Los mismos
Si cuando el Real Madrid gana títulos a cascoporro, si cuando el Real Madrid gana las Ligas de 2017, 2020 y 2024, las Copas de Europa de 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024, si cuando el Real Madrid gana las Supercopas de Europa de 2017, 2022 y 2024 y los Mundiales de Clubes de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 se dice de él que no se sabe a qué juega, que lo hace sin estilo y sin identidad y que es todo fruto de la improvisación, imaginaos lo que pueden llegar a decir ahora. Estaban tardando en hacer la gilipregunta: "¿Quién ficha en el Madrid?" Pero ya la han hecho. Me sorprende, eso sí, quién se ha atrevido a romper ahora el hielo. Lo hizo Julen Guerrero, a quien respeto, anoche en Onda Cero: "Es que al final no sabemos quién ficha en el Madrid y con qué criterio". Pero sí lo sabemos, Julen, lo sabemos perfectamente.
En el Real Madrid fichan ahora los mismos que ficharon antes a Cristiano, Benzema, Bale, Ronaldo, Beckham, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Modric, Courtois, Keylor Navas, Rodrygo, Vinicius, Mbappé, Militao, Alaba, Rüdiger, Bellingham, Zidane, James Rodríguez, Figo, Varane, Brahim o Valverde. Los mismos que ficharon a todos esos, algunos de los cuales han ganado aquí seis Copas de Europa, o sea una Copa de Europa más que el Fútbol Club Barcelona en toda su historia, esos mismos son los que fichan también ahora. Lo que pasa es que quienes hacéis esa pregunta, que, si me lo permites, es un poco ventajista querido Julen, no estáis preguntando quién fichó a Kroos o a Benzema, no, sino quién trajo a Drenthe, a Gago, a Sahin o a Illarramendi. O sea, tú no estás preguntando en realidad quién fichó a los que salieron bien sino quién fichó a los que salieron mal. Pues yo te voy a resolver también esa duda, Julen, mira tú por dónde: fueron los mismos, exactamente los mismos. El que fichó a Valverde por 5 millones de euros procedente de Peñarol de Montevideo fue el mismo que trajo a Hazard pagando por él 100 millones, lo que pasa es que Federico salió bien y Eden salió rana.
Te preguntabas también con qué criterio se ficha en el Real Madrid. También te lo aclaro yo, Julen. El criterio es el de la excelencia. Ese es el criterio. En el Madrid tienen un tanto por ciento de acierto elevadísimo y muchas menos balas que, por ejemplo, tiene su rival del miércoles. No oigo a nadie preguntarse por quién ficha en el Manchester City. Pues mira, en el City fichaba entre 2012 y 2025 Txiki Begiristain. Sólo en la etapa de Josep Guardiola en el banquillo del City, y lleva ahí desde 2016, el equipo inglés se ha gastado más de 2.000 millones de euros. ¿Sabes cuántas Champions ha ganado el City en 10 años, Julen? Una. Ha ganado una Champions. En la mitad de tiempo, en los últimos 5 años, o sea desde 2020, el Real Madrid ha gastado 303 millones y ha ganado dos Champions. O sea, en la mitad de tiempo que el City y gastando 1.700 millones menos, el Real Madrid ha ganado exactamente el doble de Copas de Europa que el Manchester City. Y tú te preguntarás, ¿y con quiénes? Pues sí, estás en lo cierto, lo ha hecho con los mismos, exactamente con los mismos.
Es curioso porque la gilipregunta sólo aparece cuando las cosas van peor y nunca cuando van bien. No recuerdo que nadie preguntara quién fichaba cuando el Real Madrid de Zinedine Zidane logró el hito, aún no igualado, de ganar tres Champions seguidas. Nadie dijo entonces, ¿quién ficha aquí? ¿Y con qué criterios lo hace? Ahora bien, cuando el Real Madrid lleva la friolera de dos años sin ganar la Champions, entonces sí: ¿Quién ficha? Pues fichan los mismos. En los últimos diez años en el Barça han fichado Robert Fernández, Abidal, Planes, Mateu Alemany, Jordi Cruyff y ahora Deco. ¿Sabes cuántas Copas de Europa ha ganado el Barça con todos estos directores deportivos, Julen? Ha conseguido las mismas que mi queridísimo Club Atlético Leones de Castilla de mi amada Guadarrama, o sea ninguna.
Esto es como cuando Fernando Fernán Gómez decía que él no entendía a los críticos de cine. Decía el genio lo siguiente: "Pongamos por caso que en una película tengo que interpretar a un militar. Bueno, pues yo lo hago lo mejor que sé. Pero luego leo la crítica y dice, ¡qué mal estuvo Fernán Gómez! Coño, dígame antes cómo tengo que interpretarlo y así lo hago bien". Pues aquí es igual. Ya sé, ya sé… el Real Madrid lo hace todo mal, ya lo sé. Sé que todos sus títulos son fruto de la improvisación porque en el Bernabéu no trabaja nadie desde que lo dejaron los hermanos Padrós. Eso ya lo sé. También sé que, incluso cuando gana Copas de Europa, el Real Madrid las gana mal y que, como decía Alfredo Relaño, lo hace de un modo vergonzante. Sé que es un club sin estilo, sin ADN, sin identidad, sin nada. Sé que no se sabe a qué juega. Pero, aún así, improvisando, sin trabajar, ganando mal las Copas de Europa o haciéndolo de un modo vergonzante, sin estilo, sin ADN, sin identidad y sin nada, fue declarado por la FIFA el mejor club de fútbol del siglo XX y, aunque yo no lo veré, da la sensación de que la cosa va por el mismo camino y que en el siglo XXII le elegirán el mejor del XXI. Eso sí, con humildad y siempre tratando de aprender de los mejores, que siempre son los demás, los otros, esos que o no han ganado jamás una Copa de Europa o llevan sin catarla desde hace once años. A todos ellos, ¡mucho ánimo!
Otros blogs
- El blog de Regina Otaola
- Presente y pasado
- Más allá de la Taifa
- Made in USA
- Lucrecio
- LD Lidia
- La sátira
- Iberian Notes
- Bitacora editorial
- Blogoscopio
- Conectados
- Confesiones de un cinépata
- Crónicas murcianas
- Democracia en América
- Diego Sánchez de la Cruz
- Los enigmas del 11M
- Almanaque de la Historia de España
- Atlética Legión
- Blog Appétit!
- Seriemente
- Cara B
- In Memoriam
- Adiós, ladrillo, adiós
- Procesos de aprendizaje
- LD Libros
- Tirando a Fallar
- ¡Arráncalo, por Dios!
- Alaska & Mario
- El blog de Federico
- Artículos de viaje
Pole!
Segundo lugar
La pregunta no es quien ficha.
La pregunta es quien es el culpable de que hoy no juegueu un chaval que es nuestro, que nos costó un pastizal y mete goles para un equipo francés.
La pregunta es quien no ha traído en el mercado de invierno algun defensa bueno de los muchos que tenemos cedidos o con opción de compra.
La pregunta es porqué tiene el Real Madrid pensar en lo importante que es Carvajal para el Mundial.
La pregunta es porqué Mbappe tenia que quitarle un récord a otro jugador del Real Madrid y jugar copa del Rey.
La pregunta es porqué el que ficha tiene que gastarse 60 millones en un chaval que no es un crack en un sitio donde tienes 3 mejor que el.
Todas estas preguntas sin contestar nos tienen en la situación donde estamos.
Es imposible asegurar que se puede ganar haciendo las cosas bien, pero es mas fácil.
Si algo o muchas cosas, se hacen mal, se puede decir, entre madridistas, para haber si se hacen mejor.
Lo que no se puede es silbar a tu equipo, eso es una vergüenza, muy por encima de hacer las cosas bien o mal.
Buenos días madridistas.
Entiendo la postura del sr.Rodríguez, a la vez que coincido por completo con el #3 del Sr.FTorres.
Creo que alguien no ha hecho bien su trabajo y me parece que eso se refleja en lo que se está viviendo.
P.D. Felicidades al campeón de las poles.
Impecable, torres. Grande!
Qué bueno sería tener unas elecciones con varios candidatos donde cada uno pudiera exponer su plan para el Madrid a 4 años, y que sirviera de base para ser juzgado en su acción posteriormente. Qué bien le vendría al Madrid la apertura a nuevas ideas y el sano debate. Lo que es bueno para cualquier organización social, no puede ser malo para nuestro amado club
Vaya, solo con leer 4 lineas (mas no he podido) veo qu al jefe le escuece que se pregunte publicamente (al fin !!) quien ficha en el Madrid.
Lo habra escrito en su entrada el señor Rodriguez ? Con todas las letras? nombre y apellidos? como me niego a leer mas, nunca lo sabré, pero dudo que lo haya hecho. Si es el caso, porqué?
Si me lee, que lo dudo, le pregunto señor Rodriguez : porqué no se ha fichado a ninguno de los 4 jugadores que pedia Xabi Alonso?
Cuando tenga la respuesta, si es tan amable, a ver si nos hace una entrada para darnos las explicaciones. De paso, igual se cae del arbol y al fin vé la luz.
Gracias, Cielitolindo, campeona entre campeones.
Curioso que sin que el @realmadrid esté haciendo una buena temporada, sea 2º en Liga
Estando mal Defensivamente y con muchos Lesionados en la zaga, sea el Equipo que Menos Goleado en Liga
Y q sin estar acertado en ataque y dependiendo de @KMbappe sea el Más Goleador a Domicilio
@MelchorRuizCope
La variedad y la cantidad de candidato no garantiza el éxito del elegido.
No hay más que fijarse en la "democracia ejpañola", multitud de candidatos, desde chiquitines a medianos pasando por elefantiásicos. Cincuenta años los ejpañoles eligiendo a la purria de candidatos de entre los partidos a cual peor, que han resultado llevarnos prácticamente a la ruina.
Por ejemplo:
En 1975 cada español debía, más o menos y en euros, unos 87 euros por cabeza (deuda pública)
En 2025 cada español debe 34.300 euros, con el agravante de que hay 15 millones de ejpañoles más que entonces. ¡BRUTAL!
Pues nada, cada 4 años votamos como borregos a tanta variedad de candidatos que luego nos arruinan más y más. Y les seguimos votando más y más. Somos masoquistas nos dan porculo y en vez de revolvernos y liquidarlos de un sablazo, nos ponemos más cómodos para que nos duela un poquito menos y que nos sigan dando.
Claro que, entonces sólo había un candidato fijo porque no se presentaba nadie (ni falta que hacía) y como consecuencia vivíamos sin deudas, prosperando, con ilusiones, con esperanzas de alcanzar una vida mejor que la de nuestros padres, con más estudios, con mejores trabajos, éramos más austeros y no unos derrochadores y presumidos como hoy en día.
Si trasladamos eso al fútbol (vale, comparación un poco tonta pero puede valer) vemos que cuando más candidatos se han presentado a presidir el Real Madrid pues no ha habido tantos éxitos como en las épocas que no se han presentado tantos candidatos (por renuncia al fracaso). Y no hace falta decir algún que otro advenedizo llegado al Madrid para medrar y hacerse el importante.
Hay quienes prefieren que se presenten varios, como los de la Organización Criminal para Delinquir, que a pesar de la presumible oposición va a salir el mismo sinvergüenza, corrupto y delincuente que pagó 8.4M€ a un tal Negreira.
¡Viva la diversidad y cien candidatos!
Excepto Lunin, todos los suplentes son canteranos del Castilla.
Han empezado muy bien el partido, como en casi ningún otro que empiezan dubitativos y medrosos cediendo terreno hasta el punto que el contrario siempre tiene las primeras oportunidades. Hoy no, y así ha venido el primer gol. Lo malo ha sido la poco intensidad ofensiva de Trent que ha permitido dar el pase de gol. Un error muy gordo. Nos falta más polvora arriba, al menos hay que buscar posiciones de tiro para terminar la jugada.
En el tiro al poste de Vini hay algo más que no nos ha querido enseñar el realizador culédelincuente de Oscar Lago. Por algo será.
¡¡¡¡Idos a tomarmuchoporculo sicarios culédelincuentes!!!!
Jejejejeej... Pocos comentarios habrá a partir de la victoria.
Por fin un poco de suerte
Qué putada que haya ganado el Real Madrid...
Jajaja
Con medio Castilla al final. Se han merecido la victoria. Se ha jugado mejor que contra el Getafe. No es para tirar cohetes pero al menos han dado la cara, sobre todo los jovencillos.
Una pwtada muy gorda.
Coño, lacabra, yo pensando que todo era obra de Florentino y ahora resulta que era mala suerte.
Por un momento creía que el árbitro iba a ir a ver la jugada del gol de la victoria tras llamada del VARSA. Estoy seguro que han visto la jugada donde ha caído en la disputa el del Celta. Ha sido preocupante, dada la historia de hijopwteces de esta gentuza.
Más de uno ya se estaba relamiendo.
Jajaja
Estás sembraico, efepe. Con tanta lluvia te va a salir una cosecha muy feraz de comentarios.
Este partido con un arbitraje tipo Barça se gana fácil y sin sufrir: hasta tres penaltis a favor se han podido pitar: empujón a Vinicius dentro del área en aquel balón al palo, penalti sobre Güler tras ser derribado y mano de un jugador del Celta con el brazo en alto dentro de su área.
Otra vez nos han robado.
En verdad tenemos que hacer siempre un sobreesfuerzo, y no podemos equivocarnos
Si jugaramos con colchón, como la esquinita, nuestras equivocaciones ni se notarían.
Espero que el público el miércoles se meta los pitos en el orificio por donde tienen metidas las Champions los Roberlelos, Memos y quircules.
Sigo pensando que con Endrick y un fichaje en defensa llevaríamos 6 puntos mas.
Otra cosa, lo del PSG, el equipo de Memo, a buscar como ha quedado con un equipo que era una mierdda de equipo, el Mónaco.
Pues sí, los penaltis han sido, se han buscado las excusas para no pitarlos. Incluso todos (bueno algunos no) hemos pensado que cuando no ha habido repetición de la jugada de Vini que ha terminado con dos palos y un EMPUJÓN, el señor realizador, culédelincuente habitual, no ha tenido a bien de repetirnos, no fuera a ser que nos dieramos cuenta de algo que es mejor que no sepamos.
https://tinyurl.com/36bxf9r2
Pues ese leve toque ha sido suficiente como para que Vini tire más forzado.
Y ahora, se acabaron las dudas y los malos rollos.
A luchar por otra Champions.
Hala Madrid
Coincido con sus comentarios. Todos sabemos las circunstancias que hemos vivido, pero con la protección arbitral de los farsantes estaríamos con otros resultados.
Me alegra además del triunfo el que Arbeloa está usando a la cantera lo cual en estas circunstancias es un riesgo y sin embargo él lo asume. Si fueran Palaci y Thiagui ya estarían pidiendo que los llamaran a la selección. Les falta rodaje pero es lo que tenemos y hay que aprovecharlos.
Hoy, amigo panyvino, no estoy de acuerdo contigo. El máximo culpable del gol del Celta no ha sido Trent sino Asencio. Trent había dejado en fuera de juego a su extremo pero Asencio, lo rompe, tontamente. Además, baja al trote dejando solo a su marca y se queda en tierra de nadie, sin posición para tapar el centro del extremo y sin obstaculizar a su marca que anota sin oposición pues, Tchouaméni, no llega por muy poco a pesar de darse una gran carrera hacia atrás.
Trent, por supuesto que tiene parte de culpa pero, mínima en comparación con la de Asencio.
Efectivamente, dos penalties claros que nos vuelven a escamotear.
El tercero, que también lo es, no se pita por la tontería de Palacios de empujar a un defensa en área rival, en un saque de esquina. ¿Por qué haces semejante estupidez, si siempre la van a pitar?
Mucho dominio, pero estéril. Creo que no hemos tirado a puerta en la segunda parte. Lo mejor, los chavales, que al menos se comen el campo y tienen desparpajo. El mejor, Courtuois
Alekhine, llevas razón incluso en no estar de acuerdo conmigo. Yo me he quedado en las primeras matas, y he visto que Trent apenas pone dificultad al centro del delantero. Y ya no he visto más. Ciego me he quedado. Desafortunada jugada defensiva, si no es por ese gol quizá hubiéramos visto otro partido más interesante, pero ese gol nos cortó las ideas.
Las sensaciones antes del partido, con la trayectoria que traíamos, eran para mí muy malas, pero muchas veces ocurre que cuando todo está más que peor, no sé por qué el resultado no es lo más pesimista probable sino lo más difícil optimista.
Además de lo mal que nos arbitran, encima tenemos que leer que fue robo del Madrid porque hubo falta de Manuel Ángel...increíble.
También las ruedas de prensa son para que Arbeloa se negara a contestar...desde el primer inepto que pregunta a que juega el Madrid, siguiendo con el que pregunta por qué no juega más Mendy y cerrando con el que le dice por qué quitó a Arda...para no creer.
Bueno, aunque el chaval Pitarch es un torbellino, nos falta mucha pólvora alante, para disputar títulos, y Jude y Emba no parecen que vayan a volver pronto...
Pany, tienes por ahí la entrada a Tchouamení en el primer minuto, que ha pasado inadvertida, gracias a los buenos oficios de Lago?
Sr. Peano acabo de ver la entrada de la que habla. La pusieron en Youtube...es vergonzoso que no hubieran echado a ese leñero.