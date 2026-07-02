Pide perdón, Julián, pide perdón

No es el qué, nunca lo ha sido de hecho, es el cómo. Si hubiera sido el qué, miles de clubes habrían denunciado a otros tantos miles por haber negociado con jugadores con contrato en vigor. Cuando oigáis a alguien que se pregunta en voz alta eso, "¿No ha negociado nunca a lo largo de la historia del fútbol ningún club con ningún jugador con contrato en vigor?", tenéis delante de vosotros a una persona que os está tomando por auténticos imbéciles. Por supuesto que eso se hace, naturalmente que sí. Por supuesto que los clubes que están interesados en futbolistas que tienen contrato con otro equipo contactan con ellos. Pero, insisto, nunca ha sido el qué, en el caso del Fútbol Club Barcelona siempre se ha tratado del cómo.

Porque hay mil formas de dirigirse a un futbolista con contrato en vigor, incluso a través de una servilleta, imaginaos si hay formas. Pero si tú coincides en un acto con, pongamos por caso, Zinedine Zidane, que sabes que tiene contrato en vigor con la Juventus de Turín, y le pasas una servilleta con el siguiente texto: "¿Quieres jugar en el Madrid?", y él te dice que sí con la cabeza y, en ese preciso instante, te levantas de la mesa, pides silencio y te diriges al público presente y les dices: "quiero que sepáis que le he pasado una servilleta a Zidane y le he escrito que si quería jugar en el Madrid y él me acaba de decir que sí", primero eres un auténtico patán descerebrado y, en segundo lugar, es muy probable que, aunque sólo sea por dignidad institucional y para evitar que los seguidores del equipo no les corran a gorrazos por Vía Garibaldi, los dueños de la Juventus se cierren en banda y le digan a Zidane que, si él quiere salir, al único club al que no lo hará jamás será al que preside ese señor con gafas que acaba de dejarles en evidencia. ¿Por qué? Porque, como decía, nunca ha sido el qué, siempre ha sido el cómo. Y qué casualidad que, en el cómo, siempre pillan al mismo con los pantalones bajados, al Fútbol Club Barcelona.

El martes, en El Chiringuito, le dije "¡500!" a Toni Freixa. 500 millones de euros, ese es el montante económico que aparece en la cláusula liberatoria que tanto Julián Álvarez, el del sueño, como el representante de Julián Álvarez, el de las meteduras de pata, acordaron en su día para el contrato que el delantero argentino, que si es suficientemente adulto como para tener un hijo debe serlo también para respetar su palabra, firmó con el Atlético de Madrid cuando no contaba para nada para Pep Guardiola. El Atleti apostó muy fuerte por un suplente del City, que es lo que era Julián en ese momento. Pagó un pastón por él, lo reconstruyó, lo sanó, lo devolvió a la primera línea futbolística mundial y, cuando Julián ya no era Julián, o sea cuando Julián ya no era aquel triste suplente del City sino el titular del Atleti, el chaval se acordó, fíjate tú, de que él siempre había tenido el sueño de irse al Barça y, a medias con el club catalán, pactó una comparecencia al final de un partido de la selección argentina para gritarle al mundo que el Atlético de Madrid era poco para él y que quería irse. ¿No es comprensible que, atónitos, perplejos, avergonzados, los dueños del Atlético pretendan retener o, en su defecto, impedirle a ese jugador que firme con el Barça? Por supuesto que es comprensible. ¿Por qué? ¿Por el qué? Pues no, por el qué no, por el cómo.

Cuando le dije "¡500!" a Freixa, Pedrerol me respondió: "Para eso no hace falta hablar con el Atleti, le preguntas al chico si quiere jugar en el Barça y haces efectiva la cláusula". Efectivamente: 500. Para eso no tienen que quedar ni bien ni mal con el Atleti, ni tienen tampoco que observar ninguna norma especial de mínima educación: pones los 500 millones encima de la mesa, uno detrás de otro; los cuenta Mateo Alemany, no vaya a ser que, entre millón y millón alguien pretenda colar algún Mortadelo; se ingresa y, al fin, Julián puede cumplir su sueño, eso sí después de haber cumplido el sueño del Atleti, ¿qué sabéis cuál es? Pues os lo digo yo: ingresar 500.

Por lo que parece, y cambiando de deporte, al Real Madrid no le importa demasiado llevarse bien o mal con el Valencia y, sin ellos saberlo, se pusieron en contacto con Pedro Martínez, llegaron a un acuerdo y van a depositar el millón y medio de euros que le permite dirigir al equipo merengue. El Real Madrid de baloncesto tiene un sueño, que es que lo dirija Martínez, y lo paga. ¿El Barça quiere a Julián? ¡Pues que pague su sueño! ¿Una cláusula de 500 millones se pone para no ser abonada? Claro. A Julián le colocaron esa cláusula como un método de protección, para evitar precisamente que el primer patán que apareciera por el bar gritara "¡agárrame el cubata que me lo llevo!" ¿Cuánto vale el cubata? 500, vale 500. Es un cubata caro.

El que tiene menos problemas en esta historia es, curiosamente, el que la ha provocado, o sea el Barça. El Atlético de Madrid, que también tiene un problema porque es propietario de un futbolista que ha declarado su amor incondicional a otro equipo, aún puede salir con bien de esta historia, o bien vendiendo al jugador a cualquiera menos al Barça o bien convenciéndolo para que siga y cumpla su contrato como cualquier trabajador del mundo. Pero el que lo tiene en chino es Julián. Alguien le ha engañado y, a la hora de teatralizarlo, se ha pasado con la dramatización. "¡A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre!" Si yo fuera Julián lo primero que haría sería despedir a mi representante y fichar a un auténtico profesional. Y lo segundo que haría sería pedir perdón. Pide perdón, Julián, porque te has equivocado de un modo tan absolutamente lamentable que ese gesto tuyo del otro día puede marcar para siempre tu carrera profesional. Habla con Griezmann, que también metió la pata hasta el corvejón. Como tú, él también creyó tener un sueño que acabó convirtiéndose en una pesadilla. Pídele perdón a quien te dio la mano para que pudieras recuperarte en un momento deportivo complicado. Pídele perdón a una afición que, cuando no le metías un gol al arcoíris, te sujetó y te animó. Pídeles perdón y después espera, igual a la gente se le pasa el enfado con el tiempo. Mucho tiempo, ¾h?, no será cosa de un día. Pídeles perdón y madura. Crece. Y, cuando lo hagas, llegarás a la conclusión de que en la vida hay muchas ocasiones que no se trata del qué sino del cómo. Serás sabio cuando lo entiendas, ya verás.