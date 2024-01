Jorge Vilda, víctima de la cancelación

Hoy leía a mi buen amigo Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, dando explicaciones, y supongo que tratando de justificar, sus votos al premio The Best que otorga la FIFA y defendiendo al máximo organismo del fútbol mundial porque no se entromete en los votos ni presiona para que tal o cual jugador o entrenador acaben ganando. Juancho otorgó 5 votos a Rodri, 3 a Haaland y 1 a Messi. Y es curioso porque Lionel Messi acabó ganando ayer el premio The Best por un solitario voto, que pudo haber sido perfectamente el del director del Marca. Pero, al contrario que Juancho, la verdad es que yo no creo en absoluto en la limpieza de los premios que concede la FIFA, y eso es así posiblemente porque no crea en la limpieza de la FIFA directamente. La verdad es que con la elección de Messi como ganador en 2024 del premio al mejor jugador de 2023 por un Mundial que ganó en 2022 y por el que ya le dieron también el premio del año anterior la FIFA se ha encumbrado definitivamente, pero discrepo con el director de Marca porque por supuesto que el máximo organismo del fútbol mundial cocina sus premios, no vaya a ser que la gente se despiste. Porque el verdadero escándalo no fue la concesión del premio al mejor futbolista del año a Messi sino otro que ha pasado absolutamente desapercibido y del que nadie, salvo yo aquí, quiere hablar.

La cocina de la FIFA es su famoso panel de expertos. Y, como en el caso del fútbol masculino, también los hay en el fútbol femenino. En el caso del fútbol femenino, el período de tiempo que tienen que valorar los expertos de la FIFA comprende desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, que fue el día que se disputó la final de la Copa Mundial Femenina, un título que, por cierto, ganó España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la nigeriana Mercy Akide, la costarricense Shirley Cruz, la australiana Amy Duggan, la colombiana Isabella Echeverri, la estadounidense Mia Hamm, la francesa Jessica Houara, la japonesa Mana Iwabuchi, la holandesa Manon Melis, la italiana Patrizia Panico, la costamarfileña Clémentine Touré y la neozelandesa Kirsty Yallop se olvidaran en sus oraciones del seleccionador nacional de fútbol que ganó el Mundial? No será por expertas, ¿eh? Once en total, se podría hacer un equipo titular. ¿Once expertas de once nacionalidades distintas y a ninguna de ellas, a ninguna, se le ocurrió que sería una buena idea que Vilda, que conquistó el Mundial para España, estuviera al menos en la terna de posibles candidatos a llevarse el premio? ¿Y cómo es eso posible? ¿Y cómo es posible que aquí, en su país, que es España, nadie se haya indignado con que a Vilda le hayan apeado de ese galardón? No tendrá nada que ver con su cese como seleccionador, ¿no? Ni con los motivos que se adujeron en su día para destituirle, ¿verdad? Y, a propósito de esto último, ¿alguien sabe exactamente qué motivos argumentó la federación para echar a Vilda? Eso sigue sin resolverse, ¿no es cierto?

Si el premio a Messi huele a podrido, el premio a la señora Sarina Wiegman atufa. Porque Wiegman ha ganado el premio y ha visto ampliado su contrato hasta 2027… por perder, mientras que a Jorge Vilda le han puesto de patitas en la calle y se ha visto obligado a emigrar… ¿exactamente por qué? Claro que cuando ves a Jennifer Hermoso diciendo en Planeta Calleja, que debe ser como Universo Valdano, que Vilda obligaba a las jugadoras a dejar las puertas de la habitaciones abiertas por la noche lo entiendes todo, ¿no? A nadie extraña y nadie pregunta por la ausencia de Jorge Vilda porque obligaba a las jugadoras a dejar las puertas de la habitaciones abiertas por la noche. Terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Vilda obligara a estas chicas a dejar las puertas abiertas? Es un monstruo este Vilda, ¿no?

Para mí, y por mucho tiempo que pase desde que estallara el caso Negreira, este escándalo no va a dejar de ser actual. Y no va a dejar de serlo porque creo que, mientras no se solucione ese asunto, el fútbol español va a estar en entredicho permanente. Y en el caso de Vilda sucede exactamente igual. El actual, y por cierto feliz, seleccionador de Marruecos ha sido víctima de la tristemente famosa cultura de la cancelación, que es esa forma moderna de ostracismo o exclusión al que se somete a alguien… ¿por qué en el caso de Vilda? Supongo que llegará el día en que el ex seleccionador femenino quiera hablar y dar su versión pero, hasta que llegue ese momento, ¿en serio, Jenni? ¿Os obligaba a dejar las puertas abiertas? Terrible experiencia, ¿verdad? No sé cómo aguantasteis tantísima presión. Imagino que Calleja no habrá visto nada igual. Y al resto, y aquí incluyo al periodismo, ¿nadie se pregunta el por qué de su ausencia de ayer? ¿Ni uno? Ayer le cancelaron a él pero es que mañana te pueden cancelar a ti. Y pasado mañana a mí.