¡Ici cést Madrid!

Es cierto que, desde que Kylian Mbappé empezara a descollar en el Monaco allá por 2016 para explotar definitivamente dos años más tarde, el nombre del jugador francés ha estado siempre vinculado de un modo u otro al Real Madrid como, por otro lado, suele suceder con todos los futbolistas extraordinarios. Más aún si cabe en el caso del jugador parisino puesto que, a diferencia de los últimos galácticos, él si expresó tanto con palabras como con gestos su firme deseo de fichar por el club blanco. Figo fichó por el Madrid, sí, pero lo hizo amarrado por un contrato que le ponía contra la pared; hoy Figo es el mejor agente de Figo y luego, si acaso, del club blanco, pero su cariño al Madrid fue más una expresión del desprecio por el Barça, que no le dio lo que él quería. Zidane nunca expresó su deseo de fichar por el Madrid, tampoco Beckham o Ronaldo; es cierto que, al menos en el caso del primero y del tercero, o sea de Zizou y de Ronie, hoy son los mejores embajadores del Real por el mundo, pero cuando ficharon por el Madrid no fue por su firme voluntad de hacerlo, una voluntad expresada en público, sino porque creyeron que había llegado un momento en sus carreras deportivas en el que debían subir al escalón más alto. Bale sí quiso siempre venir al Madrid y al final lo hizo mientras que el fichaje de James, que luego se manifestó como un gran madridista, se cerró en un periquete y después de un gran Mundial, fue un abrir y cerrar de ojos.

El proceso de Mbappé ha sido mucho más largo y, por momentos, desesperante porque quien más y quien menos sabe que el chico quiere jugar en el Real Madrid y no desde 2015 sino desde el día que nació, de modo que, y expresado de un modo poético, podríamos decir que los madridistas llevan esperando 23 años. Digo que el proceso está siendo largo y a las pruebas me remito, y también que está resultando desesperante porque en 2018 tendría que haber firmado por el Madrid pero fue sin embargo él quien prefirió dilatar su llegada al Bernabéu porque se vio demasiado joven aún para vestir de blanco. Y es cierto que desde 2018 el bombardeo con Mbappé ha sido insistente y, al final de cada temporada, se especulaba con su llegada inminente, sobre todo cuando, el pasado verano, Florentino Pérez hizo el notable esfuerzo económico, que alguien podría calificar incluso de suicida, de ofrecerle 180 millones de euros al PSG por diez meses de un futbolista que podía negociar con quien quisiera desde el 1 de enero. No fue posible, eso le rompió el corazón a Mbappé y también al madridismo y la historia, que después de 6 largos años está a punto de culminar el próximo verano, se empieza a tornar insoportable porque el chico recibe presiones del emir, de Qatar, del presidente de la República, de su familia... de todos. Mbappé se ha convertido en un dique de contención y sin grietas visibles que no deja pasar ni una excusa, ni un argumento en contra de su deseo firmemente expresado de venir al Madrid.

Así que resulta hasta cierto punto normal que el madridismo quiera tener con Mbappé una muestra de cariño cuando pise mañana la que a buen seguro será su casa durante muchísimo tiempo, lo que sucede es que el partido no es un amistoso de verano sino uno de esos encuentros que marcan la temporada para bien o para mal, uno de esos de los que sales fortalecido o tocado, aquí no hay medias tintas posibles. Salvo en hombres o mujeres de poca fe florentiniana, el debate ya no versa sobre si Kylian fichará por el Real Madrid, que eso se da por seguro, sino, por ejemplo, sobre si el madridismo preferiría que Mbappé no jugara mañana tras el pisotón de Idrissa Gueye durante el último entrenamiento; otro debate que ha surgido es si habría que aplaudirle y cuándo hacerlo: ¿cuándo den las alineaciones? ¿Al final? El debate más ridículo de todos, y que también ha circulado por ahí estos días, consistía en preguntar si habría que aplaudirle si marcaba un gol. Lo que me faltaba.

Yo habría preferido que el pisotón de Gueye hubiera impedido que Mbappé estuviera presente este miércoles, más que nada porque Kylian es, de largo, el mejor futbolista del PSG. No entiendo eso de "yo quiero jugar contra los mejores", yo no quiero. Si puedo elegir, yo prefiero jugar contra los peores para que a mi equipo le cueste menos ganar. Sin Mbappé el Madrid tendría más posibilidades, con Mbappé tiene menos. Y tampoco entiendo muy bien lo de los aplausos, ya se homenajeará a Kylian como es debido cuando esté aquí y haya firmado negro sobre blanco su contrato. No entiendo que se le aplauda antes y, salvo que el Real Madrid pase a cuartos, mucho menos entiendo que se le aplauda al final. Kylian Mbappé llega mañana al Bernabéu con la camiseta del PSG y si puede se la armará a Courtois porque, como es un ganador nato, quiere irse de su actual club logrando lo que no han conseguido hasta ahora, la Copa de Europa. Ya habrá tiempo para ponerle a una calle el nombre de Mbappé o hacer en Navidad un roscón con su cara, pero mañana no es el día, mañana Kylian Mbappé debe sufrir. Ellos repiten mucho eso de "¡Esto es París!". Pues bien, Kylian, "¡Ici c'est Madrid!". Para que te vayas aclimatando.