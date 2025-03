En el primer sótano de la podredumbre del fútbol están agazapados los ultras. Los de cualquier equipo, todos los ultras. Y el fútbol tiene poco que ver con ellos, la verdad. No creo que ni siquiera les guste ni les interese, sólo se refugian en él para seguir haciendo el mal. Porque los ultras, y no sólo los que se esconden en el fútbol sino todos los ultras, son dignos de lástima. Yo no conozco a ninguno gracias a Dios pero supongo que es gente con una vida triste, con trabajos que odian y limitados por el contacto casi exclusivo con otros ultras como ellos porque, ¿quién, salvo otro ultra, puede convivir con alguien que insulta a una persona muy joven fallecida hace menos de una semana? Ya digo que si no fuera porque resultan repugnantes darían lástima. Y, en el fondo, la dan: dan pena pero siempre después de dar asco.

Y, pese a todo, ellos no son los más lamentables, no, qué va. Porque en el segundo sótano de la podredumbre del fútbol están los que justifican de algún modo a los ultras. Al menos los ultras tienen la decencia ultra de no esconderse y se ponen verdugos que les tapan la cara y van con banderas con símbolos nazis, pero quienes amparan a los ultras lo hacen con el traje puesto del gentleman y, sobre todo, utilizan una palabra horrible, utilizan el "pero". "Ayer estos ultras hicieron esto o esto otro… ¡pero!… aquellos otros ultras hicieron aquello y lo de más allá". No se dan cuenta de que los ultras no son de éste o de aquel equipo sino de todos. O mejor dicho, de ninguno. Y, además del "pero", van con libreta. Es una libreta negra y con muchas hojas en la que van apuntando todo lo que cada uno dijo de los ultras en cada partido a lo largo de los últimos 50 años.

Y el pack lo completa un medidor de intensidad de críticas ultras: "¿Qué dijo usted el 16 de octubre de 1986 cuando un ultra del Madrid hizo esto o hizo aquello o lo de más allá?" Pero vamos a ver, amigo de los ultras, ¿no te das cuenta de que es objetivamente despreciable reírse de alguien que se ha muerto por una leucemia a los 48 años dejando viuda y huérfanos? ¿No te das cuenta de que da igual que vistiera la camiseta del Real Madrid, del Barça o del Alcoyano? ¿No ves la tragedia? Pues todavía se puede descender un poco más en la podredumbre del fútbol, hasta el sótano número 3, porque todas esas justificaciones se pueden hacer con un micrófono a tu disposición o con una máquina de escribir. Se supone que nosotros, los periodistas, tenemos una responsabilidad. Yo creo que a la salida de la Facultad, con la carrera completada, habría que hacer un test de inteligencia.

Hay un refrán alemán que dice que lo que no aprendió Manolito nunca lo aprenderá Manuel. Aquí no valen amonestaciones ni reflexión, la enfermedad ultra no tiene cura. No hay medicina que cure al ultra salvo la mano dura. Del mismo modo que anoche se colaron en el Bernabéu se cuelan también por la legislación, que es laxa. Se benefician de la bonhomía general y del desconcierto reinante. Es como si supiéramos que en nuestra sociedad hay un dos o un tres por ciento de chusma y nos tiráramos todo el día rezando para no tener la desgracia de cruzarnos por la calle con ninguno de ellos conscientes de que, a la larga, el desgobierno siempre beneficia al delincuente. Y es cierto. Llevo casi 40 años dedicándome a esto y, en el asunto ultra, la verdad es que todo empieza a sonar a una eterna e inacabable repetición. Llegué con una generación de ultras ofendiendo a unos muertos y me iré con otros muertos siendo ofendidos por ultras más jóvenes. Hubo un momento en que pensé que nos lo tomaríamos en serio e iríamos todos a una pero siempre aparece el "pero".

Juan murió hace más de 30 años, Javier hace siete días. El primero perdió la vida cuando, a la vuelta de un partido de Champions en el Bernabéu contra el Torino, iba dormido en el asiento del acompañante del conductor, el segundo por un cáncer de la sangre. Hace 32 años Juan tenía 37 y soñaba con entrenar algún día a su Real Madrid, hace una semana Javier tenía 48 e imagino que soñaba con lo que solemos soñar todos. Ni ellos ni sus familias se merecen lo que les pasó hace veinticuatro horas en el transcurso de un minuto de silencio que debía ser respetuoso pero siento deciros que les seguirá pasando, y si no a ellos a otros. Y lamento de veras este tono derrotista pero es la verdad, al menos la mía, mi verdad: el ultra ganará y nosotros perderemos. Sólo se me ocurre un método para obligar a Manuel a aprender lo que no aprendió Manolito como dice el refrán alemán, sólo uno, pero no lo contempla la agenda 2030.