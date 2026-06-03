No basta con el aguanís

No me parece baladí que el primer nombre que haya hecho público Riquelme para su Real Madrid haya sido el de Raúl González Blanco. Y no me parece poco importante por la sencilla razón de que la semana anterior dijo que anunciaría a bombo y platillo a su entrenador y a dos estrellas internacionales, apareció por ahí el nombre de Klopp, que todos sabíamos que era imposible, luego se filtró el nombre de Cesc, que ya dijo aquí mismo Sergio Fernández que era imposible porque iba a seguir en el Como, y la última referencia que hemos tenido es la de Arteta, quien, preguntado el otro día por su futuro, dijo que ahora quería descansar. Y en cuanto a las estrellas internacionales prometidas, el dueño de Cox dijo que si él era presidente en el Madrid jugaría un futbolista como Rodri... pero que no debe ser Rodri porque a Rodri le preguntaron también ayer en la concentración de España y dijo que de su futuro no iba a hablar hasta después del Mundial.

El Mundial acaba el 19 de julio pero las elecciones del Real Madrid se celebran este próximo domingo, que es 7 de junio, y lo que no creo que esté en disposición de hacer el señor Riquelme es decir mañana o pasado mañana que con él vendrá Rodri pero que hay que esperar hasta que acabe el Mundial para poder anunciarlo. Si Rodri no dijo ayer "sí, yo jugaré en el Madrid si gana Enrique Riquelme" es porque él quiere jugar en el Real Madrid. Punto. Con Riquelme o con Florentino. Y aunque haya hablado con Riquelme (porque estos últimos diez días mucha gente ha hablado con él) me parece que el centrocampista del City cree que Riquelme va a perder y que él también tiene muchas posibilidades de jugar en el Madrid si gana el actual presidente, que es lo más razonable que pase.

De modo que sin el nombre de un entrenador que poder anunciar y sin tener atados del todo a los jugadores, era de cajón que lo primero que haría pública sería la identidad del director deportivo. Y aquí vuelvo al principio: no me parece irrelevante que el nombre de Riquelme para la jefatura de la parcela deportiva sea el de Raúl. ¿Por qué? En primer lugar, porque Riquelme tiene que elegir a alguien que, en caso de victoria de Florentino, no tenga miedo a quemarse en la hoguera con él, y Raúl sabe perfectamente que con Florentino no va a dar el salto. Estuvo ahí, dirigiendo al Castilla, ni más ni menos que seis años, de 2019 a 2025, pero su nombre nunca llegó a sonar con fuerza como primer entrenador. Es más, cuando se fue Ancelotti trajeron de fuera a Xabi y cuando prescindieron de Xabi ascendieron a Álvaro Arbeloa, y eso es lo que yo creo que acabó por quemar a Raúl. Así que Raúl no tiene miedo a quemarse porque sabe que no puede estar más quemado y, aunque es consciente de que Riquelme no parte precisamente como favorito, su decisión de ir con él en la candidatura es también un modo de mostrar en público su enfado con Florentino. Si suena la flauta y gana será director deportivo y si pierde se volverá a La Finca.

De modo que Riquelme elige un cromo. Y del álbum que tenía en su casa el de Raúl le ha parecido el más accesible. Es un win-win para Raúl en realidad pero el problema gordo le llegará al Madrid si gana Riquelme y tiene que comerse con patatas a Raúl como director deportivo. Parece sencillo eso de dirigir el fútbol del Real Madrid pero no lo es. Quiero decir que no vale con el aguanís, hace falta algo más. Raúl fue una leyenda sobre el campo pero es un ejecutivo absolutamente virgen en los despachos. ¿Que su experiencia debe valerle? Por supuesto, pero la dirección deportiva no es moco de pavo. El envoltorio del caramelo de Raúl sería el del teórico maltrato que se da a la cantera del Madrid según Riquelme y, para solucionarlo, se recurriría a un canterano del Atleti. Ojo, Raúl es una leyenda del Madrid, de eso no hay ninguna duda, pero si Jesús Gil no hubiera decidido en su momento suprimir la cantera rojiblanca... quién sabe cómo se habría escrito la historia. La demagogia y el populismo de Enrique Riquelme atufan: "¿Dónde están los ganadores de la Youth League de 2020?" Él sabe perfectamente dónde están: Luis López en el Eibar, Miguel Gutiérrez en el Nápoles, Víctor Chust en el Elche, Pablo Ramón en el Racing de Santander, Santos en el Nástic, Blanco en el Alavés, Dotor en el Celta... ¿Sigo? Son todos futbolistas fantásticos, profesionales del fútbol, grandes jugadores, pero el nivel del Real Madrid es máximo y no puede alcanzarlo todo el mundo. Si Riquelme me dice que eso va a cambiar por poner ahí a Raúl yo le digo que no tiene ni la más remota idea de lo que dice.

¿Y por qué Raúl a la dirección deportiva? Quiero decir, ¿por qué no apostar por él como entrenador? Esa sí habría sido una baza interesante: "Miren ustedes, Florentino nunca confió en Raúl como entrenador pero yo sí lo hago: aquí está". Pero no, lo lleva como director deportivo. Curioso, ¿no? Es como si no confiara del todo en él como entrenador o le pareciera un cromo demasiado flojo como para competir con José Mourinho pero, sin embargo, lo pusiera en un puesto... No sé... Director deportivo... Bueno... Bien... Vale. Por cierto: imagino que Riquelme habrá consultado con Raúl el fichaje de Rodri, ¿no? Ya sé, ya sé: para llegar a la conclusión de que Rodri es un futbolista top y del nivel del Real Madrid no es necesario un director deportivo... Enhorabuena, Riquelme, acaba de llegar usted exactamente al mismo sitio donde está hace tiempo Florentino Pérez.