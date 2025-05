Gentleman Modric

A medida que iban creciendo los éxitos de Luka Modric iba aumentando también el ridículo de sus críticos. Con la primera Copa de Europa el personal empezó a burlarse de aquella portada del Sport en la que se aseguraba que el fichaje del croata era un parche de 42 millones para tapar vergüenzas. La gente giró inmediatamente la cabeza hacia el teórico experto en fútbol internacional llamado Julio Maldonado, alias Maldini, con la segunda Copa de Europa; a Maldini le afeaban que dijera con la seguridad del científico en la materia que Modric "no era mediocentro para el Real Madrid". A alguien le dio por buscar en el baúl de los recuerdos con la tercera Copa de Europa y rescatar del olvido un remedo de artículo en el que un tal Óscar Zárate decía en Mundo Deportivo, otrora un periódico razonablemente serio, que "Peluka" Modric (así lo llamaba, "Peluka") era un fichaje de medio pelo, una cortina de humo para tapar las miserias del equipo en la Liga. Hoy leía a otro colega de profesión, Roberto Palomar, que una de las condiciones del Real Madrid para fichar tenía que ser la de "caer bien". Original propuesta a fe mía. ¿Caerle bien a quién? ¿A Palomar? ¿A Zárate? ¿Al director del Sport? ¿A Maldini? ¿A mí? A la vista está que si el Real Madrid hubiera tenido que esperar a que a Zárate le cayera bien Modric, Luka no habría fichado nunca por el equipo blanco. Y eso que no conozco a nadie, sea del equipo que sea, al que Modric no le caiga bien.

Así que lo de burlarse de quienes se rieron de aquel chaval menudito que llegó a Madrid sin hacer demasiado ruido y por recomendación de Mourinho, a quien tampoco habría fichado nunca el Real Madrid si le hubiera tenido que caer bien a Palomar, se convirtió en todo un clásico. Con cada nueva Copa de Europa aumentaba su ridículo, con cada nuevo Mundial de clubes, Supercopa europea, Liga, Copa o Supercopa española se agigantaba su desfachatez. Hoy Luka Modric ha anunciado que lo deja, que se va del Real Madrid, y lo hace con las mismas Copas de Europa que Francisco Gento, convertido en el futbolista con más títulos en la historia (27) del club de fútbol con mayor número de títulos importantes. Parece que Luka no era un parche, da toda la sensación de que no le trajeron para desviar la atención como se hace con las cortinas de humo. Si hoy, a punto de cumplir los 40 años y con lo que ya sabemos, le preguntas a cualquier analista de fútbol internacional que no sea Maldini, lo más probable es que te diga que Luka Modric sí era al final un mediocentro bastante apañado para el Real Madrid.

Y Modric no se va siendo sólo uno de los mejores sino el mejor. Uno puede ser un futbolista de élite y un soberano gilipollas. Tampoco soy yo de los que le piden a un jugador maravilloso, un actor fantástico o un escritor sensacional que luego sean ejemplares en su vida personal, no me interesa, me da igual. A Modric había que ir a verle a un campo de fútbol porque era un futbolista irrepetible, sencillamente espectacular, era por eso por lo que se pagaba la entrada. Pero es que, además de lo obvio, a Modric le adorna otro talento natural más a añadir al futbolístico y es el de su bonhomía. En el campo siempre ha sido un referente, fuera de él siempre ha sido ejemplar. Nunca, a lo largo de estos catorce años, ha protagonizado una acción que no encajara como un guante con la palabra caballerosidad. Si Modric hubiera fingido un golpe en la cara o se hubiera dirigido a la grada con cajas destempladas sus críticos tendrían al menos un clavo ardiendo al que agarrarse y Palomar podría decir que cae mal, pero qué va, ni eso siquiera: Modric era un futbolista de época y un gentleman. A éste no había por dónde meterle mano. Éste caía incluso bien.

Hoy sí que se cierra un círculo. Primero Casemiro, del que también se dijo de todo. Después Toni Kross, al que se quiso jubilar antes de tiempo. Y ahora Luka Modric, un parche que venía para tapar las vergüenzas de otros. Dieciséis Champions les contemplan a los tres. Modric, Kross, Casemiro. Kross, Casemiro, Modric. Casemiro, Modric, Kross. Posiblemente uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol mundial. A los antimadridistas no sé cómo les caerían, a mí me caen fenomenal. Hace poco escribí un artículo para ABC en el que decía que Modric regresaría algún día a Madrid como presidente de Croacia. No regresará porque no se irá de aquí salvo físicamente y durante un rato corto pero cuando vuelva lo hará a su casa. Y será lo que él quiera ser en esta nueva etapa, lo que él quiera. Presidente, ministro, embajador o astronauta. Lo que él quiera. Yo podré decir que estuve en su debut en el Bernabéu, 3-0 frente al Granada, con mi buen amigo Juan Guerrero como cómplice. Asistíamos sin saberlo a un momento histórico. Ya me cayó bien entonces y hoy me cae aún mejor. Gracias, Luka. Por todo. Gracias de corazón.