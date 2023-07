La casa de los horrores

¿Cómo era?... Ah, sí, sobre el arbitraje español el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Castejón, decía el otro día lo siguiente en Marca: "Sí quisiera manifestar mi total confianza en los árbitros, creo que no es un oficio fácil". Y añadía: "No se puede poner en tela de juicio el deporte, ni el sistema de clubes ni tampoco a los árbitros que tenemos (...) Tengo entendido que el arbitraje es también muy reconocido internacionalmente incluso con la participación de árbitros en competiciones internacionales. Total confianza en los árbitros de nuestro país". ¿Tengo entendido? ¿Por quién? ¿Quién entiende al presidente del Gobierno en estos asuntos? Hombre, se supone que quien entiende a Engañé Sánchez de los asuntos de economía es su ministra de Economía, quien lo entiende de los asuntos de defensa es su ministra de Defensa, quien lo entiende de los temas que tienen que ver con la agricultura es su ministro de agricultura y quien lo tendría que entender de los asuntos deportivos, y en concreto del tema arbitral, debería ser su ministro de deportes, ¿no?

¿Y quién es el ministro de Deportes de Engañé Sánchez? Miquel Octavi Iceta i Llorens. ¿Qué ha hecho el señor Octavi para ocupar dicha cartera? ¿Qué conocimientos tiene? El señor Octavi empezó a estudiar Ciencias Químicas y Económicas pero las abandonó a las primeras de cambio para dedicarse a la política, que es donde uno progresa realmente en la vida. Se afilió al PSC en 1977, o sea con 17 añitos, trabajó para Narcís Serra, fue candidato a la presidencia de la Generalidad, senador por designación autonómica, ministro de Política Territorial durante unos meses y, ¡hala!, al deporte, que ahí no molestas Miquel Octavi. No se le conoce al señor Octavi vinculación alguna al asunto deportivo ni conocimiento alguno tampoco sobre esta materia salvo, eso sí, ser sobrino de Luis Iceta Zubiaur, jugador del Athletic Club entre 1910 y 1916. Preguntado en abril por el escándalo del pago de 7,3 millones de euros por parte del Barcelona al vicepresidente arbitral durante 17 años, este caballero dijo lo siguiente: "No sigo el caso Negreira de cerca. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra". O sea, quien tiene que entender a Engañé Sánchez sobre el asunto arbitral es alguien que confiesa no seguir de cerca el caso Negreira, su ministro de Deportes. ¿Algo puede salir mal?

¿Cómo era?... Ah, sí, "total confianza en los árbitros". Tres días después de que Engañé Sánchez mostrara en Marca su total confianza en el colectivo arbitral, Miguel Ángel Pérez, que si no fuera porque le conozco pensaría que estaba esperando a que el presidente del Gobierno hiciera esas declaraciones, revelaba ayer en Libertad Digital una conversación entre Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico y, por edad, hijo putativo de Negreira, en la que, entre otras lindezas, llamaba rata a Estrada Fernández: "Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado". Y añadía: "Pídele a Dios que no te coja". Claro que, y siempre según el ministro de Deportes, quien no haya llamado nunca rata a alguien o lo haya amenazado con echarlo a la puñetera calle, que tire la primera piedra, ¿no? Lo que demuestran esas declaraciones de Medina Cantalejo, su forma de hablar y de actuar cuando se siente seguro y en su terreno, en confianza delante de los suyos, no es otra cosa que una línea de actuación perpetuada a lo largo del tiempo, un modus operandi aprendido de sus mayores, heredado de ellos y puesto en práctica habitualmente. O sea, el famoso "o conmigo o contra mí". Lo que, sin él pretenderlo, constata precisamente esa conversación del presidente del Comité Técnico de Árbitros es que si algo no se puede tener precisamente es una confianza total sino una desconfianza completa. Lo que, sin él quererlo, confirman sus palabras es que hace años que ahí, en esa casa, como en la de Bernarda Alba, se actúa de un modo muy distinto al que rige en la calle.

A estas horas, y conocida por Libertad Digital esa conversación, Luis Medina Cantalejo continúa sorprendentemente al frente del colectivo arbitral. Eso es así porque la federación presidida por Luis Rubiales no se atreve a calar un melón que, de hacerlo, de meterle el cuchillo, saldría pepino con total seguridad. Pero no es Medina, no, es el sistema. Hay ahí instaurado un sistema del terror y del horror que no consentirán que se toque porque el presidente del Gobierno tiene total confianza, al ministro de Deportes no le interesa el caso Negreira y, en vista de la quema que se prevé el domingo que viene, al secretario de Estado ya no le ocupa porque huyó buscando fácil y rápido refugio económico en el Senado. Medina Cantalejo no dimitirá pero si, por esas cosas que tiene la vida, diera el sorpresón y lo hiciera, llegaría otro como él o incluso peor. No es Juanito o Pepito, no es cosa de Luisito o de Antoñito, se trata de la mamandurria. En definitiva, Negreira en estado puro, cien por cien Negreira, Negreira y sus sobrinitos.