Olé, Pepe Castro, olé. No parece que al presidente del Sevilla vaya a intimidarle la ruptura de relaciones con el Barça, es más creo que se jacta de ello y deduzco que dio por hecho que Laporta iba a darse cuenta de que, tras el comunicado del viernes, era el Sevilla quien rompía con el equipo catalán y no al revés. Hombre, si tú muestras tu "total indignación y repulsa por las prácticas realizadas" por el Barcelona, si añades a continuación que "rechazas el comportamiento del club azulgrana" y a renglón seguido informas de que se han "suspendido los actos protocolarios correspondientes al partido de Liga" del viernes, todo hace indicar que, aún sin decirlo, es el Sevilla el que rompe relaciones con el Barcelona y no al revés. Pero, y por si quedara alguna duda, hoy Castro ha dicho que "si han pagado a un árbitro es por algo" y que eso no va con la limpieza de la competición. Así que, insisto, olé, Pepe Castro, olé.

Hay, sin embargo, algo que sí me preocupa y es que el presidente del Sevilla haya dado en solitario este paso moral y ético hacia adelante. Y aún más preocupante que eso me parece el hecho de que Castro haya reconocido haber recibido "muchísimos apoyos" de clubes de la Liga "aunque nadie se moje públicamente". Esto es algo que sinceramente no entiendo bien. Si, según el presidente del Sevilla, hay muchísimos clubes que están de acuerdo con lo expuesto el viernes por el club andaluz, ¿a santo de qué no siguen su senda? De acuerdo, hay un tiempo legal y todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero también hay un tiempo moral y, si está confirmado como efectivamente lo está que el Barça pagó 7 millones a Negreira, es el momento de activar ese tiempo ético. Lo que dice Castro es que es objetivamente inmoral haberle pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que esa acción reprobable supone un desdoro y un desprestigio a nivel mundial para la Liga en la que intervienen, entre otros, el Sevilla y que, una vez conocida la investigación, antes llamada imputación, de dos ex presidentes culés y del propio club azulgrana, no hay por qué esperar más para iniciar la condena social.

Pongamos por caso el beso de Rubiales a Hermoso. Yo creo que, al final, todo quedará en una sanción administrativa de medio pelo pero al ex presidente de la federación ya se le ha condenado socialmente hasta el punto de que será muy complicado que vuelva a encontrar un trabajo en España vinculado al deporte. Y hay otra derivada interesante: si Castro ha recibido en privado infinidad de apoyos de otros clubes, ¿por qué no hacerlos públicos? ¿A qué o a quién tienen miedo? Hombre, entiendo que a lo mejor esta batalla por la limpieza de la Liga no deban iniciarla Cartagena o Alcorcón, pero, ¿el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club, el Valencia? ¿Apoyan a Castro en privado pero en público no dicen ni pío? Hay otro doble aspecto interesante porque si tú denuncias públicamente en solitario y reconoces haber recibido apoyos a tu denuncia en privado es por la sencilla razón de que no te sientes bien representado, ¿no? ¿Y quién representa a la Liga? Pues sí, Javier Tebas. Tebas, que sólo acierta a decir "prescrito" en relación con el mayor escándalo de la historia del deporte español, decía el otro día, y leo textualmente, "no tengo ni idea de si el Real Madrid adultera la competición". O sea, Tebas no tiene ni idea de si tres vídeos del canal temático del Madrid adulteran la competición como sugiere Gil Marín pero sin embargo se calla ante los 7 millones que el Barça pagó a Negreira. Pues con estos bueyes hay que arar.

Y hay otro aspecto que me parece relevante y es el club que se ha atrevido a poner colorado al Barcelona, o sea el Sevilla. Y me parece relevante porque, y con todos mis respetos, el Sevilla, que es indudablemente uno de los grandes de España, no recuerdo que haya competido demasiadas veces con el Barça por la Liga en los últimos tiempos. Imagino, aunque hablo de memoria, que lo habrán hecho más veces el Real Madrid o el Atlético de Madrid. En realidad, y tal y como dice el juez, todos los clubes son afectados, pero en cuanto a la cabeza de la Liga los más afectados son precisamente los dos equipos de Madrid, Real y Atleti. A estas horas Gil, que corrió presto a denunciar al Madrid por una tarjeta amarilla, aún no ha dicho esta boca es mía con respecto al caso Negreira. Y, ojo Miguel Ángel, el Atleti vale menos con menos Ligas en sus vitrinas que con más. Lo digo por si está usted pensando en vender. Olé, Pepe Castro, olé. Ha sido usted especialmente valiente en el seno de un colectivo esencialmente cobarde, egoísta y que va a lo suyo. No ha dejado usted en evidencia sólo al Barcelona sino a los treinta y nueve clubes restantes de Primera y Segunda, incluído el mío. A puntito estuvo de causar la personación del Real Madrid como perjudicado lo que usted, señor Castro, obtuvo el viernes, o sea la ruptura de relaciones. Y eso es sencillamente porque a la gente de la calle, al aficionado medio, eso de la personación le suena a chino mandarín. Lo de "no voy al palco mientras no solucionen esto" se entiende mucho mejor. Olé, Pepe Castro, olé. Olé torero.