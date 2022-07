Raphinha y (más) circo

¿Conocéis el anuncio de esa inmobiliaria en la que el propietario de la empresa sale diciendo muchas veces eso de "vendido, vendido, vendido"? Pues el Barça es como esa inmobiliaria sólo que con las compras: "Comprado, comprado, comprado"... ¿Raphinha? ¡Comprado! En la compra de este futbolista desconocido (hasta ahora jugaba en el Leeds) y que, por si pudiera venir en el futuro como así finalmente ha sido, el periobarcelonismo llevaba vendiéndonos desde enero que es el nuevo Edson Arantes do Nascimento, hay un elemento ciertamente original, que suele verse rara vez y que si sale bien será muy aplaudido pero que si sale mal será ampliamente criticado. Lo que, según dice todo el mundo, va a pagar el club catalán por este futbolista con un historial más breve que el de Pinino es una cantidad muy próxima (con pluses) a los 70 millones de euros. Primero, y en una situación de quiebra económica, pagan 30 millones de euros más de los que, por ejemplo, pagó en su día el Real Madrid por Modric, del que José Joaquín Brotons dijo en su día que era peor que Song, y a renglón seguido aseguran que su filosofía va a cambiar y que desde ahora no se van a pagar esas cantidades astronómicas que han llevado al club a la quiebra.

La peculiaridad del fichaje de un futbolista tan desconocido que, hasta hace bien poco, los propios periobarcelonistas llamaban Rapiña porque no sabían ni pronunciar su nombre, es que su representante no es otro que el ex jugador azulgrana Deco, que compatibiliza ese puesto con el de miembro de la dirección deportiva del club al que ha recomendado que fiche a este jugador. ¿Cuánto tiempo creéis que habrá tardado Deco en convencer a Deco de que su representado Rapinha tiene que ir al Barcelona por la nada desdeñable cantidad de dinero, y más en la situación culé actual, de 70 kilos? Por eso decía que si el fichaje sale bien será muy aplaudido pero si sale, por ejemplo, como el de Coutinho, del que también se aseguraba que era mejor que Neymar, lo más normal es que la gente se pregunte cómo es posible que el doctor Jekyll aconsejara a Mister Hyde, o al revés, la compra del futbolista.

Tras la primera parte de la primera palanca y a la espera de que entre en acción la segunda parte de la primera palanca, el problema del Barça no es de la liquidez, es un club muy líquido. Laporta tiene el dinero procedente de la venta de un patrimonio que no le pertenece a él sino a todos los socios y aún tendría más dinero para fichar si, por ejemplo, mañana mismo vendiera el Camp Nou, lo que sucede es que entonces tendría que buscarse otro estadio para jugar. Así que su problema no es de liquidez: si el viernes la junta directiva decidiera venderle el escudo a Parag Agrawal, que es el director ejecutivo de Twitter, por un período de tiempo de 10 años y entonces el genio indio-estadounidense sustituyera el tradicional en forma de olla con la bandera de Cataluña y la Cruz de Sant Jordi por el famoso pajarito azul, tendría más pasta aún y podría fichar más todavía aunque estaría hipotecándolo. El problema del Barcelona es que tiene una masa salarial desbocada, fruto precisamente de una política económica suicida a la que dio el banderazo de salida el propio Laporta, y que para inscribir a esos futbolistas tiene antes que adelgazar las nóminas.

El asunto es que, y por mucho que a Raphinha lo represente uno de los asesores deportivos del club, si el Barça le ha quitado al Chelsea (¡Al Chelsea!) al delantero brasileño no es en absoluto porque le guste el pan con tomate y las sardanas, no, sino porque va a cobrar un pastón. El nuevo dueño del club inglés no va descalzo que digamos (es el dueño de Los Ángeles Dodgers) y ha tenido que retirarse de la puja ante un club que debe 1.350 millones de euros. Curioso, ¿verdad? ¿Y cómo puede adelgazar sus nóminas un club como el Barcelona? ¿Enviándole a Umtiti al Rennes? No. El Barcelona puede ingresar dinero por ventas colocando en el mercado a jugadores que interesen de verdad a los hipotéticos compradores, o sea los Pedri, Ansu, Gavi y compañía. Pero como no quieren desprenderse de esos... han girado la vista hacia uno que no es de aquí, que además ha sido crítico con Xavi y que no molesta: Frenkie de Jong. ¿Qué pasa con De Jong? Pues con De Jong pasa algo muy humano y es que está viendo cómo el Barcelona, que le ha vendido (y nunca mejor dicho) que se tiene que ir porque están obligados a ingresar dinero como sea, paga 70 millones por Raphinha, está dispuesto a poner 50 por Lewandowski y una cantidad similar por Koundé, y el centrocampista holandés dice que verdes las han segado, que en catalán sería verds les han segat.

¿Sabéis en quién estoy pensando yo? Yo estoy pensando en Jaume Amat Casadevall Farre Giralt y Llaurado, un joven y aguerrido empresario de la industria de la aviación, muy culé, socio desde el mismo día que nació y milmillonario Y estoy pensando en el señor Amat Casadevall Farre Giralt y Llaurado porque, aunque él no lo sepa todavía, va a ganar las elecciones a la presidencia del Barça en 2030 y a este paso va a resultar que para entonces no va a tener nada que presidir. Entre tanto, panem et circenses, pan y circo o, trasladado a la situación que nos incumbe, circo y Raphinha o pan y Raphinha, el nuevo Pelé, un futbolista muchísimo mejor que Vinicius, dónde va a parar. La frase se atribuye al poeta Juvenal y denota el desprecio por el pueblo romano, que había olvidado su derecho (y su deber) a involucrarse en el día a día de un Imperio que iba al abismo de cabeza, un pueblo que se dejaba impresionar por el vuelo de una mosca. Vuela la mosca y asoma el pajarito, y no el de Twitter precisamente sino el de la sociedad anónima deportiva. Hay un oligarca ruso esperando.