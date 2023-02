Raillo y el comodín del racismo

El racismo, querido Antonio José Raillo, defensa del Mallorca, no es un comodín sino una lacra que convendría extirpar cuanto antes de nuestra sociedad. Es absolutamente condenable que alguien se invente un insulto racista u homófobo como hizo por ejemplo Mouctar Diakhaby, que se sacó de la manga que Juan Cala le había llamado "negro de mierda", pero está demostrado y recogido por las cámaras de televisión que a Vinicius le han llamado negro, macaco y maricón, entre otros insultos degradantes, y el otro día apareció colgado de un puente un muñeco con su camiseta y con su nombre. Colgado de un puente, Raillo. Ahorcado. Con su dorsal, Raillo, el número 20. De modo que ventilar el problema del racismo que evidentemente existe en el fútbol español de un modo tan simple y, si me lo permites, y aún no permitiéndomelo, tan profundamente ignorante me parece sinceramente que no es de recibo.

El domingo a las dos de la tarde el Real Madrid visita el campo de tu equipo, el Mallorca, y tú podrías haber ventilado perfectísimamente la pregunta de los periodistas de DAZN con una larga cambiada pero no lo has hecho, has preferido volver a poner el foco sobre Vinicius, de modo que si, y ojalá que no suceda nada, dentro de tres días ocurre algo en Soin Moix, de ti, Raillo, no podrá decirse que seas culpable pero sí serás responsable en parte. Podrías haberle quitado yerro al asunto, podrías haber pasado palabra, pero no lo has hecho. Ha sido tu decisión, la tuya, la de volver a colocar en el centro de la diana al delantero del Real Madrid. Y hombre, y ya que nos has soltado a todos la moralina de a quién sí pondrías como ejemplo y a quién no, si yo tuviera hijos, que no los tengo, tampoco te pondría como ejemplo a ti, sinceramente.

El racismo no es un cromo, Antonio José, ni el comodín del público. Esto no es un concurso de la tele, no es "¿Quién quiere ser millonario?". El racismo es una forma de violencia ejercida por parte de auténticos degenerados hacia aquellos que tienen un color de piel distinto al nuestro, y eso es lo que está sucediendo con Vinicius, que como es buenísimo, como es un avión, como os trolea en el cesped, abajo tratáis de frenarlo como sea mientras que arriba intentan desequilibrarlo de cualquier modo. Y no vale todo, Raillo, no vale todo. Hazme caso, que soy mayor que tú. A ti, por ejemplo, el periodista Sergio Quirante te ha ofrecido la posibilidad de destensar la cuerda: "Es un asunto pasado", "no quiero darle más vueltas", "cuando lo vea el domingo le estrecharé la mano"... lo que sea, hay mil salidas. Pero tú, en vez de condenar por ejemplo lo que pasó el jueves pasado con ese muñeco colgando, has preferido hablar del comodín del racismo y has querido ponerlo como un mal ejemplo para los niños. Y mira, Raillo, sinceramente, lo del comodín me parece mal pero que tú, Fali o Iván Alejo os coloquéis como referente moral del deporte español, eso no te lo pienso comprar. Puede que tú no le pongas a tu hijo como ejemplo a Vinicius pero no hace falta porque, según el último informe de Football Money League de Deloitte el Real Madrid tiene 250 millones de seguidores repartidos por todo el mundo y algunos de ellos, que serán padres, estoy convencido de que sí pondrán a Vinicius como ejemplo a sus hijos.

Seguro que en el término medio se encuentra la virtud. Seguro que Vinicius, que es un crío, tiene todavía un montón de cosas que corregir, pero hombre, Raillo, que entre unos cuantos hayáis organizado de la noche a la mañana el Moral Fútbol Club, eso me parece excesivo. Claro que, viéndole jugar el otro día contra la Real Sociedad, y antes ante el Atleti, y antes contra el Villarreal, me dio por pensar: ¿Y cómo se frena a este chico? No hay modo lícito de pararlo, no lo hay. Es un Boeing 747-400 compitiendo con una vespa. No hay color, ya que hablamos de racismo. Es imposible frenarlo. Tú hoy has empezado a jugar el partido y, por los comentarios que he leído en Twitter acerca de lo que has dicho, me invade el pesimismo y la zozobra. Creo que no hay solución, sinceramente no la hay. Al Real Madrid únicamente le queda rezar a San Judas Tadeo y a Santa Rita de Cascia para que no rompan a su jugador pero sobre eso también soy pesimista y tengo mis dudas razonables. Creo que alguien le cazará algún día y creo que, cuando llegue ese momento, los primeros que se llevarán las manos a la cabeza y encabezarán la manifestación serán aquellos que fueron a comprar la caja de cerillas.