Pues porque no

Hace diez días se supo, y todo gracias a la información que publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que, según la Federación Española de Fútbol, Albert Soler encubrió el pago de 3 millones de euros del Barcelona a Enríquez Negreira. Fuentes federativas confirmaron que, cuando Soler abandonó el club catalán en dirección al Consejo Superior de Deportes, conocía perfectamente todos los pagos satisfechos desde el Barça al vicepresidente arbitral. Según el escrito de 13 páginas al que tuvo acceso Libertad Digital, "Soler gozaba de la máxima confianza del ex presidente Bartomeu, tenía conferidas facultades de organización y control del Barcelona y conocía perfectamente los importes que se facturaron desde enero de 2011 hasta junio de 2018". Conviene recordar que Albert Soler abandona el Barcelona en marzo de 2021 e inmediatamente pasa a ostentar un alto cargo en el Consejo Superior de Deportes, pese a lo cual no promovió ni la incoación de ningún expediente disciplinario para sancionar administrativamente las infracciones cometidas cuando aún no habían prescrito, ni tampoco por supuesto la persecución de los delitos presuntamente cometidos.

¿Quién es Albert Soler? Pues Albert Soler Sicilia, nacido en Barcelona en 1966, militante del PSOE desde su juventud, fue nombrado en 2014 Director de Relaciones Institucionales del Barcelona, en 2015 pasó a ser Director de Deportes Profesionales del club catalán y en 2021 regresó a la política activa para ocupar el puesto de Director General de Deportes del Consejo Superior, algo que ya conocía porque en 2008 desempeñó idéntica labor siendo luego elegido en 2011 como presidente del Consejo Superior de Deportes con rango de secretario de Estado. O sea, siempre entrando y saliendo, saliendo y entrando, girando, fluyendo, deslizándose. Catalán, culé, político, del PSOE y, según la información de Miguel Ańgel Pérez, conocedor según la Federación Española de los pagos efectuados a Negreira.

Ayer se conoció que la Federación, que acusa a Soler de encubrir el pago por parte del Barça de 3 millones de euros a Negreira, ha adjudicado provisionalmente a la empresa Mediapro el servicio del videoarbitraje, o sea el VAR. ¿De quién era Mediapro? De Jaume Roures. ¿Y quién es Jaume Roures? Pues, para el caso que nos afecta, Jaume Roures, nacido en Barcelona, culé e izquierdista rico, fue quien, al poner 30 millones de euros encima de la mesa, posibilitó que Joan Laporta completara los avales necesarios para convertirse en presidente del Barça; y fue también quien, allá por agosto de 2022, compró el 24,5% de Barça Studios por 100 millones de euros en lo que supuso, en aquel momento, la cuarta palanca azulgrana. ¿Roures avalista del Barça y propietario de la empresa que organiza el videoarbitraje en una competición en la que participa… el Barça? Pues sí.

Antes preguntaba de quién era Mediapro porque, desde el pasado mes de octubre, Roures ya no es el jefazo de esta empresa sino que el número uno es su amigo del alma Tatxo Benet. Sería bueno recordar también aquí las declaraciones del nuevo CEO de Mediapro acerca del mayor escándalo de la historia del deporte español. Decía Benet: "Se encontró la forma de salir a jugar la Liga con igualdad", añadiendo a continuación "lo que más duele en Madrid es que por una vez en Cataluña se utilizaban sus propias armas". Por cierto que hoy Jorge Calabrés se hace dos preguntas en su perfil de X, ex Twitter: "¿Qué papel ha tenido Miguel Cardenal, ex secretario de Estado para el Deporte, en la adjudicación de este contrato?" Y la segunda: "¿Qué conversaciones y sobre qué asuntos tuvo recientemente con Pedro Rocha?" Y yo me pregunto, ¿y para quién trabaja hoy Cardenal, autor de aquel lamentable artículo en El País defendiendo al Barça por el caso Neymar cuando era presidente del CSD? Pues don Miguel fichó en 2018 por la famosa Mediapro, ex empresa de Roures, avalista del Barça y de Laporta, y ahora de Benet, que justificó el pago a Negreira.

Hoy mismo se ha sabido que un juzgado de Madrid ha concluido que el sistema de videoarbitraje perjudicó claramente al Español durante un partido contra el Atlético de Madrid, en el que los colegiados concedieron un gol fantasma a Griezmann, y que se omitieron imágenes clave de la jugada. De no haber valido ese gol, el Español habría sumado los puntos necesarios para lograr la salvación. El Español. Repito: el Español. ¿Sabéis qué dijo Roures el pasado mes de agosto? Dijo textualmente lo que sigue: "El Girona debe ser el segundo club de Cataluña". También ha concluido el mismo juzgado que se perjudicó claramente al Real Madrid en su partido disputado contra el Valencia en Mestalla, y que acabó con la expulsión de Vinicius, mostrándose imágenes de la agresión del jugador brasileño pero omitiendo el resto, que la completaban y, por supuesto, explicaban.

Todo esto tiene más que ver con lo que pasó el martes en el Congreso y con lo que ocurrió ayer en Estrasburgo con el Barça. El martes, por 178 votos a favor y 172 en contra, salió adelante la proposición de ley de amnistía. Y ayer, en el Parlamento Europeo, un fugado de la justicia advirtió a Pedro Sánchez que o seguía cediendo a su chantaje, o seguía vendiendo la dignidad nacional, o se acababa de golpe y porrazo la legislatura. Tiene que ver con el Barça, por supuesto, pero de lo que hablamos en realidad no es de otra cosa que del entramado catalán, un sistema que llevamos alimentando desde hace medio siglo. Si se concede la amnistía a un delincuente, ¿por qué no olvidar todo lo anterior? ¿Por qué no hacer tabla rasa con Negreira, Soler, Cardenal, el VAR, las imágenes falseadas, el descenso del Español, Benet y la Federación? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues porque no. Aquí, desde luego, no.