Ferrán, ficha a Florentino

Ferrán Soriano escribió en 2013 el libro La pelota no entra por azar. Y en la reseña del mismo puede leerse lo siguiente: "Expone con claridad cómo hacer de un club de fútbol una empresa exitosa, usando para ello las mismas estrategias, herramientas de gestión y sentido común que se usa en las grandes empresas del mundo". Del título del libro, que no voy a leer, se infiere que Soriano, que en la actualidad es director ejecutivo del Manchester City y que entre 2003 y 2008 fue vicepresidente económico y director general del Fútbol Club Barcelona durante el primer mandato de Joan Laporta, piensa que sí existe un modelo empresarial exitoso, que es por supuesto el suyo, capaz de reducir a la mínima expresión factores como la casualidad, el sino, el destino, la fortuna o la suerte. Si la pelota no entra por azar es porque detrás de los goles de Foden, Gabriel Jesús o Kevin De Bruyne hay un trabajo profesional previo, el suyo, que lleva a esos futbolistas a alcanzar el éxito deportivo.

En cuanto al concepto general, Soriano se incorporó algunos años tarde puesto que esa filosofía suya fue implantada antes por Florentino Pérez en el Real Madrid, cuestión ésta que no le granjeó pocas críticas precisamente puesto que había mucha gente que no creía que un club de fútbol pudiera dirigirse como una empresa; y en cuanto a la cuestión particular, o sea a la que afecta a su trabajo en el City, el asunto no debe ser tan sencillo porque el equipo inglés lleva gastados más de mil millones de euros desde que, allá por 2016, llegara Pep Guardiola al banquillo y aún no ha conseguido la Copa de Europa, que es la competición fetiche por la que le contrataron, como por cierto hizo también en el Bayern de Múnich con suerte desigual. Debe ser verdad eso de que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo porque, justo antes de irse a trabajar a la Premier, Soriano también fue presidente de la aerolínea Spanair, que por cierto acabó quebrando; en 2012, y tras presentar un concurso de acreedores, tuvo que despedir a un centenar de empleados; la Fiscalía, que elevó la condena económica de los 10,8 millones de euros y dos años de cárcel para Soriano y su equipo a una cantidad que supera los cuarenta y siete millones, acusó al consejo de administración de la compañía de negligencia por retrasar la presentación del concurso a sabiendas de que la empresa se encontraba en situación de insolvencia grave mucho antes de la quiebra. Así que, y en el caso concreto de Spanair, la empresa no fue exitosa, al contrario de lo que se expone en la sinopsis de su libro de autoayuda.

Y no es sólo que el modelo empresarial de Ferrán Soriano no sea sinónimo de éxito sino que, probablemente deshecho por la derrota de su equipo ante el Real Madrid, el ex directivo culé vuelve a la carga con la milonga de que la Decimocuarta es fruto de la suerte y que el equipo blanco fue peor que PSG, Chelsea, Liverpool y, por supuesto, Manchester City. O sea, y yendo al grano: el Real Madrid, que ha sido peor que todos, ha acabado ganando la Champions mientras que el modelo empresarial exitoso de Ferrán Soriano, el mismo que acabó quebrando una compañía aérea, no termina de funcionar en el City que, después de una inversión milmillonaria en un período de tiempo de seis años, aún no ha sido capaz de encontrar el secreto de la buena suerte madridista.

Si Soriano fuera honesto consigo mismo, si Ferrán Soriano quisiera de verdad, en serio, apostar por un modelo exitoso que reduce ciertamente el azar a la mínima expresión, hablaría con el propietario del City para que fichara de una tacada a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez, que primero traerían a Ancelotti, luego a Zidane y de nuevo a Ancelotti y que captarían para su equipo a unos ojeadores capaces de fijarse en Vinicius o en Rodrygo y antes, por ejemplo, en Casemiro, y cerrarían unas operaciones a bajo coste contratando a futbolistas de la talla de Modric, Kroos, Courtois, Alaba o, ahora, Rüdiger. Lo que pasa es que, si Soriano hiciera eso, el City ya no sería el City sino que sería el Real Madrid, que con una inversión muchísimo menor que la del equipo inglés ha conseguido lo que aún no ha logrado el City con ese método empresarial infalible del que tanto presume Ferrán Soriano. "La pelota no entra por azar" sería incluso para Florentino Pérez, que ya ha ganado cinco Champions, un título un pelín vanidoso. En el caso de Ferrán Soriano parece un chiste macabro, una broma de mal gusto. Trabaja más, hazlo mejor, apúntalo todo bien y, si lo necesitas, pide ayuda. No te sientes con Pedri en la última fila, Ferrán, que ahí no se escucha bien a Florentino, ponte en la primera. Y no copies. Y, sobre todo, si suspendes no le eches la culpa al empedrado y no vayas diciendo por ahí que quien saca matrícula de honor es porque tiene suerte. Que la inspiración te pille trabajando, Ferrán, pero con otro modelo distinto al tuyo, que se ve que no funciona.