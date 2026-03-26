Munuera siempre vence

El martes decía que lo previsible era que a Fede Valverde le cayeran dos partidos de sanción por la injusta cartulina roja que Munuera Montero le mostró el domingo tras su entrada a Álex Baena, y hoy el Comité de Competición, que no es en absoluto ajeno a toda esta milongaza de la federación española de fútbol, le ha castigado sólo con uno. Yo creo que, más que a las alegaciones jurídicas del Real Madrid, que están todas totalmente justificadas y razonadas, esa reducción de dos partidos a uno se debe en realidad al buen comportamiento de Álvaro Arbeloa, que no le montó un pollo en ningún momento a Wyatt Earp, o sea a Munuera Montero, y que incluso bajó luego al vestuario a darle las gracias por su buen tono. Cualquiera que tenga ojos en la cara y que haya jugado un poco al fútbol, no mucho, no, sólo un poco, en el patio del colegio por ejemplo, nada profesional, sabe que esa entrada no es jamás merecedora de una expulsión. Pero es que ya ni siquiera es necesario haber jugado algo, insisto en que no mucho, al fútbol para ver que Valverde está clarísimamente en disposición de jugar el balón. No es una cuestión futbolística, no, es una cuestión física, es una cuestión de distancias. En las imágenes, que he visto repetidas varias veces, se observa claramente cómo Federico Valverde está disputando el balón. No hay más que coger un metro para saberlo.

Pero aquí nos encontramos con dos obstáculos principales. Uno de ellos es que, a pesar de que todos hayamos visto la jugada y que esté bastante claro que Valverde está disputando el balón, los árbitros juegan con una red de seguridad que sólo tienen ellos en todo el planeta Tierra, nadie más, ni siquiera Su Santidad el Papa, y me refiero a la presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si el árbitro dirige, por ejemplo, el domingo 22 de marzo un Lenense Proinastur-Llanes del Grupo Tercero de Tercera Federación en el campo del primero, o sea en El Sotón, pero al árbitro se le pone en las santísimas narices que él ha dirigido un Den Bosch-Vitesse de la Eerste Divisie, o sea de la Segunda Divisón holandesa, en el Timmermans Infra Stadion Die Vliert y así lo deja reflejado en el acta, al Comité de Competición no le queda más remedio que decirle que sí al árbitro como a los locos porque le asiste la veracidad.

La segunda red de seguridad que tienen los árbitros es la de que todo es interpretable. Pongamos por caso que un meteorito cae en mitad de un partido y, como nada es blanco ni negro sino gris, resulta que el árbitro interpreta que eso no es en realidad un meteorito sino, por ejemplo, un anuncio de la Coca Cola. Pues bien, como todo es interpretable y hay un señor que interpreta que algo que está viendo todo Blas con sus propios ojos es otra cosa distinta, pues hay que aceptarlo. Yo, que soy católico, apostólico y romano, estoy dispuesto a otorgarle la presunción de veracidad a Su Santidad León XIV, que además me cae muy bien y me resulta incluso más sencillo que hacerlo con el papa Francisco, que Dios Tenga en Su Gloria, pero con Munuera no estoy dispuesto, no señor, por ahí no paso. Munuera es Munuera y Robert Francis Prevost es el papa León XIV. Mientras Munuera andaba colocando un mural de Messi en la sede de una de sus empresas, Robert Francis Prevost estaba trabajando para los pobres en la Diócesis de Chiclayo, en Perú.

Yo a Su Santidad me lo creo, a los árbitros no. Es más, yo creo que si hay en España un colectivo que se pueda relacionar menos con la veracidad, dejando a un lado por supuesto a PSOE, Podemos, Sumar y todos estos, son precisamente los árbitros españoles. En buena ley, el Comité de Competición debería haber estimado el recurso presentado por el Real Madrid, que está perfectamente argumentado, pero si lo hubiera hecho dejaría con el culo al aire al árbitro, que ha interpretado una cosa cuando es otra y que goza de la presunción de que todo lo que dice es veraz. De modo que Competición corrige el error de Munuera, que debe andar por los 300.000 euros al año, rebajando el castigo a Valverde, siendo por lo tanto perjudicados club y jugador por la negligencia de un tercero. No es que el sistema no sea perfecto, no, es que el sistema es un auténtico dislate, pero es un sistema auspiciado por los trompeteros arbitrales y protegido por los propios clubes que, a excepción del Real Madrid, van al matadero como acuden a él las ovejas merinas. Pero, eso sí, muy dialogantes todos, muy amables, explicándole a todo el mundo cómo piensan joderle la vida hoy. Felicidades. Enhorabuena.