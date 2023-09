No olvidéis enseñar la cabeza de Rubiales a la gente

Todo, desde el día elegido para dimitir (un domingo de finales de verano y sin fútbol), hasta la hora (por la noche, casi a punto de que la gente se vaya a la cama), pasando por el escenario (el canal de un periodista inglés y en inglés, otro peligroso machista y trumpista según Angels Barceló, la periodista que cogía de la manita a Pablo Iglesias, que huía de una mujer, por cierto, Rocío Monasterio), demuestra que Luis Rubiales piensa que todo el mundo está en su contra. Es su forma de decir, "ahí os quedáis", aunque a mí hubiera alguien que me dijera el otro día que iba a luchar hasta el final. Y puede que lo haga, yo no lo dudo, pero ya lo hará desde fuera de una federación a la que él sabía perfectamente que no podía regresar. El detonante fue la denuncia de Hermoso ante la fiscalía, y pienso que el hecho de que se añadiera el delito de coacción acabó por convencer a Rubiales de que lo tenía que dejar. Y un domingo sin fútbol de Primera y por la noche lo dejó, pillando incluso por sorpresa a su Gobierno, al Gobierno de su PSOE, al partido político que lo mantuvo contra viento y marea porque, según relató El Mundo, el fútbol español no podía caer de ninguna de las maneras en las garras de Javier Tebas.

¿Quién presenta la denuncia? Porque la firma Hermoso, sí, de su puño y letra, pero, ¿quién la presenta? ¿Fue Hermoso a la fiscalía o la fiscalía fue a ella? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? La denuncia la presenta Yolanda Díaz, la presenta Irene Montero, la presenta Ione Belarra. En ella Hermoso describe el comportamiento de Rubiales y de su entorno posterior al beso como "hostigamiento". Yo creo que a ella también la presionaron y hostigaron y que esa presión dio como resultado una denuncia que necesitaban el PSOE y Podemos. El caso es que si alguien pensaba que el Mundial iba a servir de motor de inyección para el fútbol femenino español ha sido justo todo lo contrario. No es que el gobierno tenga que rectificar a través del BOE el nombre de cinco campeonas del mundo, eso es una anécdota terrible pero anécdota al fin y al cabo, es que la federación, por ejemplo, no advirtió a tiempo a los clubes de que tenían que liberar a sus futbolistas para los dos primeros encuentros de Liga de Naciones. Es que, a día de hoy, no se conoce aún sin las ochenta y una chantajistas se sienten ya suficientemente contentas con las cabezas de Rubiales y Vilda y son ya seleccionables o aún quieren más decapitaciones. Es que la Liga F tendría que haber arrancado este fin de semana y no lo ha hecho porque hay clubes modestos que no pueden llegar a lo que piden las jugadoras. Es que hay futbolistas, por ejemplo las del Unión Deportiva Granadilla de Tenerife, que están hartas de este bloqueo y que lo único que quieren es jugar. El viernes tanto ellas como las chicas del Sevilla decidieron no presentarse al encuentro… también por presiones.

Del gobernador de La Bastilla hubo quien dijo que había perdido la cabeza antes de que se la cortaran, algo de eso le ha pasado a Rubiales, que la había perdido antes del beso. Él ya no lleva la cabeza deportiva sobre sus hombros pero, y probablemente porque las lideresas se sientan muy fuertes gracias al Mundial, se ha instalado en nuestro fútbol femenino una suerte de histerismo revolucionario que amenaza con convertirlo todo en cenizas. Claro que, si ves las declaraciones de la Saint Just de toda esta historia, que sería Verónica Boquete, te tienes que echar las manos a la cabeza. Después de brindar con un Champagne que no lo era por la destitución de Vilda, que aún no conoce por cierto el motivo real de su despido, en Der Spiegel dice que hackearon el teléfono de Hermoso, que han ganado una batalla pero están perdiendo la guerra, critica el nombramiento de Montse Tomé (probablemente para postularse ella misma) y sugiere que la huelga no tiene tanto que ver con la remuneración económica como con que quieren más cabezas. Sus declaraciones son las de alguien a quien se le ha ido absolutamente la chota: "Así es la guerra", dice, "sabíamos que no había reglas". ¿Qué guerra? ¿La de Gila? ¿Está el enemigo? Pues que se ponga.

Verónica Boquete tiene 36 años. Ya lo dije el otro día y lo repito hoy, tiene que tener mucha odio dentro, mucha inquina, para decir y hacer todo lo que está diciendo y haciendo. Ese lenguaje belicista y de confrontación ("así es la guerra, sabíamos que no había reglas") está acabando con el sueño del Mundial y, aunque a mi amigo Dieter no le guste esto que voy a decir, está alejando definitivamente también del fútbol femenino a quien comenzaba a acercarse a él. Ayer, a eso de las diez y media de la noche, Irene Montero, la Vero Boquete del gobierno, publicaba el siguiente tuit: "Se acabó". Pero no se acabó, no, qué va, nada más lejos de la realidad. Esto no ha hecho más que empezar. Hoy, ahora mismo, por nuestras calles circulan ciento diecisiete excarcelados por la ley del sí es sí y mil ciento cincuenta y cinco abusadores que vieron rebajada su condena gracias a la incompetencia de una ministra que jamás lo habría sido en un país medio normal. España no lo es, desde luego. El fútbol femenino ganó el Mundial sin la participación de las quince chantajistas y ahora las ochenta y una quieren enterrarlo. Dicen que, ya en el cadalso y a punto de ser ejecutado, Danton le dijo al verdugo: "No olvides enseñar mi cabeza a la gente; vale la pena verla". No olvidéis enseñar la cabeza de Rubiales. Como dice Mademoiselle Boquete, esto es la guerra. Y no hay reglas. Ni reglas ni, a este paso, fútbol femenino en España.