La furgoneta

Hoy se ha desvelado una información, publicada por Miguel Ángel Pérez, que puede parecer menor, casi un chascarrillo, y que sin embargo yo creo que ayuda a entender cómo funcionaba el viejo Comité Técnico de Árbitros y, por cierto, como sigue funcionando el actual, el nuevo o, por mejor decir, el nuevo-viejo porque al frente del actual CTA siguen estando los hijos putativos de Enríquez Negreira, a quien no sé si sabéis que el Fútbol Club Barcelona pagó 7’3 millones de euros durante 17 años, que se dice pronto pero que ya son millones y ya es tiempo pagándoselos a la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, que en paz descanse. Atención: en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, Estrada Fernández asegura que no le dejaron trabajar en la Sala VOR como represalia por la demanda laboral que interpuso previamente contra la federación española de fútbol.

El árbitro designado para el VAR sigue el transcurso del encuentro en lo que se conoce como Sala VOR, que son las siglas de Video Operations Room. Que nadie se piense que esto es como Cabo Cañaveral, no, qué va, el VOR no es más que un camión que contiene todos los monitores de televisión que son revisados por el VAR, que es el árbitro asistente de vídeo, y por el AVAR, que es su ayudante, su mayordomo. La famosa Sala VOR se encuentra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que es la sede de la federación española. Por cierto, un inciso: mucho VOR, mucho VAR, mucho AVAR y mucho avatar pero, al final, estamos bastante peor que antes. De modo que el seguimiento de los encuentros se produce con unos medios tecnológicos, que son siempre los mismos, y en las mismas condiciones, en este caso un camión.

Estrada dice que él presentó la demanda y que, tres días después de la celebración del acto de conciliación, en concreto el 20 de mayo, estaba designado como árbitro VAR para el partido entre el Getafe y el Elche correspondiente a la jornada 36 de Liga. ¿Dónde colocaron a Estrada? ¿En el VOR, o sea en el camión? Pues no, en una furgoneta que había estacionada en el parking de la Ciudad del Fútbol. ¿Había sucedido algo semejante con anterioridad? Nunca había pasado algo ni remotamente parecido. ¿Ha vuelto a ser designado para la Sala VOR Estrada después de interponer la demanda? No ha vuelto. ¿Han vuelto a ser designados los otros seis árbitros que también reclamaron? No padre.

Además de cutre, el asunto tiene su miga porque, en el fondo, y más allá de lo casposo que pueda resultar el hecho de que a un árbitro que alza la voz le manden a dormir del camión a una furgoneta, el comportamiento de quien dirige el colectivo arbitral, que pretende ser muy nuevo y muy transparente, es tan obsoleto como lo era en la época de Villar. Y, por cierto, desmonta en mi opinión la teoría de Rubiales de que Negreira era una especie de verso libre, que ni sabía ni conocía ni dirigía ni designaba y mucho menos transmitía consigna alguna. Estos árbitros y los anteriores, muchos de los cuales siguen siendo estos, funcionan como un solo hombre y si uno se desvía, aunque sea ligerísimamente del camino trazado por la dirección, se le manda a la furgoneta y listo.

Si Negreirita acompañaba a los árbitros desde el hotel hasta el Camp Nou seguro que no era precisamente para hablar con ellos del tiempo sino para comunicarles lo increíblemente duro que puede llegar a ser dormir en una furgoneta y más en invierno: se te clava la palanca de cambios, no sabes dónde meter las piernas y, por mucho que echas para atrás el asiento, no terminas de encajar. Es igual o más difícil dirigir un partido desde una furgoneta que hacer el amor en un Simca 1000, como cantaban Los Inhumanos. ¿Que quieres una SALA VOR con todas las comodidades, tus bebidas, tu aire acondicionado y tu mayordomo, o sea tu AVAR, al lado? Ya sabes lo que tienes que hacer: "Sí, bwana a todo". Por el contrario, ¿quieres aparecer de repente en una furgoneta? Quéjate, protesta, salte del camino. Nadie puede creerse, y tampoco Rubiales, que Negreira pintara menos que la Tomasa en los títeres. Y la anécdota sangrante y torrentiana (pero no de Torrente Ballester sino de Torrente, el brazo tonto de la ley) de la furgoneta nos habla de un ejército que responde a la voz de ya. Hay dos puertas, comodidad o problemas. Estrada eligió la furgoneta, el resto… la Sala VOR.