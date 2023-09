Quiero la cabeza de Jorge Vilda

Irene Paredes ha dicho que ellas ni ponen ni quitan entrenadores para añadir a continuación que "el que no quiera entenderlo es que no quiere". Pues nadie quiere entenderos, Irene, nadie quiere, sois unas incomprendidas. Cuando, hace ahora justo un año de eso, quince jugadoras se plantaron, dejando tiritando a España, absolutamente todo el mundo, de izquierdas, de derechas y de centro, comunistas, podemitas y liberales, del Barça y del Madrid, altos y bajos, rubios, morenos y pelirrojos entendieron que lo que estábais pidiendo era el cese de Jorge Vilda. Mira si no: El País: "Quince jugadoras renuncian a la selección española de fútbol tras fracasar su intento de echar a Jorge Vilda". El Mundo: "Quince jugadoras renuncian a la selección española al no estar de acuerdo con la continuidad de Jorge Vilda". 20 Minutos: "Estas son las quince jugadoras que renuncian a la selección si Vilda no se va". Sport: "Quince jugadoras renuncian a jugar con la selección tras la no destitución de Jorge Vilda". El Confidencial: "Quince jugadoras renuncian a la selección de fútbol por la continuidad de Vilda". Euronews: "Quince jugadoras renuncian a la selección nacional exigiendo la destitución de su entrenador". La Vanguardia: "Quince jugadoras renuncian a la selección española por la continuidad de Jorge Vilda".

Y más: TeleMadrid: "Quince jugadoras renuncian a la selección después de que Rubiales no aceptara el cese de Vilda". El Español: "Quince jugadoras renuncian a la selección después de que Rubiales rechazase destituir a Vilda". La Razón: "Estas son las quince jugadoras que renuncian a la selección hasta que Vilda sea cesado". Y, por supuesto, Libertad Digital: "Las futbolistas comunican a la federación que no se encuentran con ánimos de ir al equipo nacional si Jorge Vilda sigue siendo el seleccionador". He empleado la vigésimosexta letra del alfabeto español, la y, pero tendría que haber utilizado la decimosexta, la o, porque la lista de medios de comunicación que entendieron que las quince jugadoras renunciaban a ir con España porque Rubiales no entregaba la cabeza de Vilda es interminable. Y en los titulares siempre aparecen las quince jugadoras y el, ahora sí, ya ex seleccionador nacional. Cuando yo pregunto desde el 5 de septiembre si alguien sabe por qué han echado a Vilda, y después de ganar ni más ni menos que un Mundial, lo hago de un modo retórico porque sé perfectamente que si lo han echado es porque ha sido una de las exigencias de las jugadoras. Vosotras, Irene, estáis acostumbradas a hacer y a deshacer, también en vuestros clubes, y cuando hace un año Rubiales no cedió y aguantó y, encima, Vilda ganó el Mundial sin la participación de doce de las quince chantajistas, os vino a ver Dios con el beso del ex presidente de la federación, se os abrió el cielo de par en par.

Ayer Alexia Putellas decía, y leo textualmente, que "esto puede influir en niñas y que cambie el sueño de ser futbolistas". ¿Esto? ¿Qué es esto? "Esto", pronombre demostrativo: indica una cosa no determinada o se utiliza para referirse a la situación o el contexto de la persona que habla. ¿Esto es el beso de Rubiales a Hermoso? ¿Eso es lo que piensa Putellas que puede hacer cambiar su sueño a algunas niñas que quieren ser futbolistas? ¿El beso? Porque, a renglón seguido, dice que hay que tener tolerancia cero ante lo que todo el mundo vio y añade: "Y cambios estructurales porque durante décadas el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades". A ver, ¿cambios estructurales en la Federación Española de atletismo porque no está en la lista de prioridades? ¿Tú sabes, Putellas, que el mismo día que os proclamásteis campeonas del mundo de fútbol hubo otra española, María Pérez, que se proclamó campeona del mundo de 20 kilómetros marcha y que nadie la prestó la menor atención porque vosotras habíais ganado a Inglaterra? Luz Sánchez-Mellado le hace a María una entrevista en El País: "La llamo a su móvil, sin intermediarios. Lo coge a la primera. Dice que sí a la entrevista. No hace falta ir a Granada, donde vive con su esposa, Noe. Viene ella a Madrid a otro asunto y aprovechamos. Se hospeda en casa de un amigo y llega en Metro a la cita en el mismísimo cogollo de la ciudad, frente a la tienda de zapatillas que la patrocina". Escucha, Alexia, a María Pérez, campeona europea de 20 kilómetros marcha en Berlín y campeona mundial de 35 y 20 kilómetros en Budapest… ¡la patrocina una marca de zapatillas!

¿Qué es lo que pedís además de las cabezas que ya han caído y las que van a caer? ¿Tolerancia cero con viajar en autobús? ¿Es eso? ¿Tolerancia cero con no tener fisio, psicólogo y cocinero? Pero si ya los teníais, os los consiguió Luis Rubiales. Rubiales os consiguió al cocinero y Vilda os consiguió el Mundial y los dos están en la calle. El primero por el beso pero, ¿y el segundo? ¿El segundo por qué? Jorge Vilda está en la calle, queridas Putellas y Paredes, porque lo pedísteis vosotras y hubo en la Federación alguien lo suficientemente débil de carácter como para entregároslo. Dejaos de zarandajas. Dad la cara pero de verdad. Y decid, de una vez por todas, por qué pedisteis la cabeza de Jorge Vilda.