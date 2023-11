La excelencia del Barça son los padres

¿Qué buscaba el Barça fichando a Xavi? Pues el Barça buscaba con Xavi lo mismo que antes buscó con Koeman y, antes que con él, con Guardiola. Buscaba un cromo, un refugio. Buscaba un seguro. Buscaba un paraguas: "Como éste marcó el gol que nos dio la primera Copa de Europa no se van a atrever a pitarle". Pero le pitaron, vaya que si le pitaron. Porque el secreto del éxito de Guardiola no era el método revolucionario de su entrenador; cualquier historiador del fútbol te dirá que Pep cogió cosas de aquí y cosas de allá, las metió todas en una batidora y Messi, Iniesta y el propio Xavi las interpretaron. Porque, como decía, el secreto del éxito de Guardiola era la plantilla que tenía del mismo modo que el secreto del fracaso de Koeman era la plantilla que no tenía. El secreto de la mediocridad de Xavi es la plantilla que sigue sin tener, al menos para seguir jugando a lo que jugaba Guardiola. Por lo menos Koeman hizo un doloroso ejercicio público de introspección y dijo aquello de "esto es lo que hay". Y es lo que había. A Koeman cabe reconocerle que advirtió, que anticipó qué iba a pasar y aquello le costó el puesto. Se caló las gafas, miró a todos por encima de los cristales y dijo "es lo que hay". Sin excusas. Koeman era realista y sabía que, y por mucho que ésa fuera la filosofía histórica del Barça, con los jugadores que él tenía no se podía hacer el fútbol de Guardiola.

Gracias a las palancas Xavi tiene mejor plantilla que Koeman, pero no para jugar a lo que proponía Guardiola con otros futbolistas distintos y mejores que los suyos. Xavi pretende ser Guardiola pero sin Messi y eso es muy difícil, imposible en realidad. El aterrizaje de Xavi en el mundo real está siendo muy violento y con muchas turbulencias precisamente porque él, que lleva toda su vida en el club, no acaba de asimilar que no pueda jugar a lo que sí podía el Barça de Messi. De tanto repetírselo desde crío, Xavi ha interiorizado que el Barça tiene el secreto del buen fútbol y como resulta que, con él en el banquillo, el Barça juega fatal, muy mal, siente la necesidad imperiosa de justificarse. ¿Y cómo lo hace? Mintiendo. "No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra", decía Nietzsche. A Xavi ya nadie se lo cree, ni siquiera los culés, al menos los sensatos. Pensábamos que se iba a plantar en lo del cesped pero qué va, luego han venido el sol, el aire, por supuesto el árbitro, el horario, las bajas… y, al fin, ayer la prensa. Resulta que el periodismo deportivo catalán, que deja en mantillas a Mónica Lewinsky, es ahora de repente el culpable de que los futbolistas no jueguen a nada. Pero ojo, el periodismo es culpable sólo en la primera parte, que fue en la que el Barça encajó el gol, y no en la segunda, en la que remontó.

El único que para Xavi Hernández no tiene nunca la culpa del fútbol mediocre de su equipo es Xavi Hernández. Y, además, este entrenador tiene el arte de coincidir con todo el mundo. ¿Que Gundogan dice que hay relajación? Pues Gundogan tiene razón. ¿Que Ter Stegen dice que falta concentración? Pues Ter Stegen tiene razón. ¿Dónde encaja ahí el periodismo? Porque si hay relajación y falta de concentración, ¿no será por culpa del entrenador? Caería más simpático Xavi si, al menos, fuera sincero. Pero es que el tipo gana una Liga absolutamente mediocre y arranca la temporada jugando tan mal o incluso peor que la anterior y parece Rabindranath Tagore hablando de la excelencia catalana. Pero, ¿en qué mundo vives? ¿De qué planeta vienes? ¿Dónde aparcaste tu OVNI? ¿Te crees que somos todos tontos, Xavi Hernández? ¿Es eso?

El cromo está más desgastado que uno de Asensi. Con mejor plantilla que Koeman, Xavi está jugando peor si cabe al fútbol. Le sostiene eso precisamente, la Liga del año anterior. Una Liga ganada al 1-0, jugando a no encajar y a colgarla para que rematase Araujo, que era algo que ya hacía Cruyff hace más de un cuarto de siglo con Alexanco. ¿A qué juega el Barça? ¿Qué ha aportado Xavi como entrenador? No habla de fútbol en sus ruedas de prensa porque lo tenía en la cabeza como jugador pero no lo tiene como técnico. Xavi, que como futbolista era intuitivo, como entrenador es una piedra, una atada al cuello de Laporta, que si no le quería era por algo. ¿Después de la prensa qué será? ¿La altitud? ¿El cambio climático? ¿La calidad del aire? ¿Y cuándo será Xavi el responsable? ¿Cuándo le tocará a él? Porque, de momento, la excelencia de tu Barça, Xavi, son los padres.