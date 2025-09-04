Ese interestelar ego de Yamal

¿A qué se refiere exactamente Hansi Flick cuando dice eso de que "los egos matan el éxito"? Pues no me hagáis mucho caso pero yo creo que se está refiriendo precisamente a eso, a que los egos matan el éxito. Y, eso sí, no creo que ni siquiera al culé más radical e irracional le quepa la menor duda de que cuando el entrenador del Barcelona dice que "los egos matan el éxito" se está refiriendo a sus propios egos, a los egos de su vestuario y no al vestuario del Real Madrid. ¿Y por qué dice eso Flick ahora, cuando está empezando la Liga como quien dice y, de los 9 puntos posibles que habría podido sumar, su equipo ha conseguido 7? 7 de 9 no está mal, ¿no? Y jugando los tres partidos fuera. ¿Por qué lo dice ahora? Pues tampoco me hagáis mucho caso con esto pero yo juraría que lo dice porque ha visto demasiadas crestas en su vestuario y el alemán tiene miedo de que a sus niños les pase lo que al gallo de Morón, que acabó sin plumas y cacareando.

Hoy he visto una historia del Chiringuito en Instagram y mi amigo Gorka Grande le preguntaba a Chat GPT por los cinco futbolistas más arrogantes (él decía más flipados) del fútbol: salían Cristiano, Ibrahimovic, Dyballa… Y, al preguntarle a la Inteligencia Artificial por el nombre del futbolista más flipado (o sea, más arrogante) pero en activo, la medalla de oro ha sido para… Kylian Mbappé. ¿Mbappé? ¿Arrogante? ¡Pero si el hombre no dice una palabra más alta que otra para no molestar! Si Chat GPT hubiera elegido a Vinicius… todavía, pero, ¿Kylian Mbappé? No me lo creo. Como decía la medalla de plata de la arrogancia, según la Inteligencia Artificial, ha sido para Cristiano, pero es que CR7 ha ganado más de treinta títulos a lo largo de su carrera, 5 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 5 Balones de Oro, la Eurocopa con Portugal… Con esto quiero decir que la hipotética arrogancia de Cristiano todavía tendría cierta explicación, pero, ¿qué pasa cuando uno va por la vida con suficiencia pero sin haber hecho absolutamente nada todavía? Lo difícil es ser Modric, que lo ha ganado todo y va por la vida como San Francisco de Asís. Pero, insisto, ¿qué sucede cuando un proyecto de buen jugador de fútbol va perdonando la vida a todo el mundo cuando todavía no ha salido, como quien dice, del cascarón del huevo?

Es verdad que a Flick le preguntaban por Fermín pero yo creo que él no se refería a él sino a Lamine Yamal. De hecho los únicos que han respondido al entrenador han sido él y Pedri. Yamal ha ganado dos Ligas, una Copa y una Supercopa y de sus declaraciones podría llegar a deducirse que ha ganado, como por ejemplo Lucas Vázquez, cuatro Ligas, cuatro Supercopas, una Copa, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Oyes hablar a Lucas, que ha ganado veintitrés títulos, y parece un agricultor de Betanzos hablándote de la próxima cosecha de pimientos, y oyes al otro, que no ha empatado con nadie, y parece el puñetero Salvador Dalí. Ayer mismo decía que va a ganar la Champions y el Mundial. ¿Os imagináis a Toni Kroos, que sí ha ganado seis veces la Champions y una el Mundial diciendo una cosa parecida?

Yamal no tiene títulos pero, a cambio, atesora un ego descomunal, gigantesco, colosal, un ego inconmensurable, mastodóntico, grandioso, un ego monstruoso, un ego desmesurado, un ego extraordinario, un ego inmenso. Yamal tiene un ego que merecería la respuesta que Cyrano le dio al Vizconde de Valvert cuando, a propósito del tamaño de su nariz, le soltó lo siguiente: "¡Yo, caballero, si tal nariz tuviera os juro que al instante me la amputaría!". O esto otro: "¡Es una roca, un pico, un cabo! ¡Qué digo un cabo! ¡Es toda una península!" Parafraseando a Cyrano, este crío tiene un ego peninsular. Qué digo peninsular, ¡tiene un ego continental! Qué digo continental, ¡tiene un ego interestelar! Y es a ese ego, creo yo, al ego de un niño que se piensa que es Maradona sin haber ganado ni una quinta parte de los títulos que ha ganado Lucas Vázquez, al que tiene verdaderamente pavor Hansi Flick. ¿Fermín? Pobre Fermín. ¿Qué ha hecho Fermín? Angelito. ¿Escuchar una super oferta del Chelsea? Pero Fermín se puede contagiar, y ya está empezando a hacerlo, de ese macro ego, de ese super ego, del mega ego de este crío que, al parecer, llegó hace 18 años al mundo (porque ya tiene 18) para anunciar a la humanidad cómo se juega al fútbol. El ego avanza. Avanza como la panza. ¿Engullirá el ego de Yamal a Flick? Lo veremos en el próximo episodio.