Si cuando el Real Madrid gana títulos a cascoporro, si cuando el Real Madrid gana las Ligas de 2017, 2020 y 2024, las Copas de Europa de 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024, si cuando el Real Madrid gana las Supercopas de Europa de 2017, 2022 y 2024 y los Mundiales de Clubes de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 se dice de él que no se sabe a qué juega, que lo hace sin estilo y sin identidad y que es todo fruto de la improvisación, imaginaos lo que pueden llegar a decir ahora. Estaban tardando en hacer la gilipregunta: "¿Quién ficha en el Madrid?" Pero ya la han hecho. Me sorprende, eso sí, quién se ha atrevido a romper ahora el hielo. Lo hizo Julen Guerrero, a quien respeto, anoche en Onda Cero: "Es que al final no sabemos quién ficha en el Madrid y con qué criterio". Pero sí lo sabemos, Julen, lo sabemos perfectamente.

En el Real Madrid fichan ahora los mismos que ficharon antes a Cristiano, Benzema, Bale, Ronaldo, Beckham, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Modric, Courtois, Keylor Navas, Rodrygo, Vinicius, Mbappé, Militao, Alaba, Rüdiger, Bellingham, Zidane, James Rodríguez, Figo, Varane, Brahim o Valverde. Los mismos que ficharon a todos esos, algunos de los cuales han ganado aquí seis Copas de Europa, o sea una Copa de Europa más que el Fútbol Club Barcelona en toda su historia, esos mismos son los que fichan también ahora. Lo que pasa es que quienes hacéis esa pregunta, que, si me lo permites, es un poco ventajista querido Julen, no estáis preguntando quién fichó a Kroos o a Benzema, no, sino quién trajo a Drenthe, a Gago, a Sahin o a Illarramendi. O sea, tú no estás preguntando en realidad quién fichó a los que salieron bien sino quién fichó a los que salieron mal. Pues yo te voy a resolver también esa duda, Julen, mira tú por dónde: fueron los mismos, exactamente los mismos. El que fichó a Valverde por 5 millones de euros procedente de Peñarol de Montevideo fue el mismo que trajo a Hazard pagando por él 100 millones, lo que pasa es que Federico salió bien y Eden salió rana.

Te preguntabas también con qué criterio se ficha en el Real Madrid. También te lo aclaro yo, Julen. El criterio es el de la excelencia. Ese es el criterio. En el Madrid tienen un tanto por ciento de acierto elevadísimo y muchas menos balas que, por ejemplo, tiene su rival del miércoles. No oigo a nadie preguntarse por quién ficha en el Manchester City. Pues mira, en el City fichaba entre 2012 y 2025 Txiki Begiristain. Sólo en la etapa de Josep Guardiola en el banquillo del City, y lleva ahí desde 2016, el equipo inglés se ha gastado más de 2.000 millones de euros. ¿Sabes cuántas Champions ha ganado el City en 10 años, Julen? Una. Ha ganado una Champions. En la mitad de tiempo, en los últimos 5 años, o sea desde 2020, el Real Madrid ha gastado 303 millones y ha ganado dos Champions. O sea, en la mitad de tiempo que el City y gastando 1.700 millones menos, el Real Madrid ha ganado exactamente el doble de Copas de Europa que el Manchester City. Y tú te preguntarás, ¿y con quiénes? Pues sí, estás en lo cierto, lo ha hecho con los mismos, exactamente con los mismos.

Es curioso porque la gilipregunta sólo aparece cuando las cosas van peor y nunca cuando van bien. No recuerdo que nadie preguntara quién fichaba cuando el Real Madrid de Zinedine Zidane logró el hito, aún no igualado, de ganar tres Champions seguidas. Nadie dijo entonces, ¿quién ficha aquí? ¿Y con qué criterios lo hace? Ahora bien, cuando el Real Madrid lleva la friolera de dos años sin ganar la Champions, entonces sí: ¿Quién ficha? Pues fichan los mismos. En los últimos diez años en el Barça han fichado Robert Fernández, Abidal, Planes, Mateu Alemany, Jordi Cruyff y ahora Deco. ¿Sabes cuántas Copas de Europa ha ganado el Barça con todos estos directores deportivos, Julen? Ha conseguido las mismas que mi queridísimo Club Atlético Leones de Castilla de mi amada Guadarrama, o sea ninguna.

Esto es como cuando Fernando Fernán Gómez decía que él no entendía a los críticos de cine. Decía el genio lo siguiente: "Pongamos por caso que en una película tengo que interpretar a un militar. Bueno, pues yo lo hago lo mejor que sé. Pero luego leo la crítica y dice, ¡qué mal estuvo Fernán Gómez! Coño, dígame antes cómo tengo que interpretarlo y así lo hago bien". Pues aquí es igual. Ya sé, ya sé… el Real Madrid lo hace todo mal, ya lo sé. Sé que todos sus títulos son fruto de la improvisación porque en el Bernabéu no trabaja nadie desde que lo dejaron los hermanos Padrós. Eso ya lo sé. También sé que, incluso cuando gana Copas de Europa, el Real Madrid las gana mal y que, como decía Alfredo Relaño, lo hace de un modo vergonzante. Sé que es un club sin estilo, sin ADN, sin identidad, sin nada. Sé que no se sabe a qué juega. Pero, aún así, improvisando, sin trabajar, ganando mal las Copas de Europa o haciéndolo de un modo vergonzante, sin estilo, sin ADN, sin identidad y sin nada, fue declarado por la FIFA el mejor club de fútbol del siglo XX y, aunque yo no lo veré, da la sensación de que la cosa va por el mismo camino y que en el siglo XXII le elegirán el mejor del XXI. Eso sí, con humildad y siempre tratando de aprender de los mejores, que siempre son los demás, los otros, esos que o no han ganado jamás una Copa de Europa o llevan sin catarla desde hace once años. A todos ellos, ¡mucho ánimo!