que se apoya en los herederos de una banda criminal para formar gobierno, puede tener el cuajo de irse a darle lecciones a Netanyahu, Gerard Piqué, que es el Sánchez del deporte, podrá opinar de la Superliga después de haberse cargado una competición de más de ciento veinte años de historia, ¿no? ¿Qué o quién se lo impide?

Ese era el gran proyecto de Kosmos, la empresa del ex futbolista. Era su carta de presentación en el mundo del deporte: la nueva Davis. Porque Piqué tenía muchas ideas, un montón. Y un día le dejaron entrar en el mundo del tenis, grave error. Y anunció su gran plan a la humanidad: concentrar toda la competición en un torneo de una semana al final de la temporada. El problema era que el excesivo número de partidos provocaba que muchos encuentros terminaran a altas horas de la madrugada: "Tendremos que ser más creativos", dijo Piqué. Y lo fueron, vaya que si lo fueron. En la siguiente edición se amplió el número de sedes, de una a tres; se mantuvo el número de equipos pero se tuvo que alargar el número de días, de 7 a 11. Luego los 18 equipos pasaron a 16 y la competición ya no se jugó en un tramo sino en dos. Esto acabó por desenganchar definitivamente al aficionado de toda la vida y por aburrir a las estrellas, que siempre recelaron de este paracaidista, y en enero pasado Kosmos rompió con la federación internacional ante un agujero de 900 millones de euros. El último en darle las gracias al Sánchez del deporte fue el suizo Stanislas Wawrinka, que le dio irónicamente las gracias a Piqué adjuntando una foto de un Francia-Suiza disputado en Manchester con las gradas vacías. Lógicamente vacías, añadiría.

Pero como Sánchez, del que ayer decía Pérez Reverte que probablemente no se haya leído un libro en su vida, a Piqué ya le va bien con un barniz. Y ayer opinó sobre el futuro del fútbol profesional. Él, que negoció con Rubiales una Supercopa en Arabia que aumentaba los premios si participaban Real Madrid y Barcelona, hablando de la igualdad. Él. Él diciendo que no está de acuerdo con el proyecto de Superliga porque se quedarían fuera equipos de un segundo escalón. Él. Ahora resulta que Piqué se preocupa por los humildes y se convierte en el nuevo Robin Hood cuando el 18 de abril de 2022 El Confidencial desvelaba la siguiente conversación del ex jugador con el ex presidente de la federación: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (por el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça… y a los otros se les paga 2 y 1". "A los otros". Él. Piqué. Gerard Piqué hablando de escalones en el fútbol.

Piqué habló en el Business Sport Forum de Expansión y Marca de la industria del fútbol y de los modelos de negocio en Europa respecto a los Estados Unidos. Me recordó al día aquel en que Bartomeu se fue ni más ni menos que a Harvard para explicar el modelo del éxito del Barça. Decía Bartomeu lo siguiente: "En Harvard se sorprenden de que compartamos nuestro conocimiento". Qué cara. Imagino que en el Sport Forum también se habrán quedado muy sorprendidos de que Piqué haya compartido con ellos sus conocimientos. Pero al menos Bartomeu vendió su pollino cojo y ciego antes de arruinar el club, el doble mérito de Engañé Piqué es que se atreva a pontificar después de haberse cargado la Copa Davis. Hoy veía al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, diciendo lo siguiente: "¿Qué parte no entendéis de que si ingresas 100 no te puedes gastar 300?". Por supuesto, Gerard Engañé Piqué que tu Barça acabará convirtiéndose en sociedad anónima deportiva, pero deja al Real Madrid quieto, deja a papá, deja la Champions, no la reformes. Destacas porque es la hora de los mediocres. Pero ésta también pasará y, cuando den las doce, volverás a ser calabaza. Ya lo verás.