Mbappé, el estafador del amor

La policía nacional explica cómo suelen actuar los estafadores del amor. Lo primero que hacen es crearse un perfil falso en un sitio web o en una aplicación de citas y luego comienzan a elegir a sus víctimas por algunas características que son fácilmente reconocibles a través de las redes sociales. Luego, el estafador del amor que esté ese día de turno entra en contacto con su víctima a través de mensajes, emails, llamadas o chats, y le sueltan un cuento chino a la potencial amada: vive fuera del país, no puede viajar porque está en una situación que se lo impide, no tiene los papeles en regla… Y, entonces, poco a poco al principio y más rápidamente después, el estafador del amor empieza a pedir pequeñas cantidades de dinero: para un billete de avión, quién sabe si para una inesperada operación a vida o muerte… Embelesada, la víctima enamorada accede y, cuando se da cuenta, ni tiene amor ni tiene por supuesto dinero, lo único que tiene es el corazón hecho añicos. Si un estafador del amor te engaña, la culpa es del otro. Si caes dos veces en la misma trampa, la culpa es decididamente tuya. Información de servicio: no te dejes engatusar por un estafador del amor porque lo único que quiere es tu dinero y no tu corazón.

La primera vez la culpa fue de Mbappé, nuestro particular estafador del amor. Colgó fotos suyas de crío en su habitación, rodeado de posters de Cristiano con la camiseta del Madrid. Sacó a la venta un cómic en el que confesaba que su sueño era jugar en el Real. Hablaba español en la intimidad y, lo que era peor, también en público: ¡Qué simpático era el estafador del amor! ¡Sólo le faltó exclamar "olé, torero"! Jugó al despiste con el madridismo, tiró de sentimientos, se abrió un perfil falso y nos conquistó a todos. Y, en el último minuto, con los invitados en la iglesia y el cura esperando para empezar la misa, rompió por whatsapp: "No eres tú, Florentino, soy yo" Si, la temporada que viene o la siguiente o a la otra, el Real Madrid y el madridismo vuelven a caer en las redes de este estafador del amor, el problema ya no será suyo sino nuestro. ¿Es bueno?... No, no lo es: Mbappé es buenísimo y va a marcar las diferencias allá donde vaya, pero mintió. El Real Madrid, o sea Florentino, deberá decidir ahora si quiere en su vestuario a un mentiroso. Pero si lo quiere, si acaba aceptándolo y el estafador del amor vuelve a irse con otra, el culpable será el club. Y el Madrid volverá a ser el hazmerreír de todo el mundo.

Ya sé que esto de la palabra dada está en desuso y no se lleva. Ya sé que esto del honor sueña a Scaramouche o al Tulipán Negro. Todo esto lo sé. Sé que ya no queda demasiada gente por ahí que te estreche la mano con fuerza y que te mire a los ojos y tengas claro entonces que eso es tanto como firmar un contrato delante de un notario, lo sé. Pero, y lo he repetido un montón de veces, yo, a diferencia de Mbappé, sí creo de verdad que el Real Madrid es otra cosa, creo en un club distinto, diferente, distinto. No estoy diciendo que no se le pueda decir que no al Madrid, que sí se le puede decir. Estoy diciendo que al Madrid no se le puede estafar con el amor, y eso es lo que hizo este muchacho malcriado allá por el mes de mayo, jugar con el Real y romperle el corazón. La decisión no es baladí: ¿Es el Real Madrid uno más o no lo es? ¿Es como los otros?

Anoche, en El Chiringuito, incluso empezó a flotar en el ambiente qué hacer con Vinicius, dónde colocarlo cuando llegue el estafador del amor y si cambiarlo a él de banda o, incluso, venderlo. Si, para que llegue este rompecorazones, el Real Madrid le da la patada o ningunea a un chico que se está partiendo el alma por ese escudo, además de torpe mi equipo habrá demostrado que no es distinto al resto. Hay más amor al Madrid en una finta de Vinicius o en un gesto suyo pidiéndole a la grada que se venga arriba que en el perfil falso que ha generado el estafador del amor. Jugó con el Madrid, engañó a Florentino, influyó negativamente en la planificación de la temporada y se quedó en el PSG porque le llamó Macron. No digáis que no os lo advertí. La próxima vez que os deje en el altar y tengáis que suspender el banquete pondrá como excusa a Biden. O al Papa, quién sabe. O, por elevación, al mismo Dios. Porque nadie sabe de lo que es capaz un mentiroso salvo continuar mintiendo.