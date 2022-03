Esa carita de Misa...

Hace ahora aproximadamente un año que, sin ella pretenderlo, Misa Rodríguez, la portera grancanaria del Real Madrid femenino de fútbol, se convirtió en protagonista de una campaña de odio y acoso a través de las redes sociales, primero, y de la solidaridad nacional e internacional hacia ella más tarde. El caso es que, y con motivo de la victoria del Real Madrid ante el Liverpool gracias, entre otros, a un gol de Marco Asensio, a Misa se le ocurrió publicar una imagen suya junto a la del jugador con gestos muy similares y un texto común, "Misma pasión". Eso fue motivo suficiente para que los vándalos que pueblan las redes empezaran a acosarla con comentarios soeces que no vienen al caso por desagradables. Fue tan brutal el mobbing sufrido por Misa que ésta prefirió eliminar el tuit y eso provocó una reacción unánime a su favor en la que participaron compañeros suyos del equipo masculino como el propio Asensio, Courtois, Marcelo, Casemiro, Vinicius o Lucas Vázquez. Aquella leyenda de ‘Misma pasión’ fue compartida a través de sus respectivos perfiles oficiales por Barcelona, Leganés, Levante, Salamanca, Tottenham, Cádiz, Valencia, Grémio, Elche, Albacete, Sporting de Gijón, Eintracht... Los ataques machistas que recibió aquel día se volvieron contra sus tristes ejecutores y el lema "Misma pasión" acabó convirtiéndose en un movimiento popular improvisado a favor de la igualdad en el fútbol.

Ayer el Camp Nou reunió a 91.553 personas para presenciar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid. Ya dije ayer todo lo que tenía que decir acerca del uso torticero que de ese partido, y aprovechando que el rival era el equipo blanco, hizo Joan Laporta, que el domingo tiene una asamblea telemática en la que debe convencer a sus socios para que voten a favor de un acuerdo de patrocinio del que no conocen absolutamente ni un solo detalle. Como la primera vez que se presentó a las elecciones prometiendo que tenía fichado a Beckham cuando quien tenía fichado al inglés era Florentino, Laporta volvió a utilizar al Real para llenar el campo. Nada nuevo bajo el sol puesto que lo del pan y el circo ya lo inventó allá por el año 180 después de Cristo el emperador César Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto, el de la película Gladiator. Pese a la juventud e inexperiencia del equipo de Toril, el Madrid compitió e incluso llegó a ponerse por delante en el marcador, 1-2, pero luego el aluvión de goles fue importante y aquello acabó en 5-2. En uno de los golés culés, al parecer, Misa pudo hacer algo más, todo visto por supuesto desde el sofá del salón de casa.

Pues bien: se ha hecho viral un vídeo tanto o más triste que el acoso sufrido hace ahora un año por la portera madridista porque esas imágenes no están protagonizadas por un acosador ni por un machista sino por tres jugadoras del Barcelona y la (supongo yo que incrédula protagonista) vuelve a ser María Isabel Rodríguez Rivero, más conocida como Misa. Mapi León e Irene Paredes, con la colaboración de Jennifer Hermoso, que hace de directora del corto, se burlan de Misa mientras las cuatro esperan en una sala a que se les realice el control antidopping. Misa, sentada en el suelo, cabizbaja y triste por la abultada derrota, no sufre las burlas de un vándalo, no, sino de tres colegas suyas de profesión y, por cierto, compañeras en la selección. Esa carita de Misa...

Creo que el vídeo ya ha sido borrado, imagino que por vergüenza. Salvo casos muy aislados y excepcionales a los que la burla no les ha parecido nada bien, ninguno de esos 91.553 espectadores que ayer poblaron las gradas del Camp Nou han mostrado su desacuerdo con la humillación y, más bien al contrario, se han posicionado del lado de las bromistas y en contra de Misa o simplemente han hecho mutis por el foro. Es más, veinticuatro horas después, y ya en frío, una de las intervinientes, Jennifer Hermoso, ha publicado el siguiente tuit: "Para los que centran toda su atención en cosas para manchar el día de ayer, una amiga dijo a llorar a la llorería". Si la conclusión que saca Hermoso de todo lo ocurrido en esa sala es que hay que ir a llorar a la llorería, mal vamos. Desalentador. Por mi propia experiencia diré que, en líneas generales, lo que he detectado vía Twitter es que los culés están satisfechísimos con la burla y que volverían a repetirla una y mil veces. Recordad, Jennifer, Mapi e Irene, que muchos de los que hoy os ríen la gracieta le estaban diciendo a Misa hace un año que lo que quería es que Asensio la empotrase. Os lo pueden decir a vosotras mañana.

"¿A quién va a creer usted, a mí o a lo que ven sus ojos?", pregunta el genial Groucho. Jennifer Hermoso, que habla de manipulación del vídeo, pretende que la creamos a ella y no a lo que todos vemos de un modo absolutamente nítido con nuestros propios ojos. O sea, Jennifer Hermoso, y perdón por la grosera expresión, nos toma a todos por gilipollas. Hay, efectivamente, quien ha pretendido deslucir el espectáculo de ayer en el Camp Nou. Y, por cierto, lo ha logrado. Enhorabuena. Os habéis cargado un día histórico con un vídeo en el que os burláis de una rival. Con el tiempo habéis conseguido efectivamente igualaros al fútbol masculino. Felicidades.