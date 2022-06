Selak es madridista

Frane Selak está considerado por todos los especialistas como el hombre con más suerte del mundo. Nació en 1929 pero tuvo que esperar hasta 1962, un gran año sin duda, para que se apareciera por primera vez su aterciopelada flor. Ese año nuestro protagonista iba tan tranquilo en un tren en cuyo interior viajaba un total de 18 pasajeros; el tren descarriló y cayó a un río causando la muerte de 17 personas, todas menos Frane Selak. Al año siguiente, y en vista de su mala experiencia con el tren, el hombre más suertudo del mundo eligió el avión como medio de transporte; no se sabe bien por qué pero la puerta que daba al asiento que ocupaba salió despedida por los aires y, con ella, nuestro amigo flotante; aquel día murieron 19 pasajeros pero Frane Selak cayó de culo sobre el pajar de una granja cercana. Tres años después, en 1966, el hombre con más suerte del mundo viajaba en autobús cuando, de repente y sin previo aviso, el conductor varió la ruta debido a algún problema de salud y el vehículo se despeñó por el puente que iba atravesando matando a cuatro pasajeros, pero gracias a Dios y a su tremenda suerte a Frane Selak no le pasó nada.

Durante los siguientes cuatro años la vida de Frane Selak fue bastante aburrida, podría decirse que anodina, triste, poco movida hasta que la acción regresó y la muerte volvió a merodear por su puerta. Debido a sus malas experiencias con el tren, el avión y el autobús, el hombre con más suerte del mundo probó a conducir él mismo su propio coche; iba tan tranquilo Selak cuando, de un modo absolutamente inesperado y carente de explicación mecánica, el automóvil comenzó a arder; nuestro amigo croata apenas tuvo 30 segundos para quitarse el cinturón de seguridad, abrir la puerta del conductor y salir pitando antes de que explotara. Pero aquí no acabó la historia: en 1995 fue atropellado por un autobús cuando cruzaba por un paso de cebra pero sólo sufrió unas heridas sin importancia. Al año siguiente, en 1996, se salvó por los pelos de una colisión múltiple contra un camión de las Naciones Unidas, saltando en el último instante por un barranco y cayendo de pie sobre un árbol. Y, para colmo de bienes, que no de males, en 2003, y justo dos días después de cumplir los 74 años, a nuestro amigo le tocaron 800.000 euros en la lotería. Puede que él no lo supiera pero Frane Selak es madridista.

La suerte está infravalorada. Hoy, por ejemplo, he visto encadenadas y una detrás de otra en Real Madrid Televisión la serie de finales de la Champions más suertudas de la historia, La Undécima, La Decimosegunda, La Decimotercera y, al fin, la joya de la corona de la suerte, La Decimocuarta. Parecía que al Real Madrid se le acabaría la suerte con La Décima pero no, qué va, lo del minuto 93 fue una broma comparado con todo lo que vendría después. En San Siro, ante el Atleti, el Real Madrid tuvo la inmensa fortuna de llegar a la tanda de penaltis y no fallar ninguno de los cinco; Bale, incluso, llegó a tirarlo lesionado. En 2017, precisamente en la tierra chica de Bale, en Cardiff, el equipo blanco volvió a mostrar todos sus superpoderes al machacar a la Juve, que sólo había encajado dos goles en toda la competición, por 4 a 1. Un año después, en Kiev, el Real Madrid se vio obligado a sacar todo su arsenal ante el Liverpool, al que venció por 3 a 1; si el primero de Benzema con Karius fue prodigioso desde el punto de vista de la potra, el tercero de Bale cabe calificarse como una obra de arte de la buena fortuna. Y, al fin, la reina de la suerte o lo que, trasladado a la historia de nuestro amigo Selak, supondría la lotería de los 800.000 euros tras salir indemne de un accidente de tren en el que murieron todos los pasajeros menos él, otro de avión en el que la puerta voló por los aires, uno más de autobús tras caer por un puente, el de coche cuando iba conduciendo o el atropello de un camión mientras cruzaba la acera por un paso de cebra; la reina de la suerte ha sido La Decimocuarta porque el Real Madrid logró esquivar al PSG, eludir al Chelsea, regatear al City y, por último, rodear al Liverpool.

Pero la mayor de las suertes está por llegar y será La Decimoquinta que, si no sucede nada verdaderamente extraordinario e inexplicable, el Real Madrid tiene previsto conquistar el próximo sábado 10 de junio en el estadio Atatürk Olympic Stadium de Estambul a eso de las once de la noche. Todo el mundo da por hecho que, de uno u otro modo pero siempre con muchísima suerte, el Real Madrid ganará la próxima Champions. Josep Pedrerol dijo anoche en El Chiringuito que Ferrán Soriano había llamado a Florentino Pérez para pedirle perdón por haber dicho que el Real Madrid tenía mucha suerte pero yo creo que el director general del City, que como Imanol Arias con sus críticas hacia Televisión Española acertó la primera vez, se equivocó como el actor leonés corrigiéndose a sí mismo la segunda. Lo he estado pensando bien y, al final, no me parece tan humillante que digan de uno que tiene buena suerte, ¿verdad? Sí y mil veces sí, el Real Madrid Club de Fútbol es un club afortunado. Viva la buena suerte y muera la mala. Pongamos un Frane Selak en nuestras vidas. Reguemos la flor.