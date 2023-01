Jabón y lejía, Xavi Hernández

En esta Supercopa de España que se juega a más de cuatro mil kilómetros de España, que ya constituye de por sí una gran paradoja, participan cuatro equipos que juegan en la Liga española, sí, pero… ¿hay cuatro equipos españoles? Quiero decir, ¿los cuarenta y siete millones de españoles pondríamos la mano en el fuego porque estos cuatro equipos de la Liga española que intervienen en la Supercopa defenderían a España? ¿Defenderían sus valores, su cultura, sus costumbres? ¿Defenderían su unidad? ¿Los cuatro equipos de la Liga española que intervienen en esta Supercopa se consideran a sí mismos españoles? Yo creo que el Real Madrid sí. Creo que el Valencia también. Creo que el Betis también. ¿Y el Barça? ¿Se considera a sí mismo el Barça un club español? ¿O juega la Liga española porque no tiene más remedio? ¿Defiende el Barça la unidad nacional? Sobre esto, el último ejemplo que tenemos es que no la defiende demasiado porque, a raíz del golpe de Estado que se produjo en Cataluña, en noviembre de 2017 el club catalán emitió un comunicado oficial poniéndose del lado de los golpistas y cuestionando la ley. Ese día el juez Lamela decidió que Oriol Junqueras y otros siete golpistas ingresaran en prisión y el Fútbol Club Barcelona lamentó los encarcelamientos y expresó su solidaridad con los encarcelados y con sus familias. O sea, el Barça se puso del lado de aquellos catalanes que vulneraron la ley y de sus familiares y no de los catalanes que la respetaron.

Y cuando uno de los emblemas de estos cuatro equipos de la Liga española que participan en la Supercopa viajan fuera de España, ¿hablan bien o hablan mal de España? Porque la imagen que de un país se traslada al exterior por un futbolista o un entrenador de fútbol profesional es muy importante. Si el futbolista es un tipo formado no hay peligro, pero si el jugador es un botarate, se puede liar. Cuando Pep Guardiola ha estado fuera de España, ¿ha hablado bien o ha hablado mal de nosotros? Hasta ahora ha hablado muy mal. ¿Puede creer alguien a Guardiola cuando, por ejemplo, va por ahí diciendo que nuestra democracia no es plena y que aquí encerramos a la gente en la cárcel por opinar diferente? Pues por supuesto que pueden creer a Guardiola cuando va por ahí mintiendo sobre España porque Guardiola es uno de los entrenadores más famosos del mundo. ¿Y puede alguien creer a Xavi?

A Xavi le han preguntado hoy por Arabia y ha respondido que tiene muchas cosas que mejorar… como España. Por supuesto que España tiene un montón de cosas que mejorar, por ejemplo que se cumpla la ley y que aquel que delinca lo pague, pero no sé por qué me da a mí que el entrenador del Barça, que dijo que era independentista después de beneficiarse de la selección nacional durante años, no iba por ahí. En Arabia se incluye el castigo físico entre las penalidades legales, ¿en España también, Xavi? En Arabia se impone la ley capital en algunos casos mediante la decapitación, ¿conoces algún caso de decapitación legal en España, Xavi Hernández? En algunos casos, varones saudíes han contratado legalmente matrimonios temporales con mujeres de Mauritania, Yemen o Indonesia, ¿te suena algún caso similar aquí, Xavi? En Arabia se considera que el lugar de la mujer está en el hogar, criando a los hijos y al esposo, lo que se denomina segregación sexual o apartheid de género, ¿crees que eso es así aquí, en España, Xavi? En Arabia no se reconocen los derechos de homosexuales y lesbianas, ¿qué crees que pasa aquí, Xavi? ¿Los reconocemos en España? ¿Qué cosas tiene que mejorar España? ¿Dejar a los delincuentes libres, Xavi? ¿Es eso? Pues no te preocupes porque la cosa va en esa dirección política. Es verdaderamente repugnante oír a este individuo hablando de mi país fuera de España. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada salvo, por supuesto, dar mi opinión. En Arabia sí irían un poco más allá, seguro. Xavi Hernández, lávate la boca con jabón para hablar de España, por favor. Jabón y lejía, Xavi Hernández. Jabón y lejía.