Gundogan, Mister Honesto

"No vine para perder este tipo de partidos", dijo, nada más acabar el partido contra el Real Madrid, Ilkay Gündogan. Y luego vino a decir que había compañeros suyos a los que parecía que ni iba ni venía la derrota ante el máximo rival. "Quiero ser honesto pero sin pasarme" y "tienen que aflorar las emociones cuando pierdes" fueron otras dos de las frases pronunciadas por el futbolista alemán de ascendencia turca que pasarán a la historia. ¿Resultado? Pues que, salvo quizás aquí, absolutamente todo el mundo está elogiando a estas horas a Gündogan y criticando muy duramente al vestuario culé… salvo a Ter Stegen, que tenía una cara de funeral que le llegaba hasta el suelo, Gavi, que dicen que llegó a llorar, o Araujo, a quien no se vio especialmente feliz. ¿Qué quiere decir eso de "voy a ser honesto pero sin pasarme"? Entiendo que, aunque recién llegado, Gündogan se sienta en la obligación de dar un golpe en la mesa porque tiene 33 años y es uno de los veteranos en un equipo con muchos jóvenes, pero… ¿honesto nivel 5 del 1 al 10? "Honesto sin pasarse", dice exactamente. O sea, honesto sin dar nombres y apellidos, ¿no? Una clase de honestidad que señala a todo el mundo pero, sin embargo, me excluye a mí mismo, que ya me encargo de poner la voz en grito delante de un micrófono. Es ésta esa clase de honestidad liberatoria para el protagonista porque, de hecho, hoy se habla para bien de Gündogan, que incluso marcó el 1-0, mientras que al resto se le pone literalmente a parir.

¿De qué jugadores habla Gündogan? Ese es otro de los grandes misterios. ¿De todos? ¿De un puñado? ¿De dos o tres? Hoy, en el SportPlus del Chiringuito, Jota Jordi ha dicho que Gündogan se refería en concreto a dos futbolistas, pero, ¿quiénes? Gündogan quiere ser honesto pero sin pasarse porque está señalando a bulto, sin discriminar ni para bien ni para mal, o sea haciéndolo al final para mal. Lo único que sabemos es que él no ha venido para perder así y que, por lo tanto, de sus palabras se deduce que está muy enfadado. Es, en el fondo, el modo de ser más deshonesto posible puesto que, disfrazado de Mister Honesto, consigues de un plumazo que el periodismo te compre que tú estás molesto y otros no y, de paso, aproveches para decir que tu nivel no es éste, que tú vienes de un equipo que ha ganado la Champions y que no te ficharon para esto. Pero, querido Gündogan, ¿por qué no dijiste lo mismo cuando el Real Madrid te eliminó en semifinales de la Champions cuando jugabas en el City de un modo, si cabe, aún más sorprendente todavía?

Gündogan pide algo muy sorprendente y es que, después de una derrota como la del sábado, afloren las emociones, pero… ¿sólo las tuyas o las de todos? Imaginemos por un instante que, y en aras de esa cascada emocional que reclama Mister Honesto, otro futbolista le dice a Gündogan lo que probablemente haya muchos que piensen ahora mismo pero no se atrevan a decir en público precisamente para no incomodar a nadie. Porque, cuando llegó, de Gündogan se decía que era el mejor fichaje de la Liga, una superestrella en alza, se alabó la capacidad negociadora de la dirección deportiva culé al captar a semejante perla del mercado y no sé cuántas cosas más. Vamos, que Gündogan dejaba en mantillas a Bellingham. Y, cuatro meses después, no se puede decir precisamente que la contribución de Gündogan esté siendo la de un campeón de Europa que cobra casi 5 millones de euros netos por temporada, ¿o sí?

Las declaraciones de Gündogan sí son claramente las de un futbolista veterano pero no en el sentido que están diciendo todos. Como yo y como el resto, e imagino que también como muchos de sus compañeros, el alemán sabe que no está rindiendo al nivel que de él se esperaba y aprovecha un partido en el que marca un gol con mucha fortuna para decirle a la gente que el sí pero los demás no. Hablan de dos jugadores, como decía, pero no es Jota Jordi el que tiene que dar ni número ni nombre de futbolistas sino el propio Gündogan. No se puede ser honesto al cincuenta por ciento, hay que serlo al cien por cien. O eso o te callas. O, por el contrario, haces lo que hizo en su día Modric con Livakovic, coges al compañero en privado y le dices lo que tú creas que le tengas que decir. Es difícil ser totalmente honesto, muy difícil. Si lo eres con el otro, te puede generar problemas. Yo cuando me encuentro con alguien que me dice "te seré sincero" salgo corriendo. No hace falta, de verdad, no seas tan sincero conmigo porque me fuerzas a que lo sea yo contigo también. Pero yo sí seré sincero contigo, Gündogan: marcaste dos goles el sábado, uno dentro del campo para el Barça y otro fuera de él… para ti. Doblete de esos que no contabiliza el árbitro pero de los que sí suma la afición. Con esto ya has justificado un millón, ahora te quedan otros cuatro.