Nos merecemos que Xavi se salte la cola

Aún sin pretenderlo, aún sin él quererlo, esa lamentable imagen de Xavi Hernández a la carrera captada por El Chiringuito, acompañado por su coaching, saltándose todos los cordones de seguridad del AVE, pasando por encima y por supuesto por delante de un nutrido grupo de ciudadanos que estaban guardando respetuosamente la cola, resulta en el fondo emblemática de lo que es el Barça en España, un club que hace y deshace, que un día no se presenta a un partido porque no le da la gana, que otro día arroja la cabeza de un cochinillo al campo sin que se cumpla la sanción, que otro día más consigue que se retrase un encuentro por su propia imprevisión o que paga siete millones de euros durante diecisiete años al vicepresidente arbitral en activo sin que ocurra absolutamente nada. De acuerdo, lo de Xavi es un aperitivo, pero reconozcamos que es un aperitivo muy significativo.

A la vista de lo sucedido hoy en el Congreso de los diputados está que esta situación de impunidad no sólo no va a mejorar sino que va a empeorar, o sea que ha venido para quedarse. No estamos en un país de ciudadanos libres e iguales sino en uno en el que algunos ciudadanos pueden hacer lo que les dé la gana mientras el resto tiene que atenerse a las normas que se saltan los de enfrente. ¿Por qué se salta Xavi la cola del AVE sin ni siquiera pedir perdón? Pues lo hace porque Xavi siente que no tiene por qué pedirlo, porque Xavi ha sido educado y ha crecido en un sistema podrido hasta las raíces que lo que enseña en las escuelas es que hay unos ciudadanos superiores al resto. Por eso Xavi se salta la cola, lo hace porque se siente amnistiado, libre de todo pecado. Y por eso, cuando al Barça le pillan pagando al vicepresidente arbitral, presenta su acción (que es totalmente reprobable y condenable) ante la sociedad como algo normal, algo que en el fondo hacen todos. Ya lo dijo Iceta, quien esté libre de pecado...

Xavi se salta todos los controles porque no hay ningún ciudadano que salte y diga, "¡oiga, dónde va! ¡A mí me importa un bledo que usted sea entrenador del Barcelona, póngase a la cola!" Xavi se salta la cola porque, en líneas generales, la gente en España es buena y pacífica. Demasiado buena. Y demasiado pacífica. Xavi se salta la cola porque le dejan que se la salte. Y el Barcelona paga al vicepresidente arbitral porque el resto deja que lo haga. En silencio. Sin rechistar. Los clubes de fútbol, los responsables políticos, la administración, la UEFA… todos ellos son esa señora mayor que va con su maletita de fin de semana y que observa cómo un crío que ni siquiera tiene cincuenta años hace lo que le da la real gana. Insisto, lo hace porque puede hacerlo, porque se siente invulnerable. Lo hace porque se cree mejor. Superior. Porque, como diría Laporta, está en la pomada.

El nivel es el que es. Ayer, y sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español, el presidente de uno de los clubes grandes de nuestro país, el Atlético de Madrid, dijo que era una guarrada. Y añadió, "y una cerdada". Una guarrada y una cerdada. Es el primer análisis público, creo, que algún responsable del Atleti hace del pago del Barça de siete millones a Negreira. Es una guarrada y una cerdada. Caca, culo, pedo, pis. Preguntado a continuación por si irá o no al campo del equipo que acaba de hacerle al Atleti, según él, una guarrada y una cerdada, Cerezo apuntilla lo siguiente: "Si me invitan, yo no tengo por qué no ir". De modo que el presidente del Atlético de Madrid no encuentra en realidad un motivo claro para no acudir al campo del equipo que ha estado pagando siete millones de euros durante diecisiete años al vicepresidente arbitral, lo que en sus propias palabras es una guarrada y una cerdada. Lo que me lleva de nuevo al principio, a esa imagen casposa de Xavi saltándose la cola del tren porque tiene prisa y no llega a tiempo. Merecemos que lo haga. En serio. Merecemos que Xavi se salte la cola. Lo merecemos del mismo modo que merecemos que el Barça no pague por haberse tirado diecisiete años haciéndolo al vicepresidente de los árbitros y nos merecemos también tener ahí a Pedro Sánchez. En realidad no son ellos, somos nosotros. No hacemos nada por evitarlo y, por lo tanto, nos lo merecemos.