Messi, otra cortina de humo

En Cortina de humo, de Barry Levinson, al presidente de los Estados Unidos le pillan haciendo insinuaciones sobre una menor de edad en el despacho oval, menos de dos semanas antes de las elecciones. Una de las asistentes presidenciales contrata a un spin doctor, que es algo así como un experto en desviar la atención, que decide inventarse una guerra ficticia contra Albania para que los medios de comunicación se centren en eso. A tal objeto, este asesor se pone en contacto con un famoso productor de Hollywood que filma una película sobre la falsa guerra e incluso le pone una banda sonora y todo. Hoy se ha sabido por Marçal Lorente y El Chiringuito que finalmente Leo Messi se irá del PSG, sí, pero con destino a Arabia Saudí, en concreto al Al Hilal, y no al Fútbol Club Barcelona, tal y como se había especulado desde hacía semanas. Marçal ha llegado a decir que nunca hubo oferta formal del Barça por Messi pero, sin embargo, Joan Laporta se ha tirado un mes alimentando la peregrina teoría de que el argentino podría volver a un club sin proyecto deportivo claro, a cobrar muchísimo menos dinero, con una directiva que le repele directamente y con la que está enfrentado y a un equipo que la próxima temporada puede estar perfectamente fuera de la Champions por decisión de la UEFA. Esto, claro, ha quedado desmontado por la primicia de Marçal.

Porque Joan Laporta no es presidente de un club de fútbol, no, es un prestidigitador. ¿Franco?... Cortina de humo. ¿Las cajas rojas del otro día en la rueda de prensa?... Otra cortina de humo. ¿Messi?... Lo de Messi no ha sido una cortina de humo, no, lo de Leo Messi ha sido un cortinón. Pero vamos a ver, almas de cántaro, ¿de verdad os habéis creído la milonga de que Messi iba a pasar de cobrar 50 millones a 6 porque es muy culé? ¿En serio? ¿De verdad alguien se creyó que Messi se iba a quedar en el Barça perdiendo dinero en vez de aceptar una oferta millonaria del PSG? Pero, hombre, que Messi tiene el récord mundial de renovaciones al alza. Que hubo un vicepresidente económico del club al que se le ocurrió decir la verdad, o sea que pagarle más era una locura, y el tipo salió volando por los aires en cuanto el argentino apretó el botón eyector de pasajero incómodo. Messi pensaba siempre en Messi, luego en Messi y después en el Barça, que le pagaba millonariamente por jugar al fútbol. Y su nómina, aunque no sólo la suya, explica en parte la situación de bancarrota por la que atraviesa el club. Laporta ha agitado durante tres semanas la banderita de Messi después de agitar durante otras dos la de Falange Española de las JONS. O sea, han utilizado a Messi para desviar momentáneamente la atención de lo mollar, de lo esencial, de lo único relevante y es que el Barcelona pagó durante 17 años al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué será ahora? Pues ahora será Gundogan y luego Gundogin y más tarde será la muñeca Wendolin, el caso es ganarle tiempo al tiempo con la colaboración necesaria del oficialismo periodístico, que se ha tirado un mes tocando el banjo.

Hoy, en el Twich de El Chiringuito, Jota Jordi ha dicho algo verdaderamente extraordinario y que define a las mil maravillas que viven en Babia, provincia de León: "Si Messi fuera tan culé habría venido a jugar al campo de Montjuic y cobrando mucho menos". No han entendido nada. Nada. Insisto, Messi es de Messi, lo que no quiere decir que no le tenga cariño al Barcelona, y hace bien en mirar por su interés y por el de su familia y no por el de Joan Laporta, que repito que es un prestidigitador y de los malos. Por lo demás, una oferta de 600 millones es sencillamente irrechazable, aunque Luka Modric, sin ir más lejos, haya rechazado una mucho mejor que la del Madrid para seguir aquí un año más. En Arabia, por cierto, Messi se encontrará con Cristiano: el portugués fue allí por el vil metal y a arrastrarse por el campo, el argentino va allí para aprender idiomas y como embajador de buena voluntad de Naciones Unidas. Increíble.