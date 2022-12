Mapi León, se os ve el plumerón

La historia es la siguiente: quince jugadoras chantajean a la federación allá por el mes de septiembre, y el verbo chantajear viene que ni pintado al caso que nos ocupa porque lo que plantean en ese momento es que no piensan a volver a jugar si continúa el seleccionador, Jorge Vilda. Son, por lo tanto, quince chantajistas. Y no resulta baladí el club de procedencia de la mayoría de ellas, el Barça, porque (y no voy a volver a repetir aquí la historia otra vez) las mismas jugadores tuvieron en su club con al menos otros dos entrenadores exactamente el mismo comportamiento que con Vilda, el mismo modus operandi. Lo que ocurre es que, a diferencia de su equipo, aquí la federación puso pie en pared y decidió apoyar a Vilda. Tampoco voy a repetir aquí ahora lo que se sugirió por parte de algunos periodistas que estaban claramente al servicio de estas jugadoras. La federación se mantuvo firme, Vilda dejó de contar con las chantajistas, llamó en su lugar a otras jugadoras y, con ellas en el equipo, España siguió ganando; en la primera ventana FIFA tras la rebelión, España empató ante Suecia y, por primera vez, se impuso a Estados Unidos, vigente campeona mundial. Ocho de las catorce jugadoras que vencieron a las norteamericanas no llegaban a las diez internacionalidades y siete de ellas ni siquiera habían sido convocadas para la Eurocopa.

Como lo que estaban esperando las chantajistas es que la selección nacional no sobreviviera sin ellas y eso no sólo no fue así sino que en realidad a España la fue mejor, su reacción de disgusto tuvo su máxima expresión a través de las redes sociales. ¿Y cómo? Pues con el silencio total, un silencio atronador, un silencio que parecía tan ensayado como aquel infausto correo electrónico que enviaron a la federación y en el que, de golpe y porrazo, decían sentirse mal. Su imagen habría salido fortalecida si, y aunque hubiera sido de un modo artificial y fingido, hubieran dicho algo así como "¡Vamos, España!" Yo no las habría creído pero puede que algún incauto sí. Pues ni eso. Estaban disgustadas porque la selección había ganado sin su concurso, sin su presencia. Estaban molestas porque empezaban a no echarlas de menos. El ruido que habían generado se iba apagando, como se apaga todo en España, y su causa empezaba a aburrir. Por cierto: ¿Cual era exactamente su causa? ¿Alguien lo sabe? Han transcurrido tres meses y seguimos sin saber las razones por las que quince futbolistas pidieron la cabeza de su entrenador y amenazaron con no volver si no se la entregaban en bandeja de plata.

El dilema que se les debe haber planteado a las chantajistas es que pasan los días, pasan los meses, el sábado es Nochebuena y el domingo es Navidad, dentro de nada estaremos comiéndonos las uvas, entraremos en el año 2023 y el Mundial estará a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacer si en un primer momento la federación resistió el chantaje y en otro posterior sus sustitutas lo hicieron tan bien o incluso mejor que ellas? Pues a mí no se me ocurre otra cosa que asomar de nuevo la cabecita: "¡Cucu! ¡Estamos aquí!" Y eso es lo que hizo anoche Mapi León en la Cope. "Voy a perderme un Mundial por algo en lo que creo", dice la buena de Mapi. ¿Y qué es eso tan secreto en lo que crees tú y otras catorce compañeras tuyas? Respuesta: "No necesito ir a la prensa a explicarlo" ¿Y qué haces entonces en la Cope? Dice que no tiene que explicarlo en la prensa pero, a renglón seguido, dice que es "un cúmulo de todo, entrenamientos, que nos tomen en serio…" Y ojo a lo que dice, que es el meollo de la cuestión: "Cuando no estás cómoda, cuando estás viendo que hay veces en las que hemos estado en el campo nueve jugadoras del Barcelona y aún así no juegas igual…" Acabáramos: lo que vosotras pretendéis es que Vilda juegue a lo que decidáis en vuestras habitaciones. Por cierto, esas cosas en las que creen estas quince jugadoras no deben ser compartidas por las que sí han seguido yendo a las convocatorias y por aquellas otras que han empezado a ir después de su chantaje, ¿no?

Ay Mapi, Mapi, Mapi… que se os ve el plumerito. Esto me recuerda mucho a lo que sucedió durante este pasado Mundial con Onana, otro jugador de la factoría culé, y el seleccionador de Camerún. El portero abandonó Qatar por discrepancias con Rigobert Song acerca del modelo de juego. O lo que es lo mismo, Onana quería jugar de un modo y Song quería que su portero lo hiciera de otro: "Pues me voy". "Pues hasta luego, Lucas Onana". Al fin, Mapi León descubrió anoche en la Cope el motivo gravísimo que les llevó a chantajear a la federación: ellas quieren ser jugadoras y entrenadoras al mismo tiempo, y el entrenador parece que tiene otra idea al respecto. Aún estamos en la tercera fase: la primera, el chantaje puro y duro; la segunda, esperar pacientemente el batacazo de las sustitutas; la tercera, "cucu, aquí estoy". O mucho me equivoco o van a empezar a redoblar sus esfuerzos en los medios. Por cierto, León, ¿cómo tienes la cara dura de decir que tú no necesitas ir a la prensa si es lo que hicísteis, aunque por debajo del mantel, todas y cada una de vosotras filtrándoselo todo a vuestros y vuestras amanuenses? Hace falta tenerla de hormigón armado.