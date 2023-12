Habló la Tacones

En los clubes de fútbol españoles ha habido episodios de verdadero delirio. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, el de Jesús Gil, que en paz descanse, o de Alfonso Cabeza. La presidencia de Ramón Mendoza supuso también para mi Real Madrid accesos de delirio, ¡qué decir de la de Ramón Calderón! Lopera en el Betis, Cuervas en el Sevilla, Caneda en el Compostela, Dimitri Piterman… En fin, varios. Hoy, por ejemplo, el Sevilla vuelve a vivir un momento absolutamente delirante con ese enfrentamiento entre Del Nido padre y Del Nido hijo, pero ya digo que han sido episodios afortunadamente aislados, accesos de delirio, capítulos transitorios… Sólo hay una excepción a esta regla y es el Fútbol Club Barcelona, que lleva instalado en el más absoluto de los delirios desde los tiempos de José Luis Núñez, o sea desde 1978. Núñez, hoy también fallecido, acabó a tortas con Maradona y con Schuster y, en el año 2011, fue condenado a 6 años de prisión, al igual que su hijo, y a pagar una multa de dos millones de euros por el Caso Hacienda. Le sucedió el rey del delirio, Joan Gaspart, con quien iré ahora. A Gaspart le sustituyó en una primera etapa el actual presidente del club, Joan Laporta, que ganó la primera vez prometiendo que tenía fichado a Beckham cuando sabía perfectamente que lo tenía fichado Florentino Pérez, y una segunda abrazándose a un maniquí de Messi y colocando una pancarta al lado del Bernabéu. A Laporta le sustituyó Sandro Rosell, que metió al club en un callejón sin salida con el faraónico fichaje de Neymar, y a éste José María Bartomeu, que tuvo el cuajo el tío de irse hasta la Universidad de Harvard a explicar el modelo del éxito del Barça: "En Harvard se sorprenden de que compartamos nuestro conocimiento", decía este auténtico crack mundial. Sería interminable el rosario de escándalos que protagonizó Bartomeu, desde el Barçagate hasta su exoneración, junto a la del propio Rosell, a cambio de que el club de sus amores resultara culpable de un delito fiscal y del pago de 5,5 millones de euros a cargo, por supuesto, de la entidad.

Pero, como decía, el personaje más delirante de todos es sin lugar a dudas Joan Gaspart, que hace poco fue condenado a cinco años de inhabilitación para ejercer como administrador de cualquier persona o bien ajeno y a pagar 579.000 euros en indemnizaciones como culpable de la quiebra del grupo hotelero Husa, y que no sólo no se esconde sino que es incluso requerido de vez en cuando para que dé doctrina acerca de los problemas del país en general y del fútbol en particular. Si nos paramos a pensar un segundo en la persona menos autorizada para hablar de nada, y menos de fútbol, probablemente lleguemos a la conclusión de que es Gaspart. Y ya digo que es una elección complicada teniendo ahí a Laporta o Bartomeu. Fernando Martín, por ejemplo, que fue presidente del Real Madrid durante un período de tiempo muy breve, tanto que sólo estuvo tres meses al frente del club, tuvo que declarar en suspensión de pagos a su empresa, la constructora Martinsa-Fadesa, convirtiéndose en el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con una deuda estimada de 7.000 millones, pero al menos Martín ha tenido el buen gusto de desaparecer del mapa desde hace más de quince años, pero en Barcelona no, en Barcelona hablan por la radio, en Barcelona dan lecciones, en Barcelona sueltan soflamas, aconsejan. Y no son consejos cogidos al azar, no, qué va, son consejos morales. Hoy, en un nuevo episodio de delirio, el inhabilitado Gaspart ha dicho en la Ser que "tanto que hablan de ética en el Madrid, pues que nos devuelvan las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stéfano". Tócate las narices, María Antonia.

Puede que esto que vaya a decir suponga un shock para muchas personas, pero no lo puedo callar por más tiempo. Entre los años 2001 y 2018 el Fútbol Club Barcelona pagó 7,6 millones de euros al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros. Eso son 17 años. Gaspart pagó porque fue presidente entre 2000 y 2003 y, de ahí en adelante, pagaron todos los demás, o sea Laporta, Rosell y Bartomeu. Rosell y Bartomeu al menos están escondidos y a Laporta no le queda más remedio que dar la cara, pero Gaspart, este personaje de opereta, se pone a hablar de repente sin ningún sentido de Di Stéfano. Núñez ganó a Ferran Ariño y a Nicolau Casaus, que era un gentleman, en las urnas. Hubo 10.352 socios que le eligieron a él y no a los otros candidatos. A Lluis Bassat, que es un hombre muy sensato, le tumbó Gaspart por 25.000 votos contra 19.000. Laporta ganó a Gaspart y, más recientemente, barrió literalmente a Victor Font, al que ganó con más de 30.000 votos. Rosell obtuvo el 61,4% de los votos y Bartomeu ganó con un 54,63%. Con esto quiero decir que no se trata de un delirio individual sino de uno colectivo, es un delirio global, un delirio institucional. Y también intergeneracional: Núñez tendría hoy 92 años, Laporta tiene mi edad, 61, y Rosell tiene 59. No se trata del modo de actuación del Barça o de la gestión de tal o cual directivo sino del modo que tienen en esta Cataluña de dirigirse por la vida. Fue a hablar Gaspart, ni más ni menos que Gaspart… Ya sabemos todos el refrán, ¿verdad? Habló la Tacones.