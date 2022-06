No veréis a Toni Kroos transmitiendo en vivo y en directo su ampliación y consiguiente mejora de contrato, no lo veréis. No veréis a Toni Kroos exhibiendo impúdicamente a su representante, que seguro que tiene; es más, para saber el nombre de la persona que lleva sus asuntos profesionales, deberéis entrar en Google. Entrad, entrad, seguro que no es famoso. No veréis a Toni Kroos compitiendo por convertirse en el futbolista alemán con más internacionalidades de la historia, de hecho se retiró de la selección en cuanto vio que el cuerpo no le daba para ambas cosas, su equipo y Alemania. No veréis a Toni Kroos en esa pelea, un poco absurda, por colocarse en las mejores posiciones del Balón de Oro, ni oiréis tampoco ninguna conversación suya hablando con éste o con aquel para que mueva sus hilos y haga que le voten. No veréis a Toni Kroos en Tik Tok, ni en un Mundial de globos. No lo veréis en Instagram haciendo flexiones como si fuera Demi Moore en La sargento O'Neill, ni oiréis que un amigo suyo acaba de estrellar uno de sus coches, por supuesto de precio desorbitado.

Tampoco conoceréis a su mujer y a sus hijos salvo que buceéis en la red. No veréis a Toni Kroos metido en un lío de vestuario o conspirando contra su entrenador, no lo veréis. De hecho, no veréis a Toni Kroos y punto. No lo veréis. Tampoco sobre el terreno de juego. No veréis a Toni Kroos moviendo al equipo al ritmo que él quiere o dando esos pases de cuarenta metros sin despeinarse. Ni, pese a su clase, lo veréis tampoco en las listas del mejor once de la FIFA o el equipo ideal de la UEFA. Y si no veréis a Toni Kroos en ninguna de esas circunstancias es por la sencilla razón de que Kroos es el último futbolista vintage, un crack de perfil bajo, uno de esos jugadores que no quieren molestar, lo que antiguamente se conocía como un futbolista de equipo, como si los demás no lo fueran, a lo mejor no lo son.

El día que Toni Kroos alcance un acuerdo para ampliar su contrato con el Real Madrid, ese mismo día veréis de repente a Toni Kroos. No habrá tic, tac con Kroos. Y, si repasáis la historia reciente del mejor Real Madrid de todos los tiempos probablemente junto al que lideró Di Stéfano, veréis al jugador que no veíais y os daréis cuenta de que el futbolista que pensábais que no estaba está, siempre está Kroos aunque no lo veáis. Hay una escena fantástica en Gladiator en la que Marco Aurelio le dice a Máximo Décimo Meridio que ha decidido que sea su sucesor en el trono; Máximo le dice al emperador, que es amigo suyo, que eso no puede ser de ningún modo, que él no está preparado para el cargo y que, además y por si fuera poco, él tiene un hijo, que es Cómodo, y que debe ser su heredero natural. Y entonces, con la simplicidad de un hombre culto e intuitivo, Marco Aurelio sonríe y le dice a Máximo: "Por esto precisamente tienes que ser tú". Tiene que ser él porque Máximo es el único hombre en toda Roma que no aspira a suceder al emperador.

Tampoco veréis a Toni Kroos regateándole al club, no tiene cintura para eso. Por eso justamente, y cuando desde el Real Madrid le han dicho que tienen que hablar para ampliar su contrato, que finaliza en junio de 2023, Kroos ha dicho que hay que esperar un poco, que quiere medir sus fuerzas, que prefiere saber si está o no en condiciones de ayudar al equipo más allá de la próxima temporada. Y por cosas como esta, y como en el caso de la escena de Gladiator, es por las que resulta imprescindible que un futbolista como Toni Kroos siga vinculado al Real Madrid. No veréis a Toni Kroos planteándole un pulso a Florentino Pérez por un año más o menos, ni tampoco lo veréis zarandeando con violencia la oferta de otro equipo. No veréis a Kroos bajando al vestuario para decirle a sus compañeros que él no piensa rebajarse el sueldo un diez por ciento. No veréis a Toni Kroos creyéndose más importante que el escudo. Y porque no lo veréis y porque Toni Kroos es el futbolista que nunca estuvo allí es precisamente por lo que Kroos ha encajado tan bien en un club tan exigente como el madridista. No veréis a Kroos estando por estar, matando moscas con el rabo, dándole sombra el botijo, aplaudiendo desde el banquillo a sus compañeros, agotando mortecino sus últimos tres años de contrato, soñando con asaltar la banca de la MLS, facturando un día más, no lo veréis. A este futbolista ejemplar, probablemente el mejor alemán de la historia de un club que ha tenido en sus filas a algunos de los mejores jugadores alemanes de todos los tiempos, sólo lo veréis marcando las diferencias sobre el cesped. Fuera de él, Toni Kroos no es nadie, no existe, simplemente no lo veréis. Y punto. No veréis a Toni Kroos.